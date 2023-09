DIRETTA Giro d’Italia 2022, terza tappa LIVE: Cavendish precede Demare e Gaviria allo sprint, 3 italiani in top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.50 Si riparte martedì 10 maggio con l’arrivo in salita sull’Etna: lì si inizierà a capire qualcosa in più sulle gerarchie di questo Giro d’Italia 2022.

17.47 11° Nizzolo, 12° Fiorelli, 14° Albanese, 15° Oldani.

17.45 Non cambia la classifica generale, con Van der Poel in maglia rosa alla vigilia del giorno di riposo.

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 9:43:50

2 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 0:11

3 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 0:16

4 SOBRERO Matteo Team BikeExchange – Jayco 0:24

5 KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 0:24

6 TULETT Ben INEOS Grenadiers 0:24

7 FOSS Tobias Jumbo-Visma 0:28

8 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 0:28

9 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:29

10 SCHMID Mauro Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:29

11 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:29

12 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 0:30

13 PORTE Richie INEOS Grenadiers 0:33

14 BARDET Romain Team DSM 0:35

15 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:35

16 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 0:40

17 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 0:40

18 FELLINE Fabio Astana Qazaqstan Team 0:41

19 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:43

20 VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:43

17.43 Grande delusione per Giacomo Nizzolo, nemmeno in top10: un brutto colpo in ottica maglia ciclamino.

17.42 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:56:39

2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 0:00

3 GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 0:00

4 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:00

5 MARECZKO Jakub Alpecin-Fenix 0:00

6 THEUNS Edward Trek – Segafredo 0:00

7 CONSONNI Simone Cofidis 0:00

8 EWAN Caleb Lotto Soudal 0:00

9 DAINESE Alberto Team DSM 0:00

10 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00

17.41 Mareczko sembrava averne nel finale, ma è rimasto chiuso e non ha trovato spazio.

17.41 Cavendish ha preceduto Demare e Gaviria. 4° Girmay, 5° Mareczko. Il britannico torna a vincere al Giro dopo 8 anni e 347 giorni.

17.39 Cavendish ha sfruttato al meglio il treno della squadra, superlativo Morkov come ultimo uomo. Il britannico è partito ai 250 metri dal traguardo e non ha concesso scampo ai rivali. Una vittoria netta.

17.38 VINCE MARK CAVENDISH! 16mo successo al Giro d’Italia.

17.38 ULTIMO CHILOMETRO! E’ volata!

17.37 Ballerini si porta davanti, arriva il treno della Quick-Step di Mark Cavendish.

17.36 2 km all’arrivo.

17.36 Arriva davanti anche la Alpecin-Fenix. Sta lavorando per Mareczko o Van der Poel vuole provare la volata?

17.35 Carapaz addirittura in seconda posizione al momento. Vuole evitare eventuali buchi provocati da cadute.

17.35 Mancano 4000 metri.

17.34 Molto attiva anche la Intermarché di Biniam Girmay.

17.34 5 km all’arrivo. Finalmente la tappa si fa interessante…

17.33 Sta lavorando tantissimo ora in testa al gruppo la Israel – Premier Tech di Giacomo Nizzolo.

17.32 Eenkhoorn viene ripreso a 6 km dal traguardo. Di nuovo gruppo compatto.

17.31 7 km all’arrivo, sempre 10″ di vantaggio per il corridore della Jumbo-Visma. Il plotone gioca al gatto col topo.

17.30 Almeno l’olandese sta movimentando un finale scontato.

17.29 Sale a 12″ il vantaggio di Eenkhoorn. Il gruppo lascia fare, sa che andrà a riprenderlo.

17.27 10 km al traguardo.

17.26 Zabel si è subito rialzato dopo il GPM, Eenkhoorn invece prosegue tutto solo. Ha guadagnato 8″ sul gruppo.

17.25 L’olandese Eenkhoorn transita per primo al GPM di Tihany davanti al figlio d’arte Rick Zabel.

17.24 Attaccano Eenkhoorn (Jumbo-Visma) e Zabel (Israel).

17.22 14 km all’arrivo, nessuno scatto per ora.

17.21 E’ iniziato il GPM di Tihany, salita molto facile.

17.20 Tra poco inizieranno gli scatti per i punti (ed i soldi…) in palio al GPM.

17.19 Aumenta l’andatura in testa al plotone.

17.16 Ci avviciniamo al GPM di quarta categoria posto presso l’abbazia di Tihany.

17.15 20 km all’arrivo.

