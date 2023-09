Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2022: Daniele Resca si prende il terzo posto nel trap. A vincere Ã¨ Jiri Liptak

Daniele Resca regala un podio all’Italia del tiro a volo nel corso della quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a volo, che si sta tenendo a Baku. L’azzurro sulle pedane azere si è preso il terzo posto nel Medal Match del trap maschile, in una finale dal livello elevatissimo.

L’emiliano infatti rompendo 23 dei primi 25 piattelli a disposizione, errori solo in corrispondenza di 18° e 22° bersaglio, si è dovuto inchinare alla bravura del campione olimpico di Tokyo, il ceco Jiri Liptak, che si è aggiudicato il concorso, con lo score netto di 35/35, e del kuwaitiano Talal Alrashidi, secondo a quota 33/35.

Una gara spaziale quindi, che ha visto al quarto posto l’americano Derrick Scotto Mein, anche lui penalizzato oltremodo da due errori nei primi 15 piattelli (ha chiuso a 13). Daniele Resca ha fatto capire una volta di più che, se in forma a livello fisico, è senz’altro il migliore interprete italiano e uno dei tiratori più bravi e puliti a livello tecnico del pianeta.

Domani, tornando invece sul programma di gare, sono in programma le competizioni a squadre: l’Italia però non sarà al via dei contest.

Foto: FITAV