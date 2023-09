Pallanuoto femminile, Finale Scudetto: Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte Catania 10-11, ribaltato il fattore campo

La Serie A1 2021-2022 di pallanuoto femminile oggi, venerdì 13 maggio, ha visto proseguire i play-off Scudetto: è scattata la Finale Scudetto, che si gioca con la formula al meglio delle cinque partite. Il Plebiscito Padova perde in casa contro L’Ekipe Orizzonte Catania, che passa in Veneto per 10-11.

La finale Scudetto tra patavine ed etnee proseguirà il 16, il 19 ed eventualmente il 22 ed il 25 maggio, con le venete che avranno il vantaggio del fattore campo in caso di bella, grazie al miglior piazzamento nella regular season. Le siciliane, però, lunedì, in casa, potranno portarsi sul 2-0.

La finale per il terzo posto tra la SIS Roma ed il CSS Verona si disputerà il 15, il 19 ed eventualmente 22 maggio al meglio delle tre partite, con le romane che avranno il vantaggio del fattore campo in caso di bella, grazie al miglior piazzamento nella regular season.

TABELLINO

CS PLEBISCITO PD-L’EKIPE ORIZZONTE 10-11

CS PLEBISCITO PD: Teani, Barzon 3, Gottardo, Borisova 1, Queirolo 3, Casson, A. Millo 1, Dario, Armit 1, Meggiato, Centanni 1, Grigolon, Giacon. All. Posterivo.

L’EKIPE ORIZZONTE: Santapaola, Halligan 2, Spampinato, Viacava 1, Gant, Bettini 2, Palmieri 1, Marletta 2, Emmolo 1, Vukovic, Longo, Leone 2, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Stampalija e Pinato.

Note – Parziali: 2-2, 4-3, 2-2, 2-4. Nell’Orizzonte in porta con la calottina 13 Condorelli. Nel primo tempo, ancora sullo 0-0, Condorelli para un rigore a Barzon. Uscite per limite di falli nel quarto tempo Dario (P), Borisova (P) e Viacava (O). Superiorità numeriche: Padova 4/8 + 2 rigori e Orizzonte 8/14. Spettatori 250 circa.

POST SEASON SERIE A1 FEMMINILE

Serie A1 femminile

Finali PLAY OFF 1°/2° posto (al meglio delle cinque partite)

1^ Giornata – venerdì 13 maggio 2022

18:30 C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE 10-11 (Padova – Piscina C.S. Plebiscito Diretta RAISport)

2^ Giornata – lunedì 16 maggio 2022

18:30 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina “F. Scuderi” Diretta RAISport

3^ Giornata – giovedì 19 maggio 2022

17:30 C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE Padova – Piscina C.S. Plebiscito Diretta RAISport

eventuale 4^ Giornata – domenica 22 maggio 2022

14:15 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina “F. Scuderi” Diretta RAISport

eventuale 5^ Giornata – mercoledì 25 maggio 2022

18:30 C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE Padova – Piscina C.S. Plebiscito Diretta RAISport

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani