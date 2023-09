LIVE Superbike, GP Estoril 2022 in DIRETTA: Rea trionfa in gara-2! Bautista e Razgatlioglu sul podio, Locatelli 5Â°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Cronaca superpole – Cronaca gara-1 – Classifica Mondiale Superbike

Per oggi è tutto. Grazie per aver seguito con noi l'ultimo appuntamento del weekend portoghese di Superbike a Estoril.

15.50 Ecco la classifica completa di gara-2, valida per il Gran Premio di Estoril 2022 di Superbike:

1 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’36.919 317,6 1’35.346 314,0

2 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 0.194 0.194 1’37.025 325,3 1’35.963 321,4

3 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 4.350 4.156 1’37.022 317,6 1’35.437 314,0

4 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 7.125 2.775 1’36.978 321,4 1’36.538 318,6

5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 8.232 1.107 1’37.387 318,6 1’36.198 314,0

6 4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 8.309 0.077 1’37.454 323,4 1’36.433 316,7

7 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 10.865 2.556 1’37.330 325,3 1’37.015 310,3

8 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 21 16.082 5.217 1’37.541 324,3 1’36.236 318,6

9 11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 18.292 2.210 1’37.637 325,3 1’36.747 323,4

10 9 12 X. FORES ESP Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 18.412 0.120 1’37.869 316,7 1’37.521 307,7

11 7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 19.758 1.346 1’37.647 318,6 1’35.979 317,6

12 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 25.193 5.435 1’38.062 320,5 1’36.755 310,3

13 13 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 27.753 2.560 1’38.069 314,0 1’36.980 308,6

14 10 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 38.391 10.638 1’38.252 320,5 1’36.659 315,8

15 15 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 38.424 0.033 1’38.400 320,5 1’37.105 315,8

16 17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 41.541 3.117 1’38.867 310,3 1’37.775 305,9

17 16 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 42.555 1.014 1’38.635 314,0 1’37.124 307,7

18 18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 49.775 7.220 1’39.099 314,0 1’37.867 310,3

19 19 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 51.353 1.578 1’38.871 314,0 1’38.065 309,5

20 21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’14.141 22.788 1’40.465 311,2 1’38.709 305,1

RET 20 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 5 16 Laps 1’39.005 304,2 1’38.436 305,9

15.47 Gara positiva per gli azzurri: come in superpole race, anche in gara-2 tutti e tre in top ten, weekend chiuso nel migliore dei modi.

15.44 Qui il britannico che festeggia la vittoria in gara-2:

15.41 Ecco Jonathan Rea che taglia davanti a Bautista il traguardo:

???? And it's @jonathanrea who takes it! He overcame @toprak_tr54 and @19Bautista in fine style to take his second win of the weekend at Estoril ????????#EstorilWorldSBK ???????? pic.twitter.com/PMJ1ux1pdL — WorldSBK (@WorldSBK) May 22, 2022

15.39 Che gara, che spettacolo questa Superbike! Sorpasso continui con protagonisti assoluti i soliti tre Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu.

15.37 Quarto posto per Alex Lowes, quinto Andrea Locatelli, sesto Iker Lecuona, settimo Axel Bassani, ottavo Michael Ruben Rinaldi, nono Xavi Vierge e decimo Xavi Fores.

Il britannico ha sorpassato Bautista in curva 7 all’ultimo giro, resiste al cambio di traiettoria a favore dello spagnolo e archivia il tutto in curva 9!

JONATHAN REA VINCE GARA-2 A ESTORIL DAVANTI A BAUTISTA E RAZGATLIOGLU!

REA DAVANTI! SORPASSA BAUTISTA!

COMINCIA L’ULTIMO GIRO!

MANCANO DUE GIRI! Razgatlioglu si stacca, è duello Bautista-Rea per la vittoria.

TRE GIRI AL TERMINE! Non cambiano le prime posizioni: Bautista al comando, Rea e Razgatlioglu inseguono. Lowes quarto, quinto Locatelli; Bassani e Rinaldi rispettivamente settimo e ottavo.

-4 giri: Si stacca leggermente Razgatlioglu, +0.676 da Bautista.

-5 giri: Resiste ancora in testa Alvaro Bautista, ma che gara!

