A che ora passa il Giro d’Italia oggi: Napoli-Napoli. Programma preciso, paesi attraversati, in che vie arriva

Oggi sabato 14 maggio va in scena l’ottava tappa del Giro d’Italia 2022. Si tratta di una frazione che si preannuncia particolarmente avvincente, che si snoderà interamente in Campania e per l’esattezza all’interno della provincia di Napoli: 153 km particolarmente mossi con partenza e arrivo nel capoluogo partenopeo, da affrontare 2.130 metri di dislivello con continui saliscendi non così impegnativi ma che si faranno sentire nelle gambe.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2022 DALLE 13.40

Non bisognerà sottovalutare questa giornata, che precederà la domenica di fuoco con l’arrivo in cima al Blockhaus. Previsto un circuito di 19 km da affrontare quattro volte e che prevede la salita di Monte di Procida (2 km al 6%), l’ultima a 35 km dall’arrivo. Si attraverseranno i comuni di Coroglio, Pozzuoli, Quarto, Lago Patria, Lido di Licola, Cuma, Arco Felice, Lago Lucrino, Bacoli, Monte di Procida, Torregaveta, oltre ovviamente a Napoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2022. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

NAPOLI-NAPOLI , TAPPA GIRO D’ITALIA: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 14 MAGGIO:

13.40 Partenza

17.00-17.25 (circa) Arrivo

NAPOLI-NAPOLI , GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI NAPOLI: Napoli, Coroglio, Pozzuoli, Quarto, Lago Patria, Lido di Licola, Cuma, Arco Felice, Lago Lucrino, Bacoli, Monte di Procida, Torregaveta

NAPOLI-NAPOLI, CRONOTABELLA PASSAGGIO GIRO D’ITALIA

TAPPA GIRO D’ITALIA 2022: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport, gratis e in chiaro, dalle ore 13.35 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 dalle ore 13.35.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse