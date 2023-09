MotoGP, Keith Huewen: “Nessuno aveva la piÃ¹ pallida idea di quanto sarebbe successo con Suzuki”

Keith Huewen ha espresso la sua opinione alla stampa in merito alla delicata situazione che si è creata nel mondo del Motomondiale dopo le indiscrezioni su un abbandono da parte di Suzuki al termine della stagione 2022. La MotoGP si appresta per perdere uno dei suoi costruttori, un vero e proprio terremoto che nessuno immaginava.

Il 64enne nativo di Southend-on-Sea ha dichiarato ai microfoni di Crash.net: “Nessuno aveva la più pallida idea di quanto sarebbe successo, puoi solo incolpare il consiglio in Giappone. Credo che la motivazione sia finanziaria, penso che la Suzuki abbia avuto una reazione istintiva alle vendite del marchio”.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla situazione che si sta vivendo tra Spagna e Giappone. ‘Dorna’, organizzatore della classe regina delle due ruote, si è limitata a commentare che il brand nipponico non può prendere una decisione unilaterale, un’opzione che non è presente nel contratto.

L’ex centauro inglese ha concluso dicendo: “Tutto questo è un vero disastro per la squadra. Vedo il 2023 come un anno complesso, molti non investiranno come stanno facendo. Forse in Suzuki hanno esaminato bene i loro conti ed hanno visto qualcosa che non andava”.

Foto. MotoGP Press