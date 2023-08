Tennis, l’Italia femminile c’è! Ora si va alle Finals per stupire

È stata una grande Italia quella vista in campo nel turno preliminare dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas. Contro la Francia è arrivata una vittoria non impossibile, ma comunque davvero sorprendente per il netto 3-0. Le ragazze di Tathiana Garbin hanno lasciato il cemento Alghero (Sardegna) con qualche dubbio in meno e qualche consapevolezza in più. Non saremo la Nazionale più forte, ma il tentativo di ricrescita del movimento femminile è sotto gli occhi di tutti.

Tre anni fa la squadra azzurra si trovava nei bassifondi del tennis mondiale, poi è cominciata una risalita costante che ha portato in poco tempo l’Italia a qualificarsi addirittura per le Finals. Certo, come accennato in precedenza l’avversario di questo turno preliminare non era un ostacolo insormontabile, ma un trionfo così “facile” non era assolutamente scontato.

Complimenti dunque soprattutto a Camila Giorgi e Jasmine Paolini, le grandi artefici di questo successo. La marchigiana, al rientro da un infortunio, ha distrutto le avversarie Oceane Dodin e Harmony Tan concedendo soltanto cinque game in due partite, mentre la nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha addirittura annullato due match point prima di chiudere al terzo set contro l’insidiosissima Alize Cornet.

Ora si va alle Finals (in sede ancora da definire) per stupire e divertirsi. Ci saranno quattro gironi da tre squadre ciascuno e le prime di ogni gruppo accederanno alle semifinali. Ovviamente per le azzurre non sarà facile combattere contro le nazionali più forti al mondo, ma arrivati a questo punto ci si può pure permettere di sognare in grande. L’Italia femminile c’è e ha voglia di rivalsa: ora avanti tutta su questa strada!

Foto: ITF Ray Giubilo