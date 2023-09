LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: vittoria per Jaume Masia! Foggia ai piedi del podio, Migno 10°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

12.06 Per oggi è tutto. Grazie per aver seguito con noi l’intero weekend del GP di Francia per la Moto3. Un augurio di una buona domenica a tutte e a tutti!

12.03 Rispetto a Jerez, resta un passo fatto in avanti da parte di Foggia con il quarto posto odierno. La soddisfazione c’è ma non è totale, visto quello che sarebbe potuto essere (avendo iniziato in prima posizione l’ultimo giro). Testa al Mugello:

Just missing out on the podium but a much better day than Jerez 🔥 @dennisfoggia71 slips to 3rd in the championship but cuts the deficit to the top! 🔝 #Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷

12.00 Ecco la festa per Jaume Masia, seconda vittoria in stagione per lo spagnolo:

That's four podiums in a row for @jaume_masia ! 🔥 #Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷

11.57 In classifica piloti resta in testa Sergio Garcia, con 112 punti. Secondi a pari merito (a quota 95) Jaume Masia e Dennis Foggia. Dietro c’è Izan Guevara, a 89 punti.

11.55 Resta l’amarezza per Foggia, che aveva iniziato in testa l’ultimo giro e, alla fine, si ritrova quarto.

11.53 Tredicesimo Riccardo Rossi, 16° Elia Bartolini, 17° Stefano Nepa e 19esimo Matteo Bertelle.

11.52 Quinto Tatsuki Suzuki, sesto Carlos Tatay, settimo Sergio Garcia, ottavo Ryusei Yamanaka, nono Deniz Oncu e decimo Andrea Migno.

11.51 Che peccato per Dennis Foggia, che aveva iniziato in testa l’ultimo giro e si è ritrovato al quarto posto al termine della gara.

VINCE JAUME MASIA! SECONDO SASAKI! TERZO GUEVARA CHE SORPASSA FOGGIA, QUARTO, ULTIMO GIRO DA DIMENTICARE PER L’AZZURRO!

Passa anche Sasaki! Terzo Foggia.

DENTRO MASIA! Foggia secondo.

COMINCIA L’ULTIMO GIRO!

-2 giri: Continua lotta per il secondo posto tra Masia e Sasaki, Foggia però non riesce ad approfittarne e ad allungare.

PENULTIMO GIRO! FOGGIA RESTA DAVANTI!

-3 giri: Cadura per Artigas in curva 7.

-3 giri: Masia si riprende la seconda posizione! Ottima azione di Suzuki ma non basta, resta quarto.

MANCANO TRE GIRI!

FOGGIA DAVANTI! E RISALE ANCHE SASAKI, SECONDO!

QUATTRO GIRI AL TERMINE!

-5 giri: Migno è sceso in undicesima posizione.

-5 giri: Foggia e Suzuki passando Garcia! Caccia a Masia adesso!

-6 giri: Occhio che risale Izan Guevara: giro veloce (ben -0.423 da Masia), è in settima posizione.

-7 giri: Foggia monitora la situazione controllando il momentaneo terzo posto mentre è bagarre per la quarta posizione tra Suzuki e Oncu, sorpassi continui.

-7 giri: Garcia punta Masia, ma il pilota della RedBull KTM Ajo resiste davanti!

-8 giri: Gran attacco di Garcia su Foggia, è secondo!

-9 giri: Masia, Foggia, Garcia, Suzuki e Oncu in top 5. Carlos Tatay nel tentativo di attacco spinge via Andrea Migno che perde posizioni.

-9 giri: Foggia resta attaccato allo spagnolo, sono tutti vicinissimi!

-10 giri: Masia resiste all’attacco di Foggia e resta davanti: conferma il gran ritmo odierno, visto anche nel warm-up.

-11 giri: Caduta per Scott Ogden. Jaume Masia si porta in testa, secondo Foggia, terzo Sergio Garcia, quarto Andrea Migno e quinto Tatsuki Suzuki.

-11 giri: Diogo Moreira è nettamente calato, dodicesimo posto al momento per il brasiliano.

-12 giri: Masia passa Suzuki!

-13 giri: Foggia prende la scia di Moreira e va davanti a tutti! Gran doppio sorpasso di Suzuki ed è secondo! Uno-due Leopard come in griglia di partenza!

-13 giri: Concluso il primo giro; troviamo nell’ordine Moreira, Foggia, Masia, Suzuki, Migno e Garcia.

-14 giri: Garcia prova ad attaccare la seconda posizione di Foggia ma va lungo!

-14 giri: Di nuovo in testa Moreira, che partenza! Secondo Foggia, terzo Garcia, altro grande avvio!

-14 giri: PARTITI! RICOMINCIA LA GARA A LE MANS!

