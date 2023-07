Atletica, Sara Fantini ritocca il record italiano: il martello vola oltre i 75 metri, quinta al mondo nel 2022!

Sara Fantini ha spedito il martello in una nuova dimensione e ha migliorato il già suo record italiano. L’azzurra si è infatti esaltata a Madrid, in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello silver), e ha tuonato un impetuoso 75.77 metri. Si tratta di un ritocco di quasi un metro rispetto a quanto fatto dieci giorni fa a Trnava (74.86), tra l’altro ottenuto all’ultimo tentativo utile dopo che aveva aperto con un superbo 75.76.

La 24enne, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva strappato il primato nazionale a Ester Balassini lo scorso 28 maggio dopo 17 anni, con quel bel 74.38 ottenuto a Lucca. Nella capitale spagnola ha chiaramente vinto la gara, diventando la quinta al mondo in questa stagione e la seconda in Europa nel 2022: si tratta della miglior iniezione di fiducia possibile in vista dell’intensa estate che prevede i Mondiali di Eugene a luglio e gli Europei di Monaco ad agosto, a questo punto è lecito sognare.

Sara Fantini potrebbe anche lottare per la conquista di una medaglia nei due grandi appuntamenti della stagione, dovrà trovare la misura di lusso nella gara più importante. Sempre a Madrid, Simone Barontini è quinto negli 800 metri in 1:48.86 dopo aver guidato il gruppo nella prima parte di gara, mentre Martina Merlo non completa la prova sui 3000 siepi non completa la prova Martina Merlo(Aeronautica) al debutto stagionale nella specialità.

