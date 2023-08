Olimpiadi Milano-Cortina 2026: firmato l’accordo per la riqualificazione della pista olimpica “Eugenio Monti”

Continuano i lavori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ed è stato siglato un accordo molto importante per quanto riguarda la riqualificazione del budello dedicato ad Eugenio Monti e che ospiterà le gare di slittino, bob e skeleton tra quattro anni. L’intesa è stata trovata tra il Governatore del Veneto, Luca Zaia, e l’assessore straordinario alle opere infrastrutturali di Milano-Cortina 2026, Luigi Valerio Sant’Andrea.

L’impianto era stato chiuso nel 2008 per l’aumento dei costi di manutenzione, ma verrà completamente sistemato e modernizzato. Un progetto di ristrutturazione stimato in 61 milioni di euro. Il budello di Cortina, anche per stessa ammissione di Zaia, “Diventerà un punto di riferimento per gli sport invernali”

Prosegue il Governatore del Veneto: “In questo modo abbiamo superato i ritardi causati dalla pandemia. Consegniamo all’assessore un’opera già finanziata e realizzabile, così da poter garantire un processo più rapido ed efficace, che accelererà un lavoro strategico per il territorio e di valorizzazione della montagna veneta in occasione dei Giochi di Milano-Cortina 2026”.

“Il bob, insieme alle discipline di slittino e skeleton, rappresentano un’occasione di promozione per il Veneto e per l’intero territorio nazionale solo se trovano la loro casa proprio nella pista Eugenio Monti”, dichiara Zaia, che spiega anche come quest’impianto sarà anche il primo impianto al mondo per il bob paralimpico: “Diventerà un impianto di riferimento europeo per gli sport invernali e per le federazioni”.

