VIDEO Trevisan-Fernandez 2-1, Roland Garros 2022: highlights e sintesi. L’azzurra la spunta al terzo set e vola in semifinale!

Martina Trevisan mette a segno la decima vittoria consecutiva nel circuito e si impone in tre set su Leylah Fernandez per 6-2 6-7 6-3 in 2 ore e 19 minuti di gioco, volando così in semifinale al Roland Garros 2022 ed ottenendo il miglior risultato della carriera.

La 28enne toscana, grazie al successo odierno, lunedì prossimo nella peggiore delle ipotesi salirà fino al 27° posto del ranking WTA. Una cavalcata incredibile quella dell’azzurra, che adesso attende in semifinale la giovanissima statunitense Coco Gauff. Le due giocatrici si sono già affrontate proprio sulla terra rossa di Parigi due anni fa, con Martina che ebbe la meglio in rimonta per 7-5 al terzo set.

Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i punti più belli del quarto di finale tra Martina Trevisan e Leylah Fernandez al Roland Garros 2022:

HIGHLIGHTS TREVISAN-FERNANDEZ ROLAND GARROS 2022

Foto: Lapresse