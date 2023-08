Sci alpinismo, Coppa del Mondo 2022: Luca Tomasoni trionfa nella sprint race di Flaine. Junod si ferma al quarto posto

Oggi è stato il giorno delle sprint race nelle categorie U20 di entrambi i sessi, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2021-2022 a Flaine, nelle Alpi francesi. Quest’ultimo appuntamento ha continuato a dare soddisfazione ai colori azzurri, come avvenuto in tutte le giornata di gara.

In particolare a svettare è il successo di Luca Tomasoni nella sprint race riservata agli uomini U20. Dopo aver chiuso al secondo posto la run di qualificazione, il 20enne è riuscito ad avere la meglio del tedesco Finn Hoesch e del francese Noé Rogier, trovando un netto successo. Quale miglior modo di questo per festeggiare il 20° compleanno dell’atleta azzurro. Nella stessa gara da segnalare anche un buon sesto posto per Marco Salvadori, non in grado di ripetere il tempo della qualificazione.

Così come nella gara maschile, anche in quella femminile due atlete azzurre riescono a qualificarsi per la manche finale, Noemi Junod ed Erika Sanelli, con Silvia Berra che rimane fuori per un solo secondo. Purtroppo nella manche finale è mancato lo spunto alle due italiane che hanno chiuso al quarto (Junod) e al quinto posto (Sanelli) in una gara assolutamente dominata dall’elvetica Caroline Ulrich.

Domani l’ultima giornata della tappa di Flaine e di conseguenza anche l’ultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2021-2022. In programma le sprint race per le categorie senior sia per gli uomini che per le donne.

Foto: FISI