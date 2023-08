Philippe Gilbert corre la Parigi-Roubaix col numero 1. Spettava a Sonny Colbrelli. “Un onore. Forza”

Philippe Gilbert sta correndo l’ultima Parigi-Roubaix della sua gloriosa carriera. Il fuoriclasse belga ha vinto questa Classica Monumento nel 2019, dopo che si era già imposto al Giro delle Fiandre nel 2017, alla Liegi-Bastogne-Liegi nel 2011 e al Giro di Lombardia nel 2009-2010. Stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto nelle corse di un giorno, Campione del Mondo nel 2012 e a cui è mancato soltanto il sigillo alla Milano-Sanremo (terzo nel 2008 e nel 2011) per completare il suo personale en-plein.

Il nativo di Verviers si avvicina ai 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 5 luglio) e quella odierna sarà la sua ultima apparizione sulle pietre francesi. Gli organizzatori hanno deciso di onorarlo assegnandogli il dorsale numero 1. Solitamente questo onore spetta al campione in carica, ma purtroppo il nostro Sonny Colbrelli non può essere al via a causa dei noti problemi cardiaci.

Philippe Gilbert ha accettato il numero 1 e lo ha apposto sulla casacca della Lotto-Soudal, ma da grande fuoriclasse ha indirizzato un messaggio a Sonny Colbrelli attraverso i social network. Il belga, che ha vinto tappe in tutti i Grandi Giri, ha scritto: “Che onore essere al via della Parigi-Roubaix con il dorsale numero 1! Un grande abbraccio a Sonny Colbrelli che è l’ultimo vincitore e gli auguro un pronto recupero. #forza“.

