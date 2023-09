Arrampicata sportiva, Camilla Moroni e Laura Rogora in semifinale di Coppa del Mondo a Seoul

Camilla Moroni si è messa in grandissima mostra durante le qualifiche del boulder a Seoul (Corea del Sud), dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. La vice campionessa del mondo ha concluso in terza posizione (4t5z 5 8), staccando così il biglietto per la semifinale di domani. L’azzurra ha concluso alle spalle della statunitense Natalia Grossman (5t5z 6 5 per la Campionessa del Mondo) e della serba Stasa Gejo (5t5z 10 8 per il bronzo iridato).

La nostra portacolori ha preceduto atlete quotate come la francese Oriane Bertone, l’austriaca Franziska Sterrer, le giapponesi Miho Nonaka e Futaba Ito. Rivedremo in semifinale anche Laura Rogora, 17ma nel turno preliminare (2t4z 10 19): il bronzo mondiale nel lead sta cercando di prendere le misure con la disciplina più tecnica, anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 dove si assegnerà il titolo nella specialità lead+boulder.

Tra gli uomini, invece, il giapponese Kokoro Fujii (3t5z 9 9) ha preceduto i francesi Paul Jenft (3t5z 10 17) e Mejdi Schalck (3t4z 4 5). Michael Piccolruaz ha terminato in 36ma posizione (0t2z 0 3) e rimane fuori dalla semifinale.

Foto: Lapresse