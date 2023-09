Roland Garros 2022, Martina Trevisan: “Situazione diversa rispetto a due anni fa, oggi la vivo molto meglio”

Nove anni dopo Sara Errani, una tennista italiana torna in semifinale al Roland Garros ed il suo nome è Martina Trevisan. La 28enne toscana, già capace di spingersi fino ai quarti di finale del Grand Slam parigino nell’edizione autunnale del 2020, questa volta si è migliorata ulteriormente battendo la canadese Leylah Fernandez per 6-2 6-7 6-3 ed entrando nella top4 del torneo.

L’azzurra è riuscita a risollevarsi dopo aver perso il secondo parziale mancando un match point sul 5-4: “Alla fine del secondo set ero molto stanca e avevo bisogno di andare in bagno perché mi scappava. Restare in una stanza chiusa, lontano dal pubblico e dal campo mi è servito. Stavo giocando per andare in semifinale e avevo ancora un set davanti a me quindi era giusto ripartire da zero”.

“È stata una partita molto lunga, piena di difficoltà, di tensione, paura e alla fine di gioia. Ero molto felice dopo l’ultimo punto ma anche davvero stanca“, racconta Martina in conferenza stampa al termine del match.

“Il gioco che avevamo pensato di fare contro di lei era quello di tenerla lontana da dentro il campo, perché rimane sempre sulla linea di fondo e non va mai indietro. Cercare quindi la profondità e farla muovere, perché da ferma e da vicino gioca molto bene“, aggiunge la n.59 WTA (già certa di entrare nella top30).

Trevisan ha poi risposta ad una domanda sulle differenze tra il suo cammino nel Roland Garros 2020 e quello di quest’anno: “È una situazione diversa rispetto ad allora. Due anni fa avevo poca esperienza in questi palcoscenici. Oggi la sto vivendo in maniera migliore rispetto al 2020“.

Foto: Lapresse