Sport in tv oggi (sabato 2 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia finalmente il weekend riservato al GP d’Argentina per la MotoGP: spazio a due sessioni di prove libere e alle qualifiche per le tre classi. In pista anche Valentino Rossi, ma a Imola per le prove libere del GTWC Europe. Il ciclismo si scalda col GP Miguel Indurain e la Volta Limburgo verso il Giro delle Fiandre di domani.

Proseguono gli Europei di lotta, da non perdere la finale femminile del WTA 1000 di Miami. Da seguire anche la Plebiscito Padova nella semifinale dell’Eurolega di pallanuoto femminile, poi Monza-Civitanova per i playoff di volley, l’ultima giornata di regular season della Serie A1 di volley femminile, due incontri di basket e un piatto infuocato di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tutti i campionati esteri.

Spazio anche al rugby con le prime due partite del Sei Nazioni femminile e ai Campionati Italiani di tuffi. Si chiude il torneo della settimana di padel, proseguono quelli di golf, in serata inizieranno i Mondiali di curling maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 aprile il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (SABATO 2 APRILE)

SABATO 2 APRILE:

08.45 NUOTO ARTISTICO (World Series) – Solo free (diretta streaming sul canale della FINA)

09.00 MOTORSPORT – GTWC Europe a Imola, con Valentino Rossi: prove libere 1 (diretta streaming sul canale YouTube di GT World)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Finali a Baku: corpo libero, anelli, parallele maschili; volteggio, parallele asimmetriche femminili (diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica)

10.30 CALCIO (Primavera) – Cagliari-Atalanta (diretta tv su Sportitalia 61; diretta streaming su sportitalia.com)

10.45 RUGBY (Super Rugby Pacific) – Reds-Brumbies (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

11.00 CALCIO (Primavera) – Bologna-Roma (diretta tv su Sportitalia 60; diretta streaming su sportitalia.com)

11.30 LOTTA (Europei) – Turni preliminari greco-romana: 60 kg, 67 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg. Ripescaggi greco-romana: 55 kg, 63 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg (diretta streaming su UWW)

12.00 CICLISMO – Volta Limburgo (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 15.30)

12.20 CICLISMO – GP Miguel Indurain (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 15.30)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Pomigliano-Sassuolo (diretta streaming su Tim Vision)

13.00 CALCIO (Primavera) – Hellas Verona-Pescara (diretta tv su Sportitalia 61; diretta streaming su sportitalia.com)

13.00 CALCIO (Primavera) – Juventus-Milan (diretta tv su Sportitalia 60; diretta streaming su sportitalia.com)

13.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Connacht (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

13.00 ATLETICA (World Race Walking Tour) – 20 km di marcia femminile a Podebrady (diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Ceca)

13.15 MOTO3 – GP Argentina, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Watford (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.00 MOTORSPORT – GTWC Europe a Imola, con Valentino Rossi: prove libere 2 (diretta streaming sul canale YouTube di GT World)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Alessandria-SPAL (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Pordenone (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Ternana (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Parma (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Reggina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Lecce-Frosinone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 FRECCETTE – Mondiale WDF (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

14.20 MOTO2 – GP Argentina, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Triestina (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

14.30 CALCIO (Serie C) – Sudtirol-Lecco (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

14.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Juventus U23 (diretta streaming su Eleven Sports)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Inter-Fiorentina, Napoli-Lazio (diretta streaming su TIM Vision)

14.30 GOLF (PGA Tour) – Texas Open, terzo giro (diretta streaming su Golf Tv; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 GOLF FEMMINILE (LPGA Tour) – The Chevron Championship, terzo giro (diretta streaming su Golf Tv; diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, Now Tv dalle ore 18.00)

15.00 ATLETICA (World Race Walking Tour) – 20 km di marcia maschile a Podebrady (diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Ceca)

15.00 CALCIO (Serie A) – Spezia-Venezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Padova (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eleven Sports)

15.00 CALCIO (Primavera) – Fiorentina-Empoli (diretta tv su Sportitalia 60; diretta streaming su sportitalia.com)

15.00 RUGBY (Top-10) – Calvisano-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 NUOTO ARTISTICO (World Series) – Solo tecnico (diretta streaming sul canale della FINA)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Pro Recco-Brescia (diretta streaming su Eleven Sports)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Ortigia-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Como (non è prevista diretta tv/streaming)

