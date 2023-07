Mondiali calcio 2022: sorteggiati i gironi. C’è Spagna-Germania, gruppo ostico per il Brasile, Francia fortunata

A Doha si è svolto il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2022 di calcio, che andranno in scena in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Si tratterà della prima rassegna iridata che si disputerà nell’autunno boreale (ma a 30 °C nelle varie sedi gioco) e in Medio Oriente. Alla competizione partecipano 32 Nazionali, che sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno (una per fascia di merito). Le migliori due classificate di ogni raggruppamento staccheranno il biglietto per gli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Il gruppo E si preannuncia decisamente pirotecnico, visto che figurano Spagna e Germania. Le Furie Rosse, trionfatrici nel 2010, incroceranno la Nazionale che ha disputato più finali (l’ultima nel 2014, vinta). Si preannuncia grande spettacolo, gli iberici partiranno con i favori del pronostico, ma i teutonici hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Le due potenze, tra le favorite per il successo finale, dovranno vedersela anche contro il Giappone e la vincente del playoff tra Costa Rica e Nuova Zelanda.

La Francia si presenterà per difendere il titolo ed è stata fortunata. I Campioni del Mondo dovranno prendere con le pinze la Danimarca, ma Tunisia e la vincente dello spareggio intercontinentale (Perù contro la vincente di Australia-Emirati Arabi Uniti) non incutono particolari patemi d’animo. Il Brasile, tra le grandi favorite della vigilia, ha pescato la Svizzera (che ha prevalso sull’Italia nelle qualificazioni) e la rognosa Serbia, oltre all’ambizioso Camerun: girone impegnativo per i sudamericani.

L’Argentina di Lionel Messi è inserita nel gruppo C: Messico e Polonia sono avversari ostici, morbidissima l’Arabia Saudita. Al ribasso il gruppo A, quello con il Qatar padrone di casa (e testa di serie): Ecuador, Senegal e Olanda si giocheranno il passaggio del turno. Sorride l’Inghilterra, battuta dall’Italia nella finale degli Europei, che incrocerà Iran, USA e la vincente dell’ultimo playoff europeo (Galles contro la vincente di Ucraina-Scozia).

Il Belgio e la Croazia si troveranno di fronte nel gruppo F, completato da Marocco e Canada. Il Portogallo e l’Uruguay si fronteggeranno a viso aperto nel gruppo H completato da Corea del Sud e Ghana. Di seguito i gironi dei Mondiali 2022 di calcio.

GIRONI MONDIALI CALCIO 2022

GRUPPO A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GRUPPO B: Inghilterra, Iran, USA, vincente playoff Galles/Ucraina-Scozia

GRUPPO C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

GRUPPO D: Francia, vincitrice playoff Perù/Australia-Emirati Arabi Uniti, Danimarca, Tunisia

GRUPPO E: Spