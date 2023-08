Pentathlon, Giuseppe Mattia Parisi secondo in Coppa del Mondo a Budapest! Settimo Matteo Cicinelli

Continua a mietere successi l’Italia del pentathlon moderno, che dopo gli ottimi riscontri ottenuti all’esordio stagionale nel circuito maggiore a Il Cairo, in Egitto, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 centra il secondo gradino del podio con Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). Settimo Matteo Cicinelli (Carabinieri) dopo il quarto posto egiziano.

Il nuovo format olimpico piace agli azzurri: le prove previste si sono svolte tutte nell’arco di 90 minuti e l’unico a fare meglio di Parisi (1498 punti) è stato il ceco Martin Vlach (1510), che ha vinto la finale individuale maschile. A salire sul gradino più basso del podio è stato il tedesco Christian Zillekens (1495), terzo. Settimo Cicinelli (1484).

Così Giuseppe Mattia Parisi, al primo podio in carriera in Coppa del Mondo, al sito federale: “Sono pienamente soddisfatto per la mia prestazione e soprattutto per la mia crescita. È stata una giornata incredibile e ricca di emozioni indelebili. Spero di continuare su questa strada per i prossimi obiettivi stagionali”.

Oggi, sabato 30 aprile, si continuerà a fare sul serio con la finale individuale femminile (14.40, con Elena Micheli, Maria Lea Lopez e Maria Beatrice Mercuri), infine domenica 1 maggio spazio alla staffetta mista dalle 11.00 con Daniele Colasanti (Fiamme Oro) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

