WTA Charleston 2022: il tabellone. Jasmine Paolini in zona Pegula e Keys

Come ormai da tradizione, la settimana successiva al Sunshine Double di Indian Wells e Miami è dedicata a un torneo particolare. Si tratta del WTA 500 di Charleston, rimasto ormai l’unico che si gioca sulla terra verde, che a differenza di quella rossa è decisamente più veloce con tutte le conseguenze del caso.

Riceve una wild card Aryna Sabalenka. La bielorussa, va ricordato, gioca da neutrale al pari della connazionale Aliaksandra Sasnovich e delle russe Anastasia Gasanova, Ekaterina Alexandrova e Veronika Kudermetova. Tornando a Sabalenka, tabellone già abbastanza ricco di insidie fin da subito, senza dimenticare che la sua non è una stagione che fino ad ora può dirsi positiva, anche in virtù degli infiniti problemi con il servizio. Qualora si sia ripresa dall’infortunio di Miami, può far bene la spagnola Paula Badosa.

Per Jasmine Paolini ci sarà l’esordio con una qualificata, quindi un potenziale confronto con l’americana Jessica Pegula, nel quale non partirà favorita. La toscana, peraltro, in tre confronti non è mai neppure riuscita a strapparle un set fino a questo momento. La sua zona di tabellone è molto americana, vista anche la presenza di Madison Keys.

Proprio quest’ultima ha ottimi ricordi del torneo, vinto nel 2019, mentre Kudermetova è la detentrice, avendo regolato nel 2021 la miglior Danka Kovinic di sempre: la montenegrina fu sconfitta per 6-4 6-2.

WTA 500 CHARLESTON 2022: IL TABELLONE

Sabalenka (1) (WC)-Bye

Riske (USA)-McNally (USA) (WC)

Putintseva (KAZ)-Qualificata

Qualificata-Anisimova (USA) (15)

Keys (USA) (9)-Gasanova

Bolkvadze (GEO)-Davis (USA)

Qualificata-Paolini (ITA)

Bye-Pegula (USA) (6)

Jabeur (TUN) (4)-Bye

Navarro (USA) (WC)-Brengle (USA)

Xinyu Wang (CHN)-Begu (ROU)

Qualificata-Tomljanovic (AUS) (14)

Cornet (FRA) (12)-Parks (USA)

Ruse (ROU)-Baptiste (USA)

Sasnovich-Kalinina (UKR)

Bye-Rybakina (KAZ) (5)

Fernandez (CAN) (7)-Bye

Linette (POL)-Volynets (USA)

Rogers (USA)-Kanepi (EST)

Frech (POL)-Kvitova (CZE) (11)

Stephens (USA) (13)-Zheng (CHN)

Qualificata-Alexandrova

Zavatska (UKR) (SR)-Yuan (CHN)

Bye-Ka. Pliskova (CZE) (3)

Kudermetova (8)-Bye

Qualificata-Qualificata

Konjuh (CRO)-L. Fruhvirtova (CZE) (WC)

Xiyu Wang (CHN)-Bencic (SUI) (10)

Zhang (CHN) (16)-Qualificata

Qualificata-Liu (USA)

Hartono (NED)-Bondar (HUN)

Bye-Badosa (ESP) (2)

