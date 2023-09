Motocross, Mattia Guadagnini sbarca in MXGP con GasGas! Debutto giÃ  questo weekend a Riola Sardo

A pochi giorni dal weekend del Gran Premio di Sardegna 2022, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross, è arrivato quest’oggi il clamoroso annuncio del passaggio immediato in MXGP di Mattia Guadagnini. Il giovane pilota veneto del Team De Carli, autore di una prima parte di campionato al di sotto delle aspettative in MX2 (è 7° nella generale con un solo podio di manche all’attivo), avrà dunque la possibilità di esordire nella classe regina già questo fine settimana a Riola Sardo con la GasGas MC 450F.

Guadagnini, d’accordo con KTM (proprietaria del marchio GasGas) ed il team De Carli, ha deciso di anticipare uno scenario che era già programmato per la stagione 2023. Mattia di fatto è già fuori dalla corsa per il titolo in MX2, quindi giocare d’anticipo gli consentirà di prendere le misure alla MXGP nei rimanenti 13 round di quest’anno in vista del Mondiale 2023.

“Avevo grandi aspettative per questa stagione MX2, mi ero preparato molto bene con il team ma le cose sono andate storte troppe volte in gara. Ho commesso degli errori e ho avuto anche un po’ di sfortuna. Non siamo ancora a metà stagione, ma realisticamente è molto difficile raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato“, dichiara l’azzurro classe 2002.

“Ho pensato che sarebbe stato più logico guardare avanti e prepararsi per l’anno prossimo, soprattutto perché ho tanti GP a disposizione per adattarmi alla MC 450F. Ne ho parlato con De Carli ed il team, forse questo cambiamento sarà positivo per tutti? Ringrazio la squadra e la dirigenza per questa opportunità“, le parole del talento italiano nel comunicato ufficiale della GasGas.

Foto: Pier Colombo