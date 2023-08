WTA Madrid 2022: Giorgi out, Sakkari a fatica, Osaka ok. Avanza Raducanu, fuori Kvitova

Si è conclusa da poco la giornata che chiude i primi turni al torneo WTA 1000 di Madrid, quarto della stagione per quanto riguarda la categoria e primo che non avrà Iga Swiatek come campionessa, poiché la numero 1 del mondo non gioca. Non sono molti i risultati a sorpresa, e non lo è nemmeno l’eliminazione di Camila Giorgi per mano dell’americana Jessica Pegula (sul come, quello sì, c’è da dire).

Il colpo più importante lo mette a segno la svizzera Jil Teichmann, che supera in stile, per 6-3 7-5, la ceca Petra Kvitova. Tanti speravano in uno scontro Swiatek-Kvitova al 2° turno, ma sarà Fernandez-Teichmann, visto come si sono evolute le cose. Anche l’ucraina Marta Kostyuk che rifila un pesante 6-3 6-2 alla danese Clara Tauson è una cosa un po’ meno nell’ordine delle cose rispetto ai pronostici.

Va avanti tranquillamente Naomi Osaka: la giapponese sfrutta la wild card battendo la russa Anastasia Potapova per 6-3 6-1. Soffre un set Emma Raducanu, ma la britannica batte per 7-6(3) 6-0 la ceca Tereza Martincova, ma la maggiore lotta è della greca Maria Sakkari, che fa gli straordinari per battere 6-7(8) 6-3 6-4 l’americana Madison Keys.

Non va propriamente bene il ritorno ad alte quote della portoricana Monica Puig, che regge un set con l’USA Danielle Collins e poi crolla per 7-5 6-0. La spagnola Garbine Muguruza fa sorridere il pubblico di casa (7-5 6-2 all’australiana Ajla Tomljanovic), mentre è 6-4 3-6 6-0 per la canadese Bianca Andreescu sull’altra statunitense Alison Riske.

WTA 1000 MADRID 2022: RISULTATI 1° TURNO ODIERNI

Fernandez (CAN) (17)-Petkovic (GER) (Q) 6-1 1-6 6-4

Teichmann (SUI)-Kvitova (CZE) 6-3 7-5

Siniakova (CZE)-Konjuh (CRO) 0-6 6-4 6-2

Rybakina (KAZ) (16)-Dodin (FRA) (Q) 6-2 7-5

Raducanu (GBR) (9)-Martincova (CZE) 7-6(3) 6-0

Kostyuk (UKR) (WC)-Tauson (DEN) 6-3 6-2

Kalinina (UKR)-Stephens (USA) 7-5 6-4

Muguruza (ESP) (7)-Tomljanovic (AUS) 7-5 6-2

Sakkari (GRE) (4)-Keys (USA) 6-7(8) 6-3 6-4

Kasatkina-Bondar (HUN) (Q)4-6 6-4 6-3

Osaka (JPN) (WC)-Potapova (Q) 6-3 6-1

Sorribes Tormo (ESP)-Pavlyuchenkova (13) 5-3 2-6 6-3

Pegula (USA) (12)-Giorgi (ITA) 7-5 2-6 7-5

Kanepi (EST) (Q)-L. Fruhvirtova (CZE) (WC) 6-3 6-4

Andreescu (CAN)-Riske (USA) 6-4 3-6 6-0

Collins (USA) (6)-Puig (PUR) (WC) 7-5 6-0