17.14 Davide Formolo (UAE Emirates) sta limando molto in testa al gruppo. E’ uno dei migliori gregari del mondo.

17.13 E’ difficile che oggi possa vincere un italiano, le speranze maggiori sono riposte in Giacomo Nizzolo. Più probabile un piazzamento.

17.11 Si mantiene davanti Richard Carapaz con la sua Ineos-Grenadiers. Sempre meglio evitare rischi, leggasi cadute.

17.08 25 km all’arrivo, gruppo allargato, la velocità non è ancora elevata. C’è la UAE di Fernando Gaviria davanti.

17.05 GRUPPO COMPATTO! Rivi e Bais ripresi ai 27,9 km dall’arrivo. E ora prepariamoci ad una processione sino alla scontata ed attesa volata.

17.04 E’ quasi terminata l’avventura dei fuggitivi, il gruppo è a soli 6 secondi.

17.02 30 km all’arrivo, restano appena 25″ a Rivi e Bais.

17.01 Proseguono gli scatti tra i due fuggitivi, ma nessuno dei due vuole cedere.

16.58 Rivi prova a staccare Bais, ma il corridore della Androni non si lascia sorprendere.

16.55 Cavendish può contare sul treno della Quick-Step. In particolare un ultimo uomo come il danese Morkov può risultare decisivo per lanciare al meglio il britannico.

16.52 Il gruppo ha rallentato. 57″ il vantaggio di Bais e Rivi. Non c’è interesse di andare a riprenderli prima di una decina di km all’arrivo.

16.49 40 km all’arrivo, si finirà ben oltre le 17.30.

16.48 Molti affermano che Biniam Girmay non sia un velocista puro, a nostro avviso invece l’eritreo può farsi valere anche in arrivo con gruppo compatto. Vedremo se oggi si getterà nella mischia.

16.46 Ripreso Tagliani. 50″ di vantaggio per Bais e Rivi sul gruppo maglia rosa.

16.45 Da seguire Alberto Dainese, un velocista che prometteva benissimo da U23, ma non ancora decollato tra i professionisti (quante volte abbiamo già scritto questa frase? Purtroppo è il solito film all’italiana…). Lo scorso anno sfiorò una tappa alla Vuelta, vedremo cosa sarà in grado di fare: sin qui è stato in ombra nel 2022.

16.44 Bais e Rivi staccano Tagliani. Davanti restano in due.

16.43 Il francese Arnaud Demare proverà a cimentarsi nello sprint finale. Negli ultimi anni è migliorato molto in salita, perdendo però qualcosa in termini di velocità pura in volata.

16.41 Scende a soli 30″ il vantaggio dei fuggitivi.

16.40 Fare tappe di 200 km completamente piatte, aspettando solo la volata, di certo non fa bene al Giro. Pensate ad uno spettatore che lo osserva dall’estero in tv: è quasi inevitabile che segua solo gli ultimi 5 km. RCS fa delle scelte che chiaramente privilegiano la resa economica, ma così la qualità del prodotto si abbassa sempre più.

16.38 Van der Poel si mantiene in tranquillità in coda al gruppo al momento.

16.37 Va detto che Consonni, campione olimpico con il quartetto su pista a Tokyo 2020, ha collezionato tanti piazzamenti in carriera, vincendo una sola volta una tappa al Giro di Slovenia nel 2018.

16.35 Simone Consonni è un altro corridore che disputerà la volata. Nel 2021 giunse secondo nella Rovereto-Stradella, tappa in cui andò via la fuga e vinse Alberto Bettiol.

16.34 Siamo a 50 km dall’arrivo.

16.32 E’ una volata un po’ troppo facile per i suoi gusti, ma anche Andrea Vendrame va considerato un papabile per una top10.

16.31 Il gruppo sta costeggiando il Lago Balaton.

16.29 Tagliani transita per primo al traguardo volante davanti a Rivi e Bais.

16.29 La tappa oggi terminerà intorno alle 17.30, forse qualche minuto dopo.

16.28 54 km all’arrivo e 1’21” di vantaggio per Rivi, Bais e Tagliani. Il gruppo amministra in scioltezza.

16.26 La tappa di oggi è completamente piatta. E’ vero che è posto un GPM di quarta categoria a 13 km dall’arrivo, ma è poco più di un cavalcavia.

16.23 La Bardiani può puntare ad un piazzamento nella top10 con il veterano Sacha Modolo ed il siciliano Filippo Fiorelli.

