ATP Roma 2022: Giulio Zeppieri entra in tabellone! Strepitosa vittoria sull’americano Cressy

Straordinaria impresa di Giulio Zeppieri. Il numero 229 del mondo giocherà il tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2022, grazie alla vittoria nell’ultimo turno delle qualificazioni contro l’americano Maxime Cressy. Il romano si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo due ore e un quarto di match.

Un successo eccezionale per l’azzurro, che ha resistito contro il temibile servizio dell’americano, che ha chiuso con 20 ace, ma anche 11 doppi falli. Eccezionale il rendimento in battuta di Zeppieri, che ha vinto il 70% dei punti con la prima e addirittura l’81% con la seconda.

Nel primo set regna l’equilibrio e non ci sono palle break nei primi nove game. I due tennisti tengono abbastanza agevolmente i turni di servizio, con Cressy che si porta sul 5-4. Purtroppo nel decimo gioco Zeppieri ha un passaggio a vuoto e concede tre palle break consecutive. L’azzurro ne annulla due, ma sulla terza deve capitolare, con l’americano che conquista la prima frazione per 6-4.

Nonostante il set perso, Zeppieri parte benissimo nel secondo set. Il romano riesce finalmente ad impensierire con la risposta Cressy e conquista il break in apertura. E’ un vantaggio che l’azzurro riesce a difendere con ampio merito ed arriva a servire per il set sul 5-4. Il braccio non trema e Zeppieri si prende meritatamente il secondo set per 6-4, portando la sfida al terzo e decisivo set.

Il terzo set è una guerra di nervi, ma Zeppieri è bravissimo a gestire i propri turni al servizio. L’equilibrio non si spezza e si va di conseguenza al tie-break. Cressy comincia male con un doppio fallo e Zeppieri si porta sul 2-0. L’americano recupera e si porta sul 3-2 e poi sul 5-4. Zeppieri, però, è eccezionale e conquista i successivi tre punti, che gli permettono di chiudere 7-5 e festeggiare la vittoria più importante della sua carriera.

FOTO: Federico Rossini