WTA Madrid 2022, Jasmine Paolini lotta per un set e poi crolla contro Ons Jabeur nel primo turno

Ci ha provato Jasmine Paolini (n.46 del ranking), ma alla fine è stata la tunisina Ons Jabeur (n.10 del mondo) a trionfare nel primo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa iberica, l’allieva di Renzo Furlan ha lottato strenuamente nel primo set, ma poi l’esito negativo dello stesso ha condizionato il resto della partita, tenendo conto di una Paolini non al 100% per i problemi fisici avuti dopo la Billie Jean King Cup che avevano fatto saltare il derby a Stoccarda (Germania) con Camila Giorgi.

Jabeur si è imposta per 7-6 (9) 6-1 in 1 ora e 23 minuti di partita, con Jasmine non in grado di sfruttare la situazione di vantaggio della prima frazione. La top-10, dunque, accede al secondo round dove incontrerà la vincente tra Cornet e Gracheva.

PRIMO SET – Paolini parte con il piglio giusto e il 3-0 sonante dell’avvio parla chiaro. L’azzurra trova ottime soluzioni da fondo, mettendo in difficoltà l’avversaria. Il servizio di Jasmine, però, balbetta nel quinto game, ma il contro-break della n.10 del mondo incide poco dal momento che la toscana strappa il servizio alla rivale nel gioco successivo. Tuttavia, la luce si spegne nella nostra portacolori poco dopo, visto che la tunisina infila una serie di tre giochi a zero, avendo l’opportunità di servire per il parziale (avanti 5-4). Qui si vede il grande carattere della giocatrice del Bel Paese che, con colpi di rara potenza, pareggia il conto. Gli alti e i bassi si susseguono e così, dopo l’ennesimo scambio di break e contro-break, si va al tie-break. Si assiste a una lotta strenua nella quale Paolini si trova ad annullare quattro palle set, ma la quinta è fatale (11-9).

SECONDO SET – Nel secondo parziale il livello di intensità di Jasmine cala e per Jabeur è più facile comandare il gioco. I break del quatto e sesto game sono la logica conseguenza e la frazione scorre via rapida (25′) e si chiude sul 6-1.

STATISTICHE – Guardando i numeri, la tunisina ha raccolto dal servizio 5 ace, avendo un 65% di efficienza con la prima di servizio. Percentuali decisamente più basse per l’italiana, ovvero 49% di punti vinti con la prima e il 32% con la seconda. Jasmine si è tenuta a galla con la resa della sua risposta (61% di efficienza rispetto alla seconda di Jabeur), ma ciò non è bastato.

