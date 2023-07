Basket femminile, le convocate dell’Italia per il secondo raduno a Cividale del Friuli e le sfide a Slovenia e Spagna

La Federazione Italiana Pallacanestro ha rilasciato la lista delle convocate da parte di Lino Lardo per il secondo raduno della Nazionale italiana femminile, che andrà in scena a Cividale del Friuli e culminerà nelle partite contro Slovenia (17 giugno) e Spagna (19 giugno).

Queste le scelte dell’allenatore azzurro, con all’interno alcune novità rispetto al raduno che ha portato alle sfide giocate a Melilla con Spagna (persa) e Belgio (vinta). Le squadre si riferiscono alla stagione passata e non a quella futura.

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio)

#1 Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna)

#3 Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Costa Masnaga)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Alessandra Orsili (2001, 1.75, P, Ensino Lugo – Spagna)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

#11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Geas Sesto San Giovanni)

#14 Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

#15 Maria Miccoli (1995, 1.82, C, Gesam Gas+Luce Lucca)

#19 Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublino – Polonia)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

#41 Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

#55 Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

#77 Martina Kacerik (1996, 1.84, G, Passalacqua Ragusa)

Rispetto ai giorni di Chianciano Terme con trasferta iberica, Lardo può ora contare anche su Jasmine Keys, Francesca Pasa, Martina Kacerik, Laura Spreafico e Beatrice Attura. In particolare, Pasa è alla prima volta in maglia azzurra. Il raduno inizia l’11 giugno.

Queste le parole del coach azzurro in vista del raduno: “Affrontiamo la seconda parte di questa preparazione estiva a Cividale, l’obiettivo sarà quello di dare continuità al buon lavoro svolto a Chianciano, lavoro culminato dal torneo di Melilla da cui abbiamo ricevuto segnali confortanti. Contro Spagna e Belgio le ragazze hanno portato in campo quanto di buono fatto durante il raduno, dimostrando di tenere il campo contro squadre di grosso calibro. A Cividale inseriremo altre giocatrici e cercheremo di affinare alcuni aspetti del gioco. Lo scopo è anche quello di creare intorno alla Nazionale femminile un bel clima visto che all’interno del gruppo si respira un’atmosfera molto stimolante: vorremmo affrontare Spagna e Slovenia davanti a un pubblico numeroso. Vorremmo far divertire chi ci verrà a vedere, anche per trasmettere i valori che la nostra Nazionale vuole sempre portare in alto“.

Credit: Ciamillo