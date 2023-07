Volley femminile, serie A1 2022 26° giornata. Conegliano-Novara: volata per il primo posto. Corsa a cinque per la salvezza

Ultima giornata da urlo per la regular season della serie A1 femminile con alcune volate senza appello che riguardano il primo posto, le posizioni dalla sesta all’ottava e la retrocessione, che vede coinvolte ben cinque squadre e penalizzerà le ultime due della classe. Tutte le partite hanno significato per la composizione della classifica finale e si giocano domani, sabato 2 aprile, alle 20.30.

Si parte dalla vetta con l’unico incrocio pericoloso che vede di fronte a Bergamo la squadra di casa che occupa attualmente la quart’ultima piazza con un solo punto di vantaggio sul penultimo posto e l’Imoco Conegliano che, oltre a scaldare i motori in vista di un finale di stagione che si preannuncia elettrizzante, ha assoluto bisogno dei 3 punti per suggellare il primo posto in classifica, conquistato con molte più difficoltà rispetto agli anni precedenti. Con 3 punti Conegliano è certo del primo posto, con 3 punti Bergamo è sicura della salvezza, in mezzo ci sono una marea di possibilità.

Derby che si preannuncia di alto livello quello in programma a Chieri tra Reale Mutua Fenera e Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa occupano la sesta piazza e si devono difendere dall’assalto de Il Bisonte Firenze che le segue a 2 punti per difendere la posizione. La squadra di Lavarini, invece, con la vittoria nel recupero di giovedì a Perugia, ha agganciato in testa alla classifica Conegliano ma, per il quoziente set, non basterà a Novara vincere da tre punti, anche 3-0, sul campo dei Chieri per chiudere al primo posto la regular season, per ottenere il quale servirà alla igor Gorgonzola fare un punto in più rispetto alle venete.

Situazione disperata, in zona salvezza, per l’Acqua e Sapone Roma che, dopo la sconfitta casalinga nel recupero di mercoledì contro Vallefoglia, affronta la trasferta proprio sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che è già certa della permanenza nella massima serie. Alle romane, però, non basta la vittoria perchè, oltre al successo da tre punti in terra marchigiana, occorrono le sconfitte senza fare punti di Perugia e con al massimo un punto di Trento. Insomma: occhi e mente sul campo ma anche “orecchie alla radiolina”, come si diceva una volta, per le capitoline, chiamate a ribaltare una situazione quasi compromessa.

Situazione molto complicata anche per la Despar Trentino che occupa la penultima posizione e che ha bisogno di fare tre punti nella partita tutt’altro che semplice tra le mura amiche con il Vero Volley Monza terza in classifica, sperando che una fra Bergamo, Perugia e Casalmaggiore non vinca. Da una parte ci sarà un Trentino motivatissimo a completare la rimonta salvezza, dall’altra c’è un Vero Volley che è già certo del terzo posto finale e che potrebbe già iniziare a pensare ai quarti di finale dei play-off scudetto. Di sicuro la bilancia delle motivazioni è tutta spostata sulle padrone di casa.

Al momento fuori dalla zona retrocessione ci sono la Bartoccini Fortinfissi Perugia che, in settimana, ha fallito il primo match ball per restare in A1 e ora è terz’ultima con 20 punti e la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che di punti ne ha 21, ma non può ancora dormire sonni tranquilli. Le due squadre si trovano di fronte a Casalmaggiore in un match dalle mille implicazioni, il cui esito potrà essere condizionato anche da ciò che accade sugli altri campi e che potrebbe trasformarsi, strada facendo, anche in un vero e proprio spareggio per la permanenza nella massima serie.

C’è il settimo posto in palio nella sfida a distanza tra la Bosca San Bernardo Cuneo, attualmente ottava a 36 punti e Il Bisonte Firenze, attualmente settimo con 38 punti, ancora in corsa anche per il sesto posto, visto che Chieri è a quota 40. Le fiorentine affrontano il derby toscano sul campo della Savino del Bene Scandicci che scende in campo tra le mura amiche con la certezza di chiudere al quarto posto la regular season e quindi con motivazioni piuttosto limitate. Le piemontesi, invece, ospitano la Unet E-Work Busto Arsizio che ha già la certezza di chiudere quinta in classifica e di affrontare Scandicci nei quarti play-off. Anche qui la bilancia delle motivazioni pende nettamente a favore della Bosca San Bernardo.

Photo LiveMedia/Letizia Valle