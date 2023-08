Sport in tv oggi (giovedì 14 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport da vivere in compagnia di OA Sport quella di oggi, giovedì 14 aprile. Un programma particolarmente ricco fin dalle prime ore del mattino italiano con i match di basket Oltreoceano.

Volgendo lo sguardo all’Europa, considerazione lo meritano il Giro di Turchia di ciclismo, nonché la Coppa Brema di nuoto di scena a Riccione. A seguire il Masters1000 di Montecarlo con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti impegnati negli ottavi di finale.

Sarà poi la volta del Giro di Sicilia e dal secondo pomeriggio in avanti tanto calcio con i match di Europa League e di Conference League: Atalanta e Roma e impegnate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 14 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 14 APRILE)

01.00 Basket, NBA: Atlanta Haws-Charlotte Hornets – Nessuna copertura tv/streaming.

03.30 Basket, NBA: New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (209), live streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Ciclismo, Giro della Turchia: quinta tappa – Diretta tv dalle 12.00 su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.30 Nuoto, Coppa Brema: sessione mattutina – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

11.05 Ciclismo, Giro della Sicilia: terza tappa – Diretta tv dalle 13.50 su Eurosport1 e dalle 13.30 su RaiSportHD, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

11.00 Tennis, Masters1000 Montecarlo: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), live streaming su SkyGo e su NOW.

(Musetti vs Schwartzman 2° match e inizio programma dalle 11.00; Sinner vs Rublev 4° match e inizio programma dalle 11.00)

12.00 Ciclismo, Belgrado-Banjaluka: prima tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Calcio, Superligaen: OB-Vejle – Diretta streaming su Onefootball.

14.00 Calcio, Superligaen: AGF-Viborg – Diretta streaming su Onefootball.

15.00 Calcio, Serie D: Francavilla-Cerignola – Diretta tv su Sportitalia.

16.00 Calcio, Superligaen: Silkeborg-Copenhagen – Diretta streaming su Onefootball.

16.00 Calcio, Latvian Virsliga: Riga-Metta – Diretta streaming su Onefootball.

17.00 Nuoto, Coppa Brema: sessione pomeriggio – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

18.00 Calcio, Superligaen: Brøndby-AbB – Diretta streaming su Onefootball.

18.00 Calcio, Superligaen: Liepaja-Auda – Diretta streaming su Onefootball.

18.45 Calcio, Europa League: Atalanta-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 253, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Calcio, Europa League: PSV-Leicester – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 255, ive streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.15 Calcio, Champions League asiatica: Al Jazira-Mumbai City – Diretta streaming su Onefootball.

19.15 Calcio, Champions League asiatica: Foolad Khouzestan-Ahal – Diretta streaming su Onefootball.

19.15 Calcio, Champions League asiatica: Al Duhail-Pakhtakor – Diretta streaming su Onefootball.

20.00 Calcio, Serie B: Cosenza-Benevento – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 257, live streaming su SkyGo, NOW, DAZN e Helbiz.

20.30 Volley, SuperLega: Lube Civitanova-Trentino – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su Volleyballworld.tv.

21.00 Golf, PGA Tour: Heritage – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: Roma-Bodo/Gimt – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252 e IN CHIARO su TV8, live streaming su SkyGo, NOW, DAZN e tv8.it.

21.00 Calcio, Europa League: Barcellona-Eintracht – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 254, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Lione-West Ham – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Braga – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: Slavia Praga-Feyenoord – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Conference League: PAOK-Marsiglia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Serie C: Viterbese-Montevarchi – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Cesena-Carrarese – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Grosseto-Lucchese – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Gubbio-Modena – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Fermana-Olbia – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Pontedera-Siena – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Ancona Matelica-Teramo – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Reggiana-Entella – Diretta streaming su Eleven Sports e su Onefootball.

21.00 Calcio, Serie C: Imoleve-Vis Pesaro – Diretta streaming su Eleven Sports.

21.00 Calcio, Serie C: Pistoiese-Pescara – Diretta streaming su Eleven Sports.

22.15 Calcio, Champions League asiatica: Air Force Club-Al Shabab – Diretta streaming su Onefootball.

22.15 Calcio, Champions League asiatica: Al Gharafa-Shabab Al Ahli – Diretta streaming su Onefootball.

22.15 Calcio, Champions League asiatica: Al Taawoun-Sepahan – Diretta streaming su Onefootball.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI