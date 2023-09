Moto2, Pedro Acosta conquista la pole-position a Le Mans. 10Â° Arbolino e 19Â° Vietti

Le qualifiche del GP di Francia della Moto2, settimo round del Mondiale 2022, hanno sorriso allo spagnolo Pedro Acosta. Il campione del mondo della Moto3 dell’anno passato ha ottenuto la sua prima pole-position in questa categoria portando la Kalex del Red Bull KTM Ajo al crono di 1:35.803 a precedere di 0.118 il britannico Jake Dixon (Autosolar GASGAS Aspar Team) e di 0.160 l’altro iberico Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo).

CADUTE DI LOWES E DI OGURA – Un time-attack condizionato da cadute importanti come per Sam Lowes, che partirà quarto a 0.268. Per il britannico dell’ELF Marc VDS Racing Team un brutto highside in curva-8 che comunque il centauro ha saputo assorbire. Da considerare poi il secondo del Mondiale Ai Ogura (ottavo a 0.506) caduto per una perdita di anteriore in curva-6.

ARBOLINO NELLA TOP-10 – Nella top-10 troviamo anche Albert Arenas (Autosolar GASGAS Aspar Team) a 0.285, Alonso Lopez (MB Conveyors Speed Up) a 0.466, Aron Canet (Flexbox HP40) a 0.500, Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) a 0.538 e Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) a 0.548. Un turno non eccezionale per il centauro lombardo che ci si augura di ritrovare domani in gara.

NOTTE FONDA PER VIETTI – Grande difficoltà per il leader del campionato, Celestino Vietti. L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team non è andato oltre il 19° tempo, mancando per pochi millesimi l’accesso alla Q2. Problemi dunque per il centauro nostrano, costretto a una difficile rimonta per la gara di domani. A completamento del quadro in casa Italia, troviamo Simone Corsi (MV Agusta Forward Team) 21°, Niccolò Antonelli (Mooney VR46 Racing Team) 28° e Alessandro Zaccone (Gresini Racing Moto2) 29°.

Foto: MotoGP.com Press