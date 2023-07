Atletica, Meeting Grosseto 2022: orari, programma, tv, streaming, chi parteciperà. Ci sono Patta e Iapichino!

Oggi giovedì 16 giugno si disputa il Meeting di Grosseto, tradizionale appuntamento nostrano di atletica leggera. Si preannuncia una giornata molto frizzantina in terra toscana, dove vedremo all’opera alcuni azzurri di punta. Spiccano in particolar modo due nostri particolari: Lorenzo Patta, Campione Olimpico della 4×100, che si cimenterà sui 100 metri e Larissa Iapichino, attesa nel salto in lungo dopo un tentennante avvio di stagione.

Da seguire con grande attenzione anche Anna Bongiorni (100 e 200 metri), il salto triplo con Andrea Dallavalle, Simone Forte, Simone Biasutti, gli 800 metri con Simone Barontini e Pietro Arese, i 400 ostacoli con Linda Olivieri, Rebecca Sartori, Eleonora Marchiando. Presenti anche le fuoriclasse paralimpiche Ambra Sabatini e Martina Caironi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, i partecipanti di spicco del Meeting di Grosseto 2022. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su atletica.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MEETING GROSSETO 2022: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 16 GIUGNO:

17.30 Salto in lungo (maschile)

17.45 Salto con l’asta (maschile)

17.45 100 metri (maschile), batterie

18.00 100 metri T63

18.10 100 metri (femminile)

18.35 400 metri (maschile)

18.35 Salto in lungo (femminile)

18.50 400 metri ostacoli (femminile)

19.05 100 metri (maschile), finale

19.20 200 metri (femminile)

19.35 800 metri (maschile)

19.35 Salto triplo (maschile)

19.45 3000 metri (femminile)

MEETING GROSSETO 2022: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming, gratis, su atletica.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MEETING GROSSETO 2022: I PARTECIPANTI DI SPICCO

Lorenzo Patta (100 metri)

Larissa Iapichino, Laura Strati (salto in lungo)

Anna Bongiorni (100 e 200 metri)

Andrea Dallavalle, Simone Forte, Simone Biasutti (salto triplo)

Simone Barontini, Pietro Arese (800 metri)

Linda Olivieri, Rebecca Sartori, Eleonora Marchiando (400 ostacoli)

Bryan Lopez (400 metri)

Nicla Mosetti, Giulia Guarriello, Veronica Besana (100 ostacoli)

Max Mandusic (salto con l’asta)

Ambra Sabatini, Martina Caironi (100 metri T63)

Foto: Colombo/FIDAL