-6 giri: Attaccato Rea a Bautista! 0.151 il ritardo!

-7 giri: 0.417 il ritardo di Razgatlioglu da Bautista, sono tutti e tre molto vicini tra di loro.

-8 giri: Straordinaria velocità della Ducati in rettilineo rispetto a Kawasaki e Yamaha, Bautista ne approfitta.

-9 giri: Si riporta in testa Bautista! Che gara!

-10 giri: Problemi nella gestione del posteriore di Bautista e Rea ne approfitta per portarsi in testa! Sorpassi continui!

-10 giri: Ottima prestazione sinora anche degli altri due italiani: Axel Bassani settimo, Michael Ruben Rinaldi ottavo.

-11 giri: Super Bautista! Doppio sorpasso ed è primo! Velocità superlativa in rettilineo e pregevole manovra in curva 1 all’interno per chiudere davanti a Rea e Razgatlioglu.

-12 giri: Ed ecco che Bautista risale sul podio! Lowes quarto, quinto Locatelli.

-12 giri: Resiste sorprendentemente in terza posizione Alex Lowes.

-13 giri: Ci sono ancora pochissimi tratti bagnati del circuito, per poco non è costato caro a Rea.

-13 giri: Rischia Rea andando sul bagnato! Il tracciato non è totalmente asciutto e per poco non perde la sua moto, ma resta in prima posizione.

-14 giri: Ci risiamo, Rea risale in prima posizione! Ancora una volta alla prima curva.

-15 giri: Passa Razgatlioglu! La stessa manovra vista e rivista in gara-1, scia sul rettilineo e sorpasso chiuso all’interno in curva 1.

-16 giri: Racchiuso in un sandwich britannico Razgatlioglu; tutti e tre i piloti in appena due decimi.

-17 giri: Resta in testa Jonathan Rea, secondo Razgatlioglu, terzo Lowes, quarto Bautista, quinto Locatelli, sesto Lecuona, settimo Rinaldi, ottavo Vierge, nono Bassani e decimo Redding.

-18 giri: Qui il duello tra Locatelli e Lowes al primo giro:

???? They say rubbing is racing! ???? Locatelli and Lowes do battle as Redding closes in#EstorilWorldSBK ???????? pic.twitter.com/FGEdTvCQAg — WorldSBK (@WorldSBK) May 22, 2022

-19 giri: Lowes sorpassa sia Lecuona che Bautista, è terzo!

-20 giri: Resta vicinissimo Razgatlioglu a Rea.

-21 giri: Subito inizio pazzesco! Rea si riporta in testa, Razgatlioglu secondo, Locatelli subisce il sorpasso prima di Bautista e poi di Lecuona e Lowes, è sesto.

-21 giri: Che partenza di Razgatlioglu e Andrea Locatelli! Rispettivamente primo e terzo al momento.

COMINCIA GARA-2 A ESTORIL!

14.58 Ecco che inizia il giro di ricognizione; ci siamo, sta per iniziare gara-2.

14.58 I piloti sono in griglia di partenza, pronti per iniziare il giro di ricognizione.

14.56 In virtù del risultato nella superpole race, Jonathan Rea partirà dalla pole position. Non ci sarà Lucas Mahias, caduto questa mattina e non al meglio fisicamente.

14.53 Come accaduto nella breve gara odierna, gli azzurri possono puntare a un piazzamento in top 10: Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani.

14.50 Sulla base anche di quanto visto nella superpole race, è presumibile che assisteremo a un’altra sfida tra i tre.

14.47 Tutto lascia pensare che, ancora una volta, si contenderanno la vittoria “i soliti tre”: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista.

14.44 Ci avviciniamo a un altro decisivo appuntamento del Mondiale di Superbike, questa volta a Estoril, in Portogallo; ultimo atto del Gran Premio.

14.41 Poco meno di venti minuti e partirà gara-2, altri punti in palio per i piloti.

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Siamo giunti all'ultimo atto del weekend di Suprebike a Estoril!

appuntamento alle ore 15:00 per vivere insieme gara-2.

