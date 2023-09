500 Miglia Indianapolis 2022 in tv: dove vederla, programma, canale, streaming

Appuntamento da non perdere domenica con la 106ma edizione dell’Indianapolis 500, sesto round dell’IndyCar Series 2022. La battaglia è assicurata nel catino di Speedway, una delle competizioni più importanti e prestigiose al mondo.

La principale categoria americana riservata elle ruote scoperte si appresta a vivere la corsa più importante dell’anno, prevista come da tradizione del week-end del ‘Memorial Day’, fine settimana in cui gli Stati Uniti d’America ricordano tutti i soldati caduti in guerra.

Resta difficile ipotizzare un pronostico per l’evento nella ‘Racing Capital of the World’, ovale molto particolare che ha la speciale caratteristica di non aver tanto ‘banking’ nelle curve. Sono infatti solo 9.2 i gradi nelle quattro pieghe del tracciato che a più riprese ha accolto anche il Mondiale di F1.

Il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ sarà proposto, come tutte le gare dell’IndyCar Series, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi aggiornerà costantemente su tutta l’azione in pista con la Diretta Live.

PROGRAMMA INDY500 2022

Domenica 29 maggio

Gara – Ore 18.45 (bandiera verde)

INDY500 IN TV

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NOW

Diretta testuale su OA Sport

Foto. LaPresse