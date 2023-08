ATP Madrid, Novak Djokovic esalta Alcaraz e punzecchia Nadal: “Tra loro Carlos è il numero 1”

Novak Djokovic punta al primo squillo del suo travagliato 2022. Il numero 1 al mondo non è ancora riuscito a mettersi in bacheca un torneo, anche a causa delle sue partecipazioni limitate; dopo la ‘sgambata’ in Serbia, in cui è arrivato in finale perdendo da Andrey Rublev, a Madrid punta al bersaglio grosso.

In attesa del debutto nel 1000 iberico, che avverrà contro l’eclettico Gael Monfils, il serbo è stato intervistato dai canali ufficiali del torneo sulla popolarissima piattaforma Twitch, e tra le altre domande non ha perso tempo per poter fare i complimenti a Carlos Alcaraz e, allo stesso momento, punzecchiare Rafa Nadal.

Djokovic si è allenato con il giovane spagnolo nelle scorse ore: “In primis è una brava persona. Rispettoso e con molti valori, mentre ci allenavamo c’era tanta gente che sembrava un match ufficiale. La sua ascesa è stata incredibile: penso sia bello, per lo sport e per il tennis, di avere qualcuno così giovane che sta facendo così bene. Spero riesca a bilanciare il tutto quando le aspettative saliranno, ma con Ferrero ha il pacchetto completo. Non nascondo che per me, tra lui e Nadal, al momento sia Carlos il numero 1“.

Parole che risuonano ferocemente nell’aria quelle di Novak Djokovic, mentre il rivale di una vita Rafa Nadal tornerà in campo proprio a Madrid dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi 40 giorni. E conoscendo l’indole competitiva del maiorchino, vorrà dimostrare immediatamente di essere ancora lui il ‘maschio alfa’ del tennis spagnolo.

VIDEO – L’ALLENAMENTO TRA NOVAK DJOKOVIC E CARLOS ALCARAZ

Foto: LaPresse