MotoGP, pagelle GP Argentina 2022: apoteosi Aprilia, Bagnaia si scuote, Quartararo anonimo

Aleix Espargarò fa suo Il Gran Premio di Argentina, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, e va riscrivere la storia dell’Aprilia. Lo spagnolo centra un successo di forza e precede ben tre connazionali. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo diversi piloti sugli scudi, ma anche diversi che hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara argentina.

LE PAGELLE DEL GP DI ARGENTINA 2022 – MOTOGP

Aleix Espargarò (Aprilia) 10 e lode: ieri ha centrato la prima pole position per Aprilia nella classe regina dopo oltre 21 anni. Oggi si supera e va a conquistare la prima vittoria della Casa di Noale nella top class. Lo fa nel migliore dei modi, al termine di una gara impeccabile. Inizia bene e si tiene nella scia di Jorge Martin. Capisce che il suo connazionale non potrà scappare e preferisce gestirsi dopo qualche problema di surriscaldamento alla gomma anteriore. Nel finale attacca, passa il rivale e se ne va. Una giornata storica, proprio nel giorno del suo 200° GP in MotoGP.

Jorge Martin (Ducati Pramac) 8.5: fa tutto quello che può per centrare il successo, ma oggi Aleix Espargarò ne aveva semplicemente di più. Come sempre al via è stellare, quindi prova a fare selezione. Ci riesce, ma l’Aprilia del suo connazionale rimane sempre nella sua scia. Nel finale prova a forzare, ma l’attacco arriva e anche il secondo posto finale. Un buon risultato, ma oggi sognava la vittoria.

Alex Rins (Suzuki) 7.5: senza i primi giri nella pancia del gruppo… Ancora una volta le moto di Hamamatsu pagano dazio per quanto avvenuto in qualifica ed in partenza. Da quel momento il catalano dà il via ad una bella rimonta, sale sul podio e, negli ultimi giri, cerca anche di iscriversi alla lotta per il successo. Non ci riesce, ma un podio è sempre un podio.

Joan Mir (Suzuki) 7: chiude al quarto posto e il discorso è identico a quello di Alex Rins. Mezzo secondo dal podio, 1.8 dalla vittoria. Ha di che mangiarsi le mani.

Francesco Bagnaia (Ducati) 6.5: mezzo voto in più solamente per la prova di carattere che ha messo in pista oggi. Dopo la pessima qualifica di ieri, inizia 14° e nei primi giri fatica. “Pecco”, però, è bravo a rimanere concentrato, a mettere le difficoltà alle spalle, e risalire fino al quinto posto. La svolta che ci voleva?

Fabio Quartararo (Yamaha) 5: lui dà il 100%, come sempre, ma più che guidare lotta con la sua moto. La M1, semplicemente, non va ed i risultati dei suoi colleghi di marchio lo confermano. Soffre nella pancia del gruppo, in velocità perde il duello contro tutti, ma conclude comunque dignitosamente ottavo a 10.2 secondi dalla vetta. La Yamaha (voto 3) è in alto mare, lui fa letteralmente il massimo.

Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) 7: nelle prime fasi è imbottigliato a fondo gruppo, quindi risale rabbiosamente fino ad un brillante nono posto. Chiude a 2.4 dal campione del mondo e si mette dietro diversi colleghi di marchio e il vicino di box Luca Marini (voto 5.5). Non male!

Enea Bastianini (Ducati Gresini) 5.5: forse la prova più opaca per il romagnolo in questa annata. Inizia stringendo i denti, prova a rimontare, quindi commette un errore che gli costa diverse posizioni. Un decimo posto che non può certo soddisfarlo.

Jack Miller (Ducati) 4: chiude 14° e becca 15 secondi dalla vetta. Prova davvero pessima per l’australiano che sembra davvero avere imboccato una annata molto complicata.

