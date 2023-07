Boxe, Mouhiidine domina ai Giochi del Mediterraneo: 5 azzurri in finale per l’oro, bronzi per Cavallaro e Nicoli

L’Italia giganteggia nella boxe ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). Ben cinque azzurri hanno staccato il biglietto per le finali e domani torneranno sul ring per andare a caccia delle medaglie d’oro in questa manifestazione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Aziz Abbes Mouhiidine ha regalato come sempre grandissimo spettacolo e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della categoria fino a 91 kg. Il nostro peso massimo ha surclassato il greco Nanitzanian (3-0) e ora se la dovrà vedere con l’algerino Hamani per confermarsi sul trono dei Giochi del Mediterraneo dopo il trionfo ottenuto quattro anni fa. Il fresco Campione d’Europa e argento mondiale partirà con tutti i favori del pronostico.

Gianluigi Malanga ha demolito il marocchino Nadir con un perentorio e si regala la sfida per il titolo della categoria fino a 63 kg contro l’algerino Abdelli. Federico Serra non fa sconti al turco Gumus (3-0) e domani incrocerà i guantoni con il marocchino Mortaji per inseguire il trionfo tra i 52 kg.

Salvatore Cavallaro è stato letteralmente nel match contro l’algerino Younes Nemouchi tra i 75 kg: l’argento europeo e bronzo mondiale ha perso per split decision (2-1): ha vinto due riprese su tre, ma un incomprensibile conteggio nel secondo round è risultato determinante (un 29-28 e due 28-29). L’azzurro si mette al collo un amarissimo bronzo, stesso risultato conseguito da Giuseppe Canonico tra i 60 kg dopo la sconfitta per 3-0 rimediata contro il marocchino Hamout.

Al femminile, invece, sono Assunta Canfora e Giordana Sorrentino a volare in finale. La 63 kg ha liquidato la francese Larche per 3-0 e si regala la sfida con la l’algerina Khelif, mentre la 50 kg ha travolto la spagnola Fuertes (3-0) e ora incrocerà la francese Moulai per la conquista della medaglia d’oro. Rebecca Nicoli ha perso in maniera immeritata contro la marocchina Chayme e si deve accontentare della medaglia di bronzo tra le 60 kg, proprio come Melissa Gemini che nulla ha potuto contro la turca Surmeneli (Campionessa del Mondo) tra le 66 kg.

Foto: Federpugilato