12.33 Ecco la classifica finale della superpole race:

1 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’36.801 316,7 1’35.346 314,0

2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 0.174 0.174 1’36.827 314,9 1’35.437 314,0

3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.925 4.751 1’37.481 323,4 1’35.963 321,4

4 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.050 2.125 1’37.792 321,4 1’36.433 316,7

5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 8.240 1.190 1’37.773 317,6 1’36.198 314,0

6 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 8.684 0.444 1’37.364 324,3 1’36.538 318,6

7 4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 10.293 1.609 1’38.042 316,7 1’35.979 317,6

8 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 29.516 19.223 1’39.143 318,6 1’36.236 318,6

9 17 12 X. FORES ESP Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 29.541 0.025 1’38.665 312,1 1’37.521 307,7

10 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 32.114 2.573 1’39.987 315,8 1’37.015 310,3

11 13 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 32.141 0.027 1’39.370 309,5 1’36.980 308,6

12 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 52.258 20.117 1’40.799 301,7 1’37.775 305,9

13 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 53.209 0.951 1’41.008 306,8 1’38.436 305,9

14 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 55.481 2.272 1’41.582 306,8 1’37.867 310,3

15 15 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 1’06.281 10.800 1’42.011 314,0 1’37.105 315,8

16 20 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 1’07.723 1.442 1’42.168 306,8 1’38.065 309,5

17 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 1’07.758 0.035 1’42.169 305,1 1’38.709 305,1

RET 9 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 4 6 Laps 1’39.185 316,7 1’36.659 315,8

RET 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 3 7 Laps 1’40.109 314,0 1’36.755 310,3

RET 11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1 9 Laps 194,9 1’36.747 323,4

RET 16 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 203,4 1’37.124 307,7

RET 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 0 193,2 1’36.674 304,2

12.30 Sale ancora di più l’attesa, dunque, per gara-2 che inizierà alle ore 15:00. Da capire se tornerà la pioggia, ma il divertimento è assicurato in questa Superbike.

12.27 Emblematiche queste immagini al termine della superpole race; profondo rispetto tra Rea e Razgatlioglu:

MAX respect always between these two incredible riders ????????#EstorilWorldSBK ???????? pic.twitter.com/6prKXcrY9x — WorldSBK (@WorldSBK) May 22, 2022

12.24 Un fermo immagine che fa capire cosa è riuscito a fare Razgatlioglu; ha sì sbagliato, ma per come è riuscito a tenere in piedi la moto merita soltanto applausi:

How did he rescue that!? ????@toprak_tr54 saves a big moment on his knee but still takes P2 after leading into the final lap#EstorilWorldSBK ???????? pic.twitter.com/FlzJpY8Xt1 — WorldSBK (@WorldSBK) May 22, 2022

12.21 Paga a caro prezzo Toprak Razagtlioglu il suo errore nell’ultimo settore, perdendo la prima posizione a favore di Jonathan Rea.

12.19 Sesto Alex Lowes, settimo Scott Redding, ottavo Michael Ruben Rinaldi, nono Xavi Fores e decimo Axel Bassani: obiettivo top 10 raggiunto per tutti e tre gli italiani.

12.17 Terzo posto per Alvaro Bautista, quarto Iker Lecuona, quinto Andrea Locatelli, il primo degli italiani.

E VINCE JONATHAN REA! INCREDIBILE QUANTO SUCCESSO! Razgatlioglu tiene in piedi quasi per miracolo la sua moto ma deve accontentarsi della seconda posizione! Vittoria gettata alle ortiche dal turco, a un passo dalla vittoria!

CHE RISCHIO! RAZGATLIOGLU RISCHIA DI CADERE!

Giro veloce per Jonathan Rea con 1:36.801 ma resta alle spalle di Razgatlioglu!

INIZIA L’ULTIMO GIRO!

DUE GIRI AL TERMINE! Razgatlioglu al momento resiste agli attacchi di Rea e prova ad allungare.

-3 giri: Locatelli recupera su Bautista e Lecuona, punta almeno alla quarta posizione!

-4 giri: Il turco è il primo a scendere al di sotto dell’1:37 (1:36.926), nonostante le condizioni incerte del tracciato.

-4 giri: DENTRO TOPRAK! Come accaduto in gara-1, prende la scia nel rettilineo e chiude il sorpasso in curva 1 all’interno.

