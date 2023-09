Motocross, Mattia Guadagnini: “Debutto difficile, ma mi sono divertito molto! Cambio di categoria scelta giusta”

Si apre con un incoraggiante ottavo posto overall nel Gran Premio di Sardegna 2022 l’avventura di Mattia Guadagnini nella classe MXGP del Mondiale Motocross. Il giovane pilota veneto della GasGas si è reso protagonista di un bel weekend sulla sabbia di Riola Sardo all’esordio assoluto nella 450, dopo aver deciso di lasciare a stagione in corso la MX2 per cominciare fin da subito il periodo di adattamento alla nuova categoria in vista del campionato 2023.

Il veneto classe 2002 ha messo in mostra una buona velocità fin dalle prove cronometrate del sabato, commettendo poi qualche errore di inesperienza nelle manche ma portando a casa comunque un 11° posto in gara-1 ed un notevole 8° in gara-2, nonostante delle partenze abbastanza complesse.

“E’ stato un debutto difficile, ma mi sono divertito molto! Posso ora confermare che il cambio di categoria era la cosa giusta per me, quindi ringrazio ancora il team. Mi sento già davvero molto bene sulla mia MC 450F, è sicuramente un’ottima moto per me. Sento che avrei potuto far meglio dell’ottavo posto nella seconda manche, ma non ho voluto correre rischi nel GP d’esordio. Penso sia stato un buon debutto e le mie sensazioni sono positive!”, le dichiarazioni di Guadagnini al sito ufficiale del Team De Carli dopo il GP sardo.

Prossimo appuntamento in calendario tra due settimane nei pressi di Madrid per il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2022.

Foto: MXGP.com