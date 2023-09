500 Miglia di Indianapolis 2022: Marcus Ericsson vince l’edizione numero 106 davanti a Pato O’Ward e Tony Kanaan

Parla svedese l’edizione numero 106 della 500 Miglia di Indianapolis. Come sempre il Motor Speedway più famoso del mondo non lesina in fatto di emozioni e elegge Marcus Ericsson come trionfatore della gara del Memorial Day, con un finale davvero clamoroso nel quale l’adrenalina l’ha fatta da padrone.

L’ennesima caution, infatti, aveva portato la bandiera rossa a soli 4 giri dal termine con lo scandinavo al comando. La ripartenza è stata un vero e proprio concentrato di emozioni, con l’assalto finale di Pato O’Ward, ma Marcus Ericsson (con un passato in F1 in Sauber) abile a tenere la testa della corsa fino alla celebre “brick yard” di Indianapolis.

Marcus Ericsson (Honda) ha concluso i 200 giri con 1.7 secondi di vantaggio sul messicano Pato O’Ward (Chevrolet) mentre al terzo posto si è classificato Tony Kanaan (Honda) a 3.5. Quarta posizione per Felix Rosenqvist (Chevrolet) a 4.1, quinta per Alexander Rossi (Honda) a 4.9, mentre ha concluso al sesto posto Conor Daly (Chevrolet) a 5.0.

Settimo il campione in carica, Helio Castroneves (Honda) a 6.5, ottavo Simon Pagenaud (Honda) a 7.0, quindi nono Alex Palou (Honda) a 8.2, mentre chiude al decimo posto Santino Ferrucci (Chevrolet) a 9.8, davanti a Juan Pablo Montoya (Chevrolet) a 10.7. Out per incidente Romain Grosjean.