-5 giri: Si avvicina sempre di più Razgatlioglu a Jonathan Rea, e i due hanno due secondi di vantaggio su Bautista e Lecuona.

-6 giri: La pista si sta asciugando, ne giovano i tempi che scendono attorno all’1:37 per i piloti davanti. Caduta per Eugene Laverty.

-6 giri: Ecco la lotta tra Rea e Razgatlioglu, mentre da segnalare la caduta di Loris Baz:

It's already a fierce fight for top spot between Rea and Razgatlioglu ????#EstorilWorldSBK ???????? pic.twitter.com/wskSjAVgvx — WorldSBK (@WorldSBK) May 22, 2022

-7 giri: Duelli serrati: Rea e Razgatlioglu per la prima posizione, Bautista e Lecuona per il terzo posto.

-7 giri: Iker Lecuona sale al quarto posto ed è il più veloce di tutti in pista al momento.

-8 giri: Jonathan Rea soprassa Razgatlioglu ed è davanti a tutti! Esce meglio all’ultima curva, prende la scia e passa il turco sul rettilineo, una scena vista e rivista in gara-1 ieri.

-9 giri: Bautista si riporta in terza posizione, scala in quarta Redding. Sesto Locatelli, ottavo Bassani e undicesimo Rinaldi.

-10 giri: Da segnalare tre cadute: Xavi Vierge, Marvin Fritz e Lucas Mahias. Il tracciato ancora bagnato rende insidiosa la gara.

-10 giri: Si porta subito davanti a tutti Toprak Razgatlioglu; secondo Jonathan Rea, terzo Scott Redding e quarto Alvaro Bautista (partito ancora una volta male).

12.00 PARTITI! COMINCIA LA SUPERPOLE!

11.58 Iniziato il giro di ricognizione; circuito ancora bagnato (al momento non piove) ma molti piloti hanno scelto le slick.

11.55 Allo stesso tempo, puntano a raggiungere la top 10 gli altri due azzurri, Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi.

11.52 Può puntare a un buon piazzamento nella superpole race (e dunque una buona pase di partenza, in griglia, per gara-2) Andrea Locatelli, totalmente in controllo ieri in gara-1 della quarta posizione, mantenuta sino al termine della corsa.

11.49 Sarà ancora una volta un discorso a tre per la vittoria tra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu? Molto probabilmente sì: i tre piloti appena citati, sinora in questo weekend, sono andati su un ritmo praticamente irraggiungibile per gli altri, verosimilmente sarà lo stesso oggi.

11.46 Punti importanti in palio in ottica classifica ma non solo: con la superpole race si stabilità anche la griglia di partenza di gara-2.

11.43 Tra meno di venti minuti i piloti saranno di scena a Estoril, in Portogallo, per il primo appuntamento di questa domenica. Alle 15:00, infatti, è prevista gara-2.

11.40 Amiche e amici di OA Sport, buongiorno e buona domenica! Siamo pronti per vivere insieme la superpole race di Superbike!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Gran Premio di Estoril 2022 del Mondiale di Superbike! Siamo arrivati agli ultimi due appuntamenti del weekend portoghese: si terranno quest’oggi superpole race e gara-2!

Reduci da un sabato elettrizzante con un’accesissima quanto equilibrata gara-1 (vinta all’ultimo giro, di fatto sul traguardo finale da Alvaro Bautista) l’attesa è tutta per gli ultimi due eventi previsti che concluderanno il weekend in quel di Estoril, assegnando importanti punti in classifica.

Come detto, il primo atto si è concluso nel segno di Bautista, sempre più leader del Mondiale, che ha beffato sul traguardo Toprak Razgatlioglu (in netta ripresa rispetto alle precedenti uscite). Come sempre, a comporre il solito trio per puntare alla vittoria c’era anche Jonathan Rea, ma si è dovuto accontentare del terzo posto.

Si ricomincia quest’oggi in Portogallo prima con la superpole race, il cui inizio è previsto alle ore 12:00, mentre gara-2 inizierà alle ore 15:00. Grazie alla nostra Diretta LIVE potrete seguire entrambi gli appuntamenti con aggiornamenti in tempo reale per non perdere davvero nulla; non mancate, a più tardi!

