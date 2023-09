Bob e skeleton, ufficializzate le composizioni delle squadre in vista della Coppa del Mondo 2022-2023

Il presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di bob e skeleton per la stagione 2022/23, due comparti in crescita e che si proiettano con rinnovata fiducia verso il grande obiettivo di Milano-Cortina 2026. Iniziamo dal bob. Confermato nel ruolo di direttore tecnico Maurizio Oioli, sono state formate le squadre “A” e “B” che prevedono la presenza complessiva di diciassette atleti. Passando al comparto dello skeleton, confermato nel ruolo di direttore tecnico Maurizio Oioli, sono complessivamente quattordici gli atleti che faranno parte delle squadre “A” e “B”. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i nomi di tecnici e atleti, iniziando dal bob, per passare poi allo skeleton.

TECNICI BOB 2022-2023

Direttore Tecnico Oioli Maurizio S.C. Valle Antigorio

Allenatore Responsabile squadra A Machata Manuel Bob Club Cortina

Allenatore/Prep. atletico squadra B/Resp. materiali Bertazzo Simone C.S. Carabinieri

Allenatore/Responsabile sviluppo materiali Tosini Fabrizio Bob Club Cristallo

Allenatore squadra B Boni Marco C.S. Aeronautica Militare

Allenatore squadra B Rosa Marco Bob Club Cortina

Allenatore squadra B Ughi Costantino C.S. Aeronautica Militare

Responsabile preparazione atletica Mulassano Giovanni G.S. Fiamme Azzurre

Preparatore atletico squadra A Nigro Davide Bob Club Cortina

Preparatore atletico squadra femminile Cardone Andrea S.C. Valle Antigorio

Fisioterapista Aletti Luca Bob Club Cristallo

Fisioterapista squadra A Campiotti Davide Bob Club Cristallo

Fisioterapista squadra B Leandro Lorenz Sci Club 3G

Reclutamento/Preparazione atletica Scarpellini Elena C.S. Aeronautica Militare

SQUADRA “A” – ATLETI

Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre

Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro

Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri

Mircea Robert Gino 09/08/1999 Bob Club Cortina

Obou Jose Delmas 25/10/1991 G.S. Fiamme Gialle

Pagnini Alex 25/04/1994 Bob Club Cortina

Variola Mattia 17/05/1995 G.S. Fiamme Azzurre

Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito

ATLETE

Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare

Schenk Anna 19/03/1994 Bob Club Cortina

Vicenzino Tania 01/04/1986 C.S. Esercito

SQUADRA “B” – ATLETI

Colantoni Mauro 11/09/2000 Bob Club Cortina

Ghilardini Enrico 03/01/1999 Bob Club Cortina

Juarez Isalbet 20/12/1987 Bob Club Cortina

Perin Matteo 03/04/2003 Bob Club Cortina

ATLETE

Bosco Elena 09/02/1999 Bob Club Cortina

Chenet Giulia 27/07/2000 Bob Club Cortina

TECNICI SKELETON 2022-2023

Direttore Tecnico Oioli Maurizio S.C. Valle Antigorio

Allenatore Responsabile sq. A Schneider Wilfried Bob Club Cortina

Allenatore squadra A/B Platzer Thomas Bob Club Cortina

Allenatore Responsabile sq. B Steger Christian S.C. Valle Antigorio

Allenatore squadra B Drocco Nicola S.C. Valle Antigorio

Preparatore atletico squadra A Gallina Andrea C.S. Aeronautica Militare

Preparatore atletico squadra B Cardone Andrea S.C. Valle Antigorio

Fisioterapista squadra A Wittmann Boris Bob Club Cortina

Fisioterapista squadra B Gallo Eleonora Andrea Amici di Sport Invernali

SQUADRA “A” – ATLETI

Bagnis Amedeo 11/11/1999 C.S. Esercito

Gaspari Mattia 14/09/1993 G.S. Fiamme Azzurre

Schwaerzer Manuel 11/06/1996 C.S. Esercito

ATLETE

Crippa Alessia 26/06/2000 S.C. Valle Antigorio

Fumagalli Alessandra 16/08/1998 Bob Club Cristallo

Margaglio Valentina 15/11/1993 G.S. Fiamme Azzurre

SQUADRA “B” ATLETI

Drovanti Pietro Augusto 10/04/2000 Bob Club Cortina

Marchetti Giovanni 16/03/1998 Bob Club Cortina

Marenchino Gabriele 25/11/1999 S.C. Valle Antigorio

Moscar Marvin 26/12/1996 Bob Club Cristallo

Pellicani Francesco 17/08/1991 Bob Club Cristallo

Pontiggia Giovanni Maria 24/05/1994 Bob Club Cristallo

ATLETE

Duzioni Chiara 30/12/2002 S.C. Valle Antigorio

Osakue Angel Nohuwa 03/09/2003 S.C. Valle Antigorio

