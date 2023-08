Vela, Semaine Olympique Française 2022: Tita-Banti imbattibili nei Nacra 17! Tanti buoni piazzamenti per l’Italia

Prosegue la striscia vincente di Ruggero Tita e Caterina Banti, che si confermano i migliori al mondo con i catamarani volanti Nacra 17 e dominano anche a Hyeres nella 53ma edizione della Semaine Olympique Française, secondo grande appuntamento stagionale che coinvolge tutte le classi olimpiche della vela verso Parigi 2024. I Campioni Olimpici di Tokyo, imbattuti ormai da oltre due anni in campo internazionale, hanno dominato per tutta la settimana e oggi hanno potuto gestire con grande serenità la Medal Race (chiusa al quarto posto), concludendo la gara transalpina con 18 punti di vantaggio sui rivali britannici Gimson/Burnet. Buon terzo posto nella regata finale per i giovani emergenti Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che difendono così la sesta piazza assoluta nella generale.

Il podio sembrava essere ormai sfumato definitivamente nella giornata di ieri nel 470 misto per l’imbarcazione azzurra composta da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso (7° posto con un gap di 17 punti dalla top3 dopo le nove regate di flotta), che ha invece sfiorato il colpo grosso tagliando il traguardo della Medal Race in piazza d’onore concludendo la manifestazione al quarto posto nella generale a soli due punti dalla terza posizione. Un eventuale successo nella prova odierna avrebbe dunque permesso a Ferrari/Caruso di confermarsi nuovamente sul podio dopo il brillante secondo posto al Trofeo Princesa Sofia. Vittoria finale per gli svedesi Dahlberg/Karlsson.

Buon quarto posto in Medal Race nella classe 49erFX per la barca azzurra formata da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (dopo il fantastico podio in Coppa del Mondo a Palma di Maiorca), che si conferma in ottava piazza nella classifica generale ad un solo punto dal sesto posto e a 21 dalla top3. Vittoria al Brasile con le campionesse olimpiche Grael/Kunze. Trionfo polacco invece al maschile nei 49er per Buksak/Wierzbicki.

Obiettivo di giornata centrato nel singolo femminile ILCA 6 per la vice-campionessa del mondo Under 21 in carica Chiara Benini Floriani, che ottiene un bel quarto posto parziale in Medal guadagnando una posizione in classifica generale e terminando in settima piazza assoluta a Hyeres nella competizione vinta dalla polacca Agata Barwinska. Medesimo risultato in casa Italia nel singolo maschile ILCA 7 per Lorenzo Brando Chiavarini, che sale però in questo caso due gradini della graduatoria (da 9° a 7°) grazie al quarto posto della regata finale. Vittoria col brivido per il titolato cipriota Pavlos Kontides, che ha la meglio di una lunghezza sul britannico Elliot Hanson.

Buoni riscontri per il movimento tricolore e un altro quarto posto nel Formula Kite maschile con Lorenzo Boschetti, già bravissimo ad imporsi nella sua batteria di semifinale dopo aver terminato la fase di qualificazione in settima piazza. 8° posto conclusivo per il giovanissimo Riccardo Pianosi. Finale vinta dal singaporiano Maximilian Maeder, mentre al femminile è salita sul gradino più alto del podio la fenomenale americana Daniela Moroz.

Nulla di fatto infine per il windsurf (nuova tavola olimpica IQ Foil), che non ha visto lo svolgimento delle Medal Series odierne a causa dell’assenza di vento. Grande beffa dunque in chiave azzurra per Marta Maggetti, quarta ad un solo punto dal terzo posto dopo le quindici prove di qualificazione. Progressi importanti anche da parte di Giorgia Speciale, ottava. Vince la dominatrice francese Helene Noesmoen, mentre nella gara maschile si impone un altro transalpino, Nicolas Goyard.

Foto: Lapresse