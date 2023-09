Snowboard, ufficializzate le squadre nazionali in vista della Coppa del Mondo 2022-2023

Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di snowboard per la stagione 2022/23. Non ci saranno novità a livello di direzione tecnica, alla quale rimarrà ben saldo Cesare Pisoni, mentre per quanto riguarda i team di parallelo sono previste squadra “A” e “B”, con quattordici atleti. Per quanto riguarda lo snowboardcross, invece, sarà composto dai gruppi “Elite”, “A” e “B” per diciannove atleti. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la composizione delle squadre azzurre in vista della Coppa del Mondo in arrivo.

STAGIONE AGONISTICA 2022/23 TECNICI

Direttore Tecnico Pisoni Cesare Baz Snow & Race

Allenatore Responsabile PAR “A” Galli Rudi C.S. Esercito

Allenatore Responsabile SBX “Elite” Pozzolini Luca Courmayeur Mont Blanc

Allenatore Responsabile SBX “A” Maschile Bagliani Riccardo Aosta Snowboard Club

Allenatore Responsabile SBX “A” Femminile Fabbri Claudio Snow Team Courmayeur

Allenatore PAR “A” Pramsohler Erich Vilnoess Reiffeisen

Allenatore PAR “A” Breda Fabio S.C. Livigno

Allenatore SBX “Elite” Pozzolini Stefano C.S. Esercito

Allenatore Responsabile PAR “B” Rudatis Maurizio S.C. Alleghe

Allenatore Responsabile SBX “B” Belingheri Christian A.D. Scalve Boarder Team

Allenatore PAR “B” Amorth Alessio Polisportiva Alpe Cimbra

Allenatore SBX “B” Cordi Fabio S.C. Val d’Ayas

Allenatore/Skiman SBX “B” De Zanna Riccardo Bob Club Cortina

Skiman PAR “A” Bardini Jacopo S.C. Trichiana

Skiman PAR “A” Del Zenero Eddi S.C. Alleghe

Skiman SBX “Elite” Bonaldi Sergio C.S. Esercito

Skiman SBX “Elite” Compagnoni Daniele C.S. Esercito

Preparatore atletico/Fisioterapista PAR “A” Artina Matteo Baz Snow & Race

Preparatore atletico SBX “Elite” Maffioletti Simone A.D. Scalve Boarder Team

Preparatore atletico SBX “A” Martorelli Luca A.D. Scalve Boarder Team

Fisioterapista PAR “A” Proserpio Marco Baz Snow & Race

Fisioterapista SBX “Elite” Devizzi Luigi C.S. Esercito

SQUADRA PARALLELO “A” ATLETI

Bagozza Daniele 03/07/1995 G.S. Fiamme Oro Moena

Bormolini Maurizio 24/02/1994 C.S. Esercito

Coratti Edwin 19/06/1991 G.S. Fiamme Oro Moena

Felicetti Mirko 15/07/1992 Circolo Canottieri Aniene

Fischnaller Roland 19/09/1980 C.S. Esercito

Hofer Marc 26/12/1997 C.S. Carabinieri

March Aaron 14/05/1986 C.S. Esercito

Messner Gabriel 07/06/1997 C.S. Carabinieri

ATLETE

Caffont Elisa 17/02/1999 C.S. Esercito

Dalmasso Lucia 28/05/1997 Ski Team Fassa

Ochner Nadya 14/03/1993 G.S. Fiamme Oro Moena

SQUADRA PARALLELO “B” ATLETI

Lantschner Fabian 16/03/2002 A.S.V. Burgstall Raika

Santuari Mike 28/02/2005 C.S. Carabinieri

ATLETE

Coratti Jasmin 05/08/2001 G.S. Fiamme Oro Moena

Fava Elisa 22/01/2003 Freewhite Ski Team

Valle Sofia 29/04/2003 Polisportiva Alpe Cimbra

SQUADRA SNOWBOARDCROSS “ELITE” ATLETI

Sommariva Lorenzo 05/08/1993 C. S. Esercito

Visintin Omar 22/10/1989 C.S. Esercito

ATLETE

Moioli Michela 17/07/1995 C.S. Esercito

SQUADRA SNOWBOARDCROSS “A” ATLETI

Ferrari Filippo 04/12/1999 C.S. Esercito

Godino Michele 11/01/1992 C.S. Esercito

Leoni Tommaso 14/12/1991 C.S. Esercito

Menconi Matteo 07/01/1994 C.S. Esercito

ATLETE

Belingheri Sofia 24/04/1995 G.S. Fiamme Oro Moena

Brutto Raffaella 10/01/1988 C.S. Esercito

Carpano Caterina 19/03/1998 Ski Team Fassa

Gallina Francesca 24/11/1996 C.S. Esercito

SQUADRA SNOWBOARDCROSS “B” ATLETI

Abbati Luca 31/12/2002 Alto Reno 20.20

Castello Devin 11/05/2001 Aosta Snowboard Club

Castello Jamie Lee 31/07/1999 Snowboard Club One

Colturi Niccolò 10/07/2003 Scalve Boarder Team

Podda Federico 01/03/2004 Ski College Veneto – Falcade

Rezzoli Matteo 18/02/2004 Courmayeur Monte Bianco

ATLETE

Groblechner Sofia 15/12/2003 Polisportiva Alpe Cimbra

Savoldelli Marika 05/01/2003 Scalve Boarder Team

Foto: LaPresse