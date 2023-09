MotoGP, Fabio Quartararo: “La migliore gara della carriera. Non avevo nulla da perdere”

Fabio Quartararo ha conquistato un prezioso secondo posto nel GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito del Mugello. Il Campione del Mondo ha concluso la gara alle spalle di Francesco Bagnaia e può ritenersi ampiamente soddisfatto, visto che il tracciato toscano doveva essere sulla carta sfavorevole alla sua Yamaha. Il francese sale sul secondo gradino del podio e allunga in testa in classifica generale, dove Bagnaia insegue a 41 punti di distacco.

Fabio Quartararo ha espresso la propria soddisfazione al termine del Gran Premio: “La migliore gara di tutta la mia carriera. Ho fatto un’ottima partenza, la migliore. Ho fatto dei sorpassi, poi sono stato superato, poi perdevo il posteriore, avevo le Ducati davanti, ma ce l’ho fatta. Prima della gara mi sono detto che non avevo nulla da perdere, sapevo che il passo non era sconvolgente, abbiamo fatto delle modifiche e sono state giuste. Oggi in Francia è la festa della mamma e la voglio salutare, ci vediamo stasera“.

Foto: MotoGP.com Press