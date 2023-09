Motocross, GP Sardegna 2022: programma MX2 e MXGP, orari, tv, streaming. Si corre a Riola Sardo

Dopo la due-giorni di Maggiora, il circus del Mondiale Motocross si appresta ad affrontare un nuovo weekend di gara italiano valevole per il Gran Premio di Sardegna 2022, ottavo appuntamento della stagione (il quarto e ultimo dell’anno nel Bel Paese).

Si gareggia domenica 15 maggio sulla sabbia di Riola Sardo, che ospiterà dunque i migliori centauri del Pianeta per un evento da non perdere. Lo sloveno Tim Gajser è il grande favorito in top class (MXGP), mentre in MX2 prosegue il testa a testa per il titolo tra il belga Jago Geerts ed il francese Tom Vialle. L’Italia può ambire ad un risultato importante con Alberto Forato nella 450 e con Mattia Guadagnini e Andrea Adamo nella 250.

Tutte le manche di MX2 e MXGP a Riola Sardo saranno trasmesse integralmente in diretta streaming su Eurosport Player e discovery+, mentre Eurosport 2 manderà in onda gara-2 di entrambe le classi in diretta tv. Non è stata ancora comunicato il palinsesto Rai Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito la programmazione completa in tv e streaming del Gran Premio di Sardegna 2022 per il Mondiale Motocross a Riola Sardo:

PROGRAMMA GP SARDEGNA MOTOCROSS 2022

Domenica 15 maggio

Gara-1 MX2: ore 13:15

Gara-1 MXGP: ore 14:15

Gara-2 MX2: ore 16:10

Gara-2 MXGP: ore 17:10

Diretta tv (solo di gara-2 MX2 e MXGP) su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player e discovery+

Diretta testuale su OA Sport

Programmazione Rai Sport e Rai Play ancora da definire

Foto: Valerio Origo