16.22 Vedremo se riuscirà a disputare la volata Jakub Mareczko, un buon velocista da U23, che tuttavia non è mai veramente sbocciato da professionista.

16.19 Sarebbe una sorpresa se oggi ad imporsi non fosse uno tra Cavendish ed Ewan. L’Italia punta su Nizzolo e Consonni, forse più per un piazzamento che per un successo pieno.

16.18 Due favoriti sembrano almeno un gradino sopra gli altri in questo Giro d’Italia: il veterano britannico Mark Cavendish e l’australiano Caleb Ewan. Quest’ultimo avrà smaltito i postumi della caduta nella prima frazione? Se sì, assisteremo ad uno splendido duello.

16.16 E’ insolito inoltre, sempre parlando di Professional, che sinora la Bardiani non abbia ancora piazzato un proprio corridore in una fuga.

16.15 Bais e Tagliani erano andati in fuga anche nella prima tappa. Quello che non ci piace è che al Giro d’Italia sembra che, in queste tappe dalla volata scontata, vadano in fuga SOLO i corridori delle Professional italiane. Se ci fate caso, è quasi sempre così tutti gli anni. Bravi a questi ragazzi, ma questo spettacolo di certo non fa bene al Giro, per niente.

16.13 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme la parte finale di questa terza tappa del Giro d’Italia 2022.

16.09 67 km all’arrivo, 2′ esatti il bottino di tempo dei tre avventurieri azzurri.

16.06 Nel 1920 per la prima volta il Giro d’Italia sconfinò al di fuori dei confini del Bel Paese, attraversando per qualche chilometro la Svizzera.

16.03 Alessandro De Marchi si affaccia in testa al gruppo. La sua Israel-Premier Tech oggi si spenderà per la volata di Giacomo Nizzolo.

16.00 75 km allo striscione dell’arrivo, 2’20” il gap sul plotone di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa).

15.57 Nel 2013 l’ultima apparizione di Mark “Cannonball” Cavendish al Giro: in quell’edizione il britannico tagliò il traguardo per primo ben cinque volte.

15.54 Davide Bramati dall’ammiraglia Quick-Step: “Oggi vedremo la condizione di Mark Cavendish, sappiamo che sta bene. Nella prima tappa sapevamo che era inutile per lui tenere duro, è molto motivato e felice di essere di nuovo al Giro”.

15.51 Di seguito gli sprinter del gruppo che hanno vinto più tappe al Giro:

1. Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 15 vittorie al Giro

2. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 5 vittorie

2. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 5 vittorie

2. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 5 vittorie

15.48 Tanto entusiasmo quest’oggi lungo le strade magiare, soprattutto quando la carovana attraversa i piccoli centri abitati.

15.45 Il plotone aumenta leggermente i giri del motore portando a 2’10” lo svantaggio nei confronti degli attaccanti.

15.42 85 km al termine della frazione.

15.39 Prosegue il tira e molla tra i fuggitivi Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Samuele Rivi (Eolo-Kometa) ed il gruppo: divario attuale pari a 2’40”.

15.36 Siamo ormai prossimi alle tre ore di corsa, il ritmo continua ad essere poco sostenuto: la carovana dovrebbe giungere al traguardo qualche minuto prima delle 18.00.

15.33 Chi sono i favoriti di tappa? Ecco i nomi più caldi: Mark Cavendish, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Arnaud Demare e Phil Bauhaus, senza dimenticare gli azzurri Alberto Dainese, Jakub Mareczko e Giacomo Nizzolo.

15.30 Al km 147 è previsto lo sprint intermedio di Badacsony, il secondo della frazione. Ricordiamo anche il GPM di quarta categoria posto negli ultimi 15 km (2,7 km al 2,5%).

15.27 Rimane stabile sui 3′ il vantaggio dei tre battistrada.

15.24 La Quick-Step Alpha Vinyl Team ha messo un uomo in testa al plotone per dettare l’andatura.

15.21 Superata la metà di tappa, media bassa (39 km/h).

15.18 Volti distesi in gruppo, inquadrato un Vincenzo Nibali molto tranquillo che scherzava amabilmente con i compagni di squadra della Astana Qazaqstan.

15.15 Ecco il cartello dei 100 km all’arrivo. Questi i tre fuggitivi della prima ora: Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa).

15.12 Dalla ammiraglia della Cofidis le parole di Roberto Damiani ai microfoni RAI: “Oggi utilizzeremo un po’ il lavoro delle altre squadre, non vogliamo esporci troppo presto. Tra Consonni e Cimolai punteremo sulla volata di Consonni”.