15.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.25 MOTO3 – GP Argentina, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro: partite: Arminia Bielefeld-Stoccarda, Eintracht Francoforte-Furth, Hoffenheim-Bochum, Bayer Leverkusen-Hertha Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Brighton-Norwich, Chelsea-Brentford, Leeds-Southampton, Wolverhampton-Aston Villa (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Premiership Rugby) – Northampton Saints-Bristol (diretta streaming su mola.tv)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Eurolega, semifinali) – Sabadell-Plebiscito Padova (diretta streaming sul canale della LEN)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-CSS Verona (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Feldi Eboli-Catania (diretta streaming su futsaltv.it)

16.00 JUDO – Grand Slam ad Antalya, seconda giornata: Final Block (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eurosport Player, Discovery+)

16.00 TUFFI – Campionati Italiani, Finali: 1 metro femminile, 3 metri maschile, piattaforma femminile (diretta streaming su RaiSportWeb)

16.15 CALCIO (Serie B) – Benevento-Pisa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Villareal (diretta streaming su DAZN)

16.30 MOTO2 – GP Argentina, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.30 BADMINTON (World Tour) – Orleans Masters, semifinali maschile/femminile (diretta streaming sul canale YouTube della Federazione francese)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Groningen-Ajax (diretta streaming su mola.tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincitori) – Trieste-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Florentia-Milano (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Pontinia, Ferrara-Erice (diretta streaming su Eleven Sports)

16.45 LOTTA (Europei) – Semifinali greco-romana: 60 kg, 67 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Primavera) – Sampdoria-Genoa (diretta tv su Sportitalia 61; diretta streaming su sportitalia.com)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sette partite: Giana Erminio-Seregno, Legnago Salus-Fiorenzuola, Pergolettese-FeralpiSalò, Piacenza-Albinoleffe, Renate-Mantova, Trento-Pro Sesto, Paganese-Monopoli (diretta streaming su Eleven Sports)

17.35 MOTOGP – GP Argentina, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Galles-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

18.00 LOTTA (Europei) – Finali greco-romana: 55 kg, 63 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg (diretta streaming su UWW)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Eurolega, semifinali) – Olympiacos-UVSE (diretta streaming sul canale della LEN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: L84-Aniene, Roma-Italservice-Pesaro (diretta streaming su futsaltv.it)

18.00 VOLLEY (SuperLega, playoff) – Quarti di finale, gara-2: Monza-Civitanova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Secchia Rubiera-Carpi (diretta streaming su Eleven Sports)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Albatro-Merano, Cassano-Eppan, Sassari-Pressano (diretta streaming su Eleven Sports)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Casalgrande Padana (diretta streaming su Eleven Sports)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Came Dosson-Manfredonia, Pescara-Padova (diretta streaming su futsaltv.it)

18.30 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Leicester (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Twente-PSV Eindhoven (diretta streaming su mola.tv)

18.50 MOTO3 – GP Argentina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Bordeaux (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Pesaro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

19.00 BASKET (NBA) – New York Knicks-Cleveland Cavaliers (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League, playoff) – Semifinali, gara-4: Lustenau-Asiago (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Brixen-Bolzano, Conversano-Trieste (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, Finale: Naomi Osaka vs Iga Swiatek (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

19.15 NUOTO ARTISTICO (World Series) – Mixed Team (diretta streaming sul canale della FINA)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Mezzocorona (diretta streaming su Eleven Sports)

19.30 PADEL – World Padel Tour, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.45 MOTO2 – GP Argentina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Salerno (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Vitesse (diretta streaming su mola.tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.00 COMBATTIMENTO – Oktagon Superfights a Roma (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Novara (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Perugia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Bergamo-Conegliano, Cuneo-Busto Arsizio, Scandicci-Firenze, Trento-Monza, Vallefoglia-Roma (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Sette partite: Virtus Bologna-Costa Masnaga, Broni-Libertas Moncalieri, Campobasso-San Giovanni, Faenza-San Martino, Ragusa-Lucca, Sassari-Schio, Venezia-Empoli (diretta streaming su LBF)

20.40 MOTOGP – GP Argentina, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Willem II (diretta streaming su mola.tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Alaves (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Colorado Avalanche-Pittsburgh Penguins (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, Finale doppio maschile (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

22.00 CALCIO (MLS statunitense) – Toronto FC-New York City (diretta streaming su DAZN)

22.05 MOTOGP – GP Argentina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

23.00 CURLING (Mondiali) – Prima giornata: Canada-Repubblica Ceca (diretta streaming su Recast)

23.00 CURLING (Mondiali) – Prima giornata: Svezia-Olanda, Danimarca-USA, Corea del Sud-Norvegia (non è prevista diretta tv/streaming)

