Sport in tv oggi (mercoledì 13 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport da vivere in compagnia di OA Sport quella di oggi, mercoledì 13 aprile. Un programma particolarmente ricco fin dalle prime ore del mattino italiano con i match di basket Oltreoceano e di calcio.

Volgendo lo sguardo all’Europa, considerazione lo meritano il Giro di Turchia di ciclismo, nonché l’ultima giornata dei Campionati italiani di nuoto con tanti protagonisti della Nazionale. A seguire la Freccia del Brabante di ciclismo e il Masters1000 di Montecarlo con tanti tennisti azzurri sulla terra rossa del Principato.

Sarà poi la volta del Giro di Sicilia e dal secondo pomeriggio in avanti tanto basket italiano a precedere la Champions League di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 13 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 13 APRILE)

00.15 Calcio, Copa Libertadores: Boca Juniors-Always Ready – Diretta streaming su DAZN.

01.00 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers – Nessuna copertura tv/streaming.

02.30 Calcio, Copa Libertadores: Flamengo-Talleres – Diretta streaming su DAZN.

03.30 Basket, NBA: Minnesota Timbewolves-Los Angeles Clippers – Nessuna copertura tv/streaming.

04.00 Calcio, CONCACAF Champions League: Cruz Azul-Pumas – Diretta streaming su Onefootball.

09.50 Ciclismo, Giro di Turchia: quarta tappa – Diretta tv dalle 12.00 su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

10.00 Nuoto, Campionati italiani: ultima giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

10.50 Ciclismo, Freccia del Brabante: prova femminile – Diretta streaming dalle 11.15 su Eurosport Player, Discovery+.

11.00 Tennis, Masters1000 Montecarlo: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), live streaming su SkyGo e su NOW.

(Sonego vs Djere 1° incontro e inizio programma dalle 11.00; Sinner vs Ruusuvuori 3° incontro e inizio programma dalle 11.00; Musetti vs Auger-Aliassime 3° incontro e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Calcio, Campionato Primavera: Atalanta-Empoli – Diretta streaming su Sportitalia.

11.00 Calcio, Campionato Primavera: Verona-Genoa – Diretta streaming su Solocalcio.

11.30 Ciclismo, Giro di Sicilia: seconda tappa – Diretta tv dalle 13.50 su Eurosport1, dalle 13.30 su RaiSportHD, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e RaiPlay.

12.30 Ciclismo, Freccia del Brabante: prova maschile – Diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Calcio, Campionato Primavera: Sampdoria-Roma – Diretta tv su Sportitalia.

14.30 Calcio, Serie C: Turris-Virtus Francavilla – Diretta streaming su Eleven Sports.

15.00 Calcio, Campionato Primavera: Juventus-Pescara – Diretta tv su Sportitalia.

15.00 Calcio, Campionato Primavera: Bologna-Sassuolo – Diretta streaming su Solocalcio.

15.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale terzo posto carabina 10m Mixed Team – Diretta streaming su ISSF.

15.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale primo posto carabina 10m Mixed Team – Diretta streaming su ISSF.

16.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il terzo posto pistola 10m Mixed Team – Diretta streaming su ISSF.

16.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il primo posto pistola 10m Mixed Team – Diretta streaming su ISSF.

17.00 Nuoto, Campionati italiani: ultima giornata (Finali) – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

18.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: finale per il terzo posto carabina ad aria a squadre maschile – Diretta streaming su ISSF.

18.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: finale per il primo posto carabina ad aria a squadre maschile – Diretta streaming su ISSF.

18.30 Calcio, Superligaen: Randers-Midtjylland – Diretta streaming su Onefootbal.

18.30 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Fenerbahce Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Regionalliga: Rödinghause-Borussia M. II – Diretta streaming su Onefootbal.

19.00 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Cremona – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

19.30 Basket, Serie A: Varese-Trieste – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova-Ancona – Nessuna copertura tv/streaming.

19.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il terzo posto carabina ad aria prova a squadre femminile – Diretta streaming su ISSF.

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Brindisi – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trento – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.00 Basket, Champions League: Ludwigsburg-Cluj Nepoca – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il primo posto carabina ad aria prova a squadre femminile – Diretta streaming su ISSF.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri ’76-Monza – Diretta streaming sul LVFTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Conegliano – Diretta streaming su LVFTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su LVFTV.

20.30 Volley, SuperLega: Perugia-Modena – Diretta streaming su Volleyballworld.tv.

20.30 Basket, Serie A: Pesaro-Fortitudo Bologna – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.30 Basket, Serie A: Napoli-Reggio Emilia – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.30 Basket, Serie A: Sassari-Treviso – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovey+.

20.45 Basket, Serie A: Tortona-Brescia – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Manchester City – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Benfica – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, live streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il terzo posto della pistola ad aria prova a squadre maschile – Diretta streaming su ISSF.

21.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il primo posto della pista ad aria prova a squadre maschile – Diretta streaming su ISSF.

23.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il terzo posto della pistola ad aria prova a squadre femminile – Diretta streaming su ISSF.

23.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Rio de Janeiro: Finale per il primo posto della pistola ad aria prova a squadre femminile – Diretta streaming su ISSF.

Foto: LiveMedia/DPPI/Jean Catuffe