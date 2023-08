Chi è Letsile Tebogo: nuovo avversario per Marcell Jacobs, un giovane africano da 9″96

Letsile Tebogo è balzato agli onori della cronaca nelle ultime ore per aver corso i 100 metri in un eccellente 9.96. Crono davvero rimarchevole per questo ragazzo botswano di 18 anni (spegnerà le nuove candeline il prossimo 7 giugno), capace di scendere sotto il muro dei 10 secondi per la prima volta in carriera, sfruttando anche il vantaggio di una folata di vento favorevole ai limiti del regolamento (1,9 m/s). Stiamo parlando di un giovane africano di indubbio talento, nato a Kanye e ieri esaltatosi a Gaborone (capitale del suo Paese).

L’atleta è già conosciuto dagli addetti ai lavori perché è il Campione del Mondo under 20 in carica: lo scorso anno giganteggiò a Nairobi (Kenya), imponendosi in 10.19 davanti al sudafricano Benjamin Richardson (10.28) e al cubano Shainer Rengifo (10.32). Va precisato che in quell’occasione corse con vento contrario (-0,2 m/s), dopo che in semifinale aveva firmato 10.11. Proprio quel crono era il suo primato personale fino a un paio di mesi fa quando era sceso fino a 10.08, poi è arrivato il primo sub-10” che rappresenta anche il record del mondo juniores (o under 20, che dir si voglia, ha ritoccato di un centesimo quanto lo statunitense Travyon Bromell fece nel 2014).

Il botswano si distingue per un fisico rimarchevole, per una buona agilità e per un ottimo spunto nel lanciato. Sembra avere ampi margini di miglioramento e la giovane età fa promettere davvero molto bene per questo ragazzo, che punta a essere protagonista ai Mondiali di luglio. Tebogo ha firmato la terza miglior prestazione mondiale stagionale, alle spalle dei ghanesi Benjamin Azamati (9.90) e Joseph Amoah (9.94), appena davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9.98).

Possiamo considerarlo come un nuovo avversario di Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico è stato a guardare in questo avvio di primavera, ma ora è pronto per il suo attesissimo debutto stagionale: sabato 7 maggio lo vedremo all’opera a Nairobi, dove cercherà di sfruttare i 1800 metri s.l.m. per sciorinare una grande prestazione affrontando Omanyala, Kerley e anche Filippo Tortu.

Foto: Lapresse