Roland Garros 2022, Jasmine Paolini a due volti: eliminata al primo turno da Irina-Camelia Begu

Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno del Roland Garros 2022 per mano di Irina-Camelia Begu; il match, ripreso quest’oggi dopo esser stato interrotto nella giornata di ieri, si è concluso con la vittoria della rumena (numero 63 al mondo) in tre set, con il super tie-break a stabilire il verdetto finale.

Il match dell’azzurra, numero 55 del ranking WTA, era stato sospeso a causa della pioggia, con la situazione ferma sull’1-1 (primo set a favore di Paolini per 6-4, secondo che ha invece visto la rumena dominare con il punteggio di 1-6) e appena un game del terzo set disputato, portato a casa da Begu.

La partita è ripresa dal momento esatto in cui era stata sospesa, con Jasmine Paolini a difendere il proprio servizio dalla palla break a favore dell’avversaria; l’azzurra risente probabilmente della pressione nel dover evitare il break, con Begu che ne approfitta e sale sullo 0-2 e, successivamente, sullo 0-3 (portando a nove i game consecutivi vinti ai danni di Paolini).

Non solo l’interruzione per la pioggia, ma anche il break concesso e una serie positiva di game portati a casa dall’avversaria: c’era il rischio che Jasmine Paolini, soprattutto da un punto di vista psicologico, potesse risentire del momento negativo. Il quarto game del terzo set sembrava poter essere il turning point dell’incontro a favore dell’azzurra: dopo un parziale di game di 9-0 per Begu, Paolini difende il proprio servizio e da lì, prendendo fiducia e approfittando di alcuni errori gratuiti della rumena, conquista cinque giochi consecutivi (tra cui due break).

Arrivando a servire per il match sul 5-4, Paolini viene meno sul più bello, riportando in partita Begu che, fino a quel momento, sembrava totalmente in balia dell’azzurra. La rumena realizza il controbreak senza concedere alcun match point, per poi passare in vantaggio sul 6-5. La toscana difende il servizio (nonostante lo 0-30 iniziale) giocandosi il tutto per tutto nel super tie-break.

Nel momento decisivo, entrambe sembrano risentire della pressione, dovuta all’importanza del match; alla fine, però, ad avere la meglio è Irina-Camelia Begu che si aggiudica il terzo set al super tie-break (10-5). Jasmine Paolini lascia il Roland Garros al primo turno. Per la rumena, al secondo turno ci sarà la russa Ekaterina Alexandrova.