15.09 Sapete qual é stata la tappa più lunga del Giro d’Italia? La Lucca-Roma del 1914, farcita da ben 430 km di percorso! Vinse Costante Girardengo mentre Lauro Bordin stabilì il record della fuga solitaria più lunga di sempre nella Corsa Rosa (350 km).

15.06 Sinora la tappa si è rivelata più tranquilla del previsto, complice anche la totale assenza di vento e difficoltà altimetriche. Le cose sono destinate a cambiare negli ultimi 30 km.

15.03 Sono 110 i chilometri che mancano all’arrivo, cresce il vantaggio dei tre attaccanti (3′).

15.00 Siparietto simpatico in corsa. Un gruppo di cicloamatori ha percorso un pezzetto di strada ”insieme” ai fuggitivi, correndo sulla ciclabile vicina. Guardandoli tenere il loro ritmo, Samuele Rivi ha segnalato la cosa alla radiolina dicendo: “Questi vanno più forte di noi”.

14.57 Continua lo spettacolo di pubblico di questa tre-giorni ungherese. Ovunque sia passato il gruppo ha trovato sempre tantissima gente.

14.54 Il vantaggio dei tre fuggitivi Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) rimane stabile sui 2’15”.

14.52 In fondo al gruppo ora la Maglia Rosa Mathieu Van der Poel, che oggi ha detto di voler lavorare nel treno del velocista italiano Jakub Mareczko.

14.49 120 km al traguardo di Balatonfüred. Il distacco dei tre battistrada è di 2’10”.

14.47 Torna a fare l’andatura Senne Leysen, il belga della Alpecin che in queste prime due tappe in linea si sta sobbarcando un enorme carico di lavoro.

14.44 La tappa di certo non è stata delle più entusiasmanti sinora, ma non ci si può lamentare sicuramente della cornice:

14.42 Due ore di corsa completate. La media oraria è di 39,1 km/h.

14.39 I km al traguardo sono ora 125. In fuga ci sono Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa).

14.36 L’accelerazione per il traguardo volante aveva abbassato il distacco del gruppo, che ora però torna a rallentare.

14.34 Questo quindi l’ordine di transito sul traguardo volante, con i relativi punti messi in tasca:

Filippo Tagliani – 12

Samuele Rivi – 8

Mattia Bais – 6

Fernando Gaviria – 5

Arnaud Demare – 4

Giacomo Nizzolo – 3

Biniam Girmay – 2

Sacha Modolo – 1

14.31 È Fernando Gaviria ad aggiudicarsi la volata di gruppo al traguardo volante. Partito molto lungo il colombiano, che riesce a resistere alla rimonta di Arnaud Demare, Giacomo Nizzolo e Biniam Girmay.

14.29 Passano i tre battistrada, mentre dietro inizia a lavorare la Bardiani-CSF.

14.28 Con i primi tre posti che saranno presi dai tre fuggitivi, ci potrebbero essere 5 punti in palio per chi dovesse vincere un’eventuale volata di gruppo allo sprint intermedio.

14.26 La classifica a punti attualmente è la seguente:

Mathieur Van der Poel – 62

Biniam Girmay – 35

Pello Bilbao – 25

Wilco Kelderman – 18

Magnus Cort – 18

14.23 Il vantaggio dei tre battistrada, Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) è sempre stabile intorno ai 2’30”.

14.21 5 km al traguardo volante di Nagykanizs.

14.18 Stamattina in un’intervista Cees Bol ha affermato che il Team DSM si affiderà ad Alberto Dainese per la volata di oggi. Il 24enne avrà l’occasione di trovare una vittoria in grande giro, dopo averla sfiorata più volte lo scorso anno alla Vuelta.

14.16 140 km alla fine di una tappa che con ogni probabilità ci offrirà la prima volata di questo Giro d’Italia.

14.14 Altra immagine dalla corsa che ritrae il gruppo con tutti i suoi splendidi colori:

Still a long road to the third finish of the #Giro ???? 147kms to cover and our are riding safe in the peloton.

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 8, 2022

14.12 Ora è Dries de Bondt ad occuparsi di tirare il gruppo. Sempre tutta la Alpecin-Fenix davanti.

14.10 10 km al traguardo volante di Nagykanizs che assegnerà punti per la maglia ciclamino, possibile che ci sia battaglia tra i pretendenti alla maglia.

