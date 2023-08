Musetti-Djere, ATP Marrakech 2022: i precedenti. Brutti ricordi sulla terra

Il torneo Grand Prix Hassan II 2022 di tennis, di categoria ATP 250, ha in programma anche la sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il serbo Laslo Djere, che si giocherà domani, venerdì 8 aprile, nel quarto match dalle ore 13.00 italiane sul Campo Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 18.00.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE (NON PRIMA DELLE 18.00)

Il match, che si giocherà sulla terra outdoor di Marrakech, in Marocco, sarà valido per i quarti di finale del tabellone principale del singolare maschile, e sarà il quinto incrocio tra i due, con il balcanico in vantaggio al momento per 3-1 e vittorioso in entrambi i precedenti sulla terra battuta.

Djere infatti ha vinto sia nel 2020 in Sardegna nell’incontro di semifinale quando l’azzurro è stato costretto al ritiro sul punteggio di 2-6 6-2 4-1 per il serbo, sia nel 2021 a Cagliari, quando nei quarti di finale fu ancora il balcanico a spuntarla per 6-4 4-6 6-2.

Gli altri due precedenti, sempre nel 2021, si sono giocati sul duro indoor: a Nursultan, in Kazakistan, negli ottavi a spuntarla fu ancora Laslo Djere per 6-4 6-7 (3) 6-4, infine Lorenzo Musetti vinse poi nei trentaduesimi del Masters 1000 di Parigi Bercy per 4-6 7-6 (5) 6-4.

Foto: LaPresse