11.24 Ecco il gran lavoro in casa GASGAS per sistemare entrambe le moto, sia di Garcia che di Guevara:

A race against time to get ready for the 14 lap restart! 🏁 #Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷

All hands on deck in the @AsparTeam garage! 🔧

11.23 E comincia il giro di ricognizione.

11.22 I piloti tornano in griglia!

11.21 Tutti i piloti coinvolti nelle cadute sono rientrati in pista! Gran lavoro dei singoli team!

11.20 Pit lane aperta, ricordiamo che si ripartirà con le stessa stessa griglia di partenza originaria. Nuova chance per Foggia per mantenere la prima posizione.

11.18 Intanto è tornato il sole, Le Mans non si smentisce con la variabile meteo.

11.17 Come detto in precedenza, da chiarire le condizioni delle moto di chi, sfortunatamente, è caduto a inizio gara.

11.15 Letteralmente, pit lane aperta “for a quick start procedure”: si procederà in breve alla fase di ripartenza, un piccolo giro di ricognizione per testare le condizioni del circuito.

11.14 La pit lane sarà aperta alle 11:20!

11.14 Incertezza sulle condizioni del circuito; parti asciutte e parti leggermente bagnate, siamo a Le Mans, tradizione rispettata!

11.12 Non è ancora chiaro quando ripartirà la gara; quel che è certo è che, al momento della ripartenza, saranno 14 i giri da compiere.

11.09 Gran lavoro in vista per gli uomini della GASGAS Aspar, alle prese con entrambe le moto dopo le cadute di Sergio Garcia e Izan Guevara. Si punta a rientrare in tempo in pista.

11.08 Cadute autonome sincronizzate, fatale la pioggia:

The rain caught them out at the end of lap 1! 🌧️ #Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷

Synchronised crashes for some of the big hitters! 💥

11.07 Difficile tenere il controllo delle moto sul bagnato, tutte cadute autonome (nessun incidente), per fortuna comunque tutti i piloti stanno bene e sono rientrati ai box. Bisognerà capire adesso se potranno tornare a gareggiare.

11.06 Si ripartirà dalla griglia di partenza, i team dei piloti caduti dovranno fare un gran lavoro per rimettere a sesto le vetture, oltre che porre le gomme da bagnato.

-21 giri: BANDIERA ROSSA! GARA SOSPESA!

-21 giri: A causa della pioggia hanno perso il controllo della propria moto Riccardo Rossi (ripartito), Andrea Migno, Jaume Masia, Daniel Holgado, Izan Guevara, Sergio Garcia, Ayumu Sasaki, Ivan Ortola.

-21 giri: CADUTE CONTINUE! ARRIVA LA PIOGGIA!

-22 giri: Jaume Masia supera Foggia, 4° l’azzurro.

-22 giri: Gran partenza di Diogo Moreira e si porta in testa! Suzuki spinge e sorpassa Foggia, che procede cauto ed è terzo.

-22 giri: PARTITI! COMINCIA LA GARA A LE MANS!

11.00 Sta per terminare il giro di ricognizione, sta per iniziare la gara!

10.58 Resta l’incognita meteo, per il momento nuvoloso ma senza pioggia:

It's finally time to go racing! 🏁 #Moto3 first on the order as all eyes are on the skies! ☁️ #FrenchGP 🇫🇷

10.56 22 giri in totale; Foggia partirà in prima posizione, sesto Andrea Migno, nono Riccardo Rossi, 17essimo Matteo Bertelle, 18° Elia Bartolini e 21esimo Stefano Nepa.

10.53 Ecco Dennis Foggia, per la prima volta in carriera in pole position:

It's a @Le0pardRacing 1-2 at the head of the grid! ????

10.50 Non ci sarà invece Joel Kelso (notizia di questa mattina) che tornerà direttamente al Mugello.

10.47 Lo spagnolo è stato il più veloce nel warm-up di questa mattina, precedendo Daniel Holgado e Diogo Moreira.

10.44 Insieme a lui, in prima fila, il compagno di squadra Tatsuki Suzuki (secondo) e Jaume Masia (terzo).

10.41 Sinora Dennis Foggia ha mostrato un gran ritmo in ogni appuntamento del weekend e, per la prima volta in carriera, partirà dalla pole position.

10.38 Prove libere, qualifiche e warm-up sono ormai alle spalle; resta l’evento più atteso da vivere insieme, la gara.

10.35 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE testuale della gara di Moto3 del GP di Francia 2022!

9.24 Per il momento è tutto; appuntamento alle 11:00 per seguire insieme la gara. A più tardi!

9.21 Di seguito la classifica completa:

9.18 Da segnalare l’assenza per problemi fisici di Joel Kelso, che rientrerà direttamente al Mugello:

Some unfortunate news this morning! 😔@joelkelso66 won't take part today as he's decided to withdraw himself from the rest of the event as he's still struggling with injuries sustained in Jerez!

Get well soon, Joel! We'll see you in Mugello 💪#Moto3 | #FrenchGP 🇫🇷

Get well soon, Joel! We'll see you in Mugello ????#Moto3 | #FrenchGP ???????? pic.twitter.com/MVIlpXDAzM

— MotoGP™???? (@MotoGP) May 15, 2022