14.08 Distacco sempre stabile intorno ai 2’30”. Obiettivo raggiunto per ora da parte degli uomini della Alpecin-Fenix, che dovrebbero lavorare per l’italiano Jakub Mareczko.

14.06 Ricordiamo i nomi dei tre battistrada: Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa).

14.04 Come sempre, la posizione in gruppo di Simon Yates è estremamente arretrata, insieme a tutto il suo team. Con loro anche la Jumbo-Visma con Tom Dumoulin.

14.02 I fuggitivi stanno affrontando ora un tratto di leggerissima salita, mentre si avvicina il traguardo volante di Nagykanizs.

13.59 Mentre Ewan e Van der Poel chiacchierano allegramente, il distacco si è stabilizzato intorno ai 2’30”.

13.57 150 km al traguardo di Balatonfüred.

13.55 La tappa di oggi è quasi completamente pianeggiante. L’unica piccola difficoltà sarà un dentello, GPM di 4a categoria, quando mancheranno 10 km al traguardo.

13.52 Alle spalle della Alpecin-Fenix è schierata l’intera Lotto-Soudal di Caleb Ewan. Dietro ai rossi c’è la Quick-Step di Mark Cavendish.

13.49 Continua il durissimo lavoro del belga Senne Leysen della Alpecin-Fenix, già protagonista dell’inseguimento della prima tappa. La sua andatura ha portato il distacco dai battistrada a 2’42”. Il distacco è sceso di quasi 3 minuti in meno di 20 km.

13.46 Ricordiamo i nomi dei tre battistrada: Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa).

13.43 Completata in questo momento la prima ora di corsa. Velocità media di 39,5 km/h.

13.42 L’andatura non è più forte come pochi chilometri fa in gruppo, ma il distacco continua a scendere. I battistrada hanno ora 3’30”.

13.39 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il treno della Alpecin-Fenix con tanto di Maglia Rosa impegnato in testa al gruppo:

13.37 Nel momento in cui il ritardo del gruppo scende sotto i 4′, l’andatura del gruppo torna a scendere. Il rallentamento sembra essere arrivato dopo che la Quick-Step si è fatta vedere in testa al gruppo di fianco alla Alpecin.

13.34 In gruppo ora si sta facendo grande velocità, sotto la spinta della Alpecin-Fenix, il distacco dai fuggitivi continua a scendere.

13.32 Nel frattempo siamo a 168 km dal traguardo di Balatonfüred, ultima località ungherese di questo

13.29 Ora il vantaggio di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) è di 4’30”.

13.28 La Alpecin-Fenix, squadra di Mathieu van der Poel, vorrà tenere i tre fuggitivi a bagnomaria per non regalargli troppo vantaggio. La maglia rosa è nelle prime posizioni pronta a tirare.

13.25 5’10” per i primi tre, che hanno perso più di un minuto in pochi chilometri.

13.22 Infatti il vantaggio di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), che aveva superato i 6′, è tornato a calare, con il gruppo che si è allungato.

13.20 Alpecin-Fenix in testa al gruppo maglia rosa, e si mette a forzare l’andatura.

13.17 Intanto Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) ha scelto di ritirarsi: lo sloveno, con il braccio destro assai fasciato, era stato vittima di una caduta nella prima tappa. È il primo ritiro di questo Giro d’Italia.

13.14 Percorsi intanto i primi 20 chilometri di corsa, e il margine dei primi tre è di 5’30”.

13.11 Mathieu van der Poel veste teoricamente tre delle quattro maglie disponibili in questo Giro, ma non può indossarle tutte: la maglia ciclamino è sulle spalle di Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) mentre quella azzurra degli scalatori è di Rick Zabel (Israel-Premier Tech). Ironico che il figlio di uno dei più grandi velocisti degli anni ’90 sia al momento il migliore della classifica GPM…

13.08 Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) hanno ora 4′ di vantaggio.

13.06 Dalla pagina Twitter del Giro, le immagini della partenza della corsa e il tentativo di fuga di Bais, Tagliani e Rivi:

After 50 metres three riders place an attack and the peloton immediately lets them go. Dopo 50 metri tre corridori partono all'attacco e il gruppo li lascia andare. Samuele Rivi, Filippo Tagliani, @mattia_bais

13.03 Nelle prime posizioni del gruppo si affaccia la Lotto-Soudal, squadra di Caleb Ewan.

13.00 Un’immagine dalle prime fasi della giornata di oggi, con il gruppo avvolto da due ali di folla:

12.57 Continua a crescere il margine di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), che tocca ora i due minuti.

12.54 Tanto è vero che il vantaggio dei primi tre sta aumentando anche senza spingere troppo: per loro c’è già più di un minuto e mezzo di margine.

12.51 Il gruppo non ha minimamente opposto resistenza al tentativo dei tre corridori, andando per ora ad un’andatura parecchio tranquilla.

12.48 Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) hanno 50” di vantaggio.

12.46 Intanto problemi tecnici per Davide Cimolai (Cofidis), l’azzurro si è fermato per risolvere delle noie al manubrio.

12.44 Sono di nuovo Mattia Bais e Filippo Tagliani la coppia della Drone-Hopper che ha preso un po’ di margine. Con loro Samuele Rivi (Eolo-Kometa).

12.43 Immediato lo scatto di tre uomini, due della Drone Hopper-Androni Giocattoli ed uno della Eolo-Kometa.

12.42 PARTITA LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2022!

12.40 Il gruppo procede ancora ad andatura turistica, nell’attesa che la volante del Giro dia il via ufficiale alla corsa.

12.37 Tra chi vorrà cercare il successo quest’oggi, possiamo includere anche Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ed Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

12.34 Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) correrà anche quest’oggi con una bicicletta tutta rosa:

12.31 Intanto il gruppo ha lasciato il villaggio di partenza per avviarsi verso il chilometro zero.

12.30 Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan), appena arrivato al villaggio di partenza, non nega uno scatto ai suoi piccoli fan ungheresi.

He's a shark but it is not dangerous. Who is he?

12.27 Fra gli azzurri, cercherà di farsi largo Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech): il due volte vincitore della classifica a punti vuole far immediatamente sentire la sua presenza. Chance anche per Simone Consonni (Cofidis) ed Alberto Dainese (Team DSM).

12.24 Intanto la maglia rosa Mathieu van der Poel conferma ai microfoni della Rai di volersi mettere a disposizione dell’azzurro Jakub Mareczko: “Il mio obiettivo è mantenere la maglia rosa fino all’arrivo in Italia. Oggi proveremo a controllare la corsa e cercherò di aiutare Mareczko in volata“.

12.21 Tra i favoriti di giornata non si può non inserire Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), che vuole tornare al successo al Giro dopo un vuoto di nove anni. Buone chance anche per Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

12.18 Al momento pioviggina sul traguardo di Balatonfured. Secondo le previsioni però, la situazione dovrebbe migliorare attorno alle 13.30.

12.16 L’unica salita di giornata, di quarta categoria, è all’altezza dell’abbazia di Tihany, un quarta categoria (174 metri al livello del mare); i velocisti non vorranno perdere la loro prima chance di vittoria.

12.13 Quella di oggi è presumibilmente la prima occasione per i velocisti presenti in gruppo: solo una difficoltà altimetrica negli ultimi 15 chilometri, che non dovrebbe infastidire le ruote veloci.

12.10 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2022, la Kapsovar-Balatonfured di 201 chilometri.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2022, la Kapsovar-Balatonfured di 201 chilometri. Ultima frazione in terra ungherese, con i velocisti che saranno finalmente protagonisti dopo le prime due giornate in cui hanno corso un po’ in disparte a causa delle caratteristiche del percorso.

Quest’oggi infatti sono previsti alcuni saliscendi, ma nessuno di questi sarà così difficoltoso da far sì che le ruote veloci possano perdere contatto. L’unico GPM di giornata è l’abbazia di Tihany, un quarta categoria (174 metri al livello del mare) che non provocherà scossoni: l’ultimo chilometro è praticamente piatto, che vedrà scatenarsi la volata.

La giornata di oggi sarà terreno di caccia per Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl); Cannonball è rimasto lontano dal Giro per nove lunghi anni e vuole aggiornare il conto dei suoi successi nel Bel Paese, fermo da allora a 15. Caleb Ewan (Lotto-Soudal) proverà a mettergli i bastoni tra le ruote come Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ed Arnaud Demare (Groupama-FDJ); per l’Italia le maggiori speranze sono riposte in Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), affiancato da Alberto Dainese (Team DSM) e Simone Consonni (Cofidis).

La terza tappa del Giro d’Italia 2022, da Kapsovar a Balatonfured, partirà alle ore 12.40; la DIRETTA LIVE di OA Sport partirà alle 12.10, 30 minuti prima della partenza, per non perdere nemmeno un secondo di questa giornata. Buon divertimento!

Foto: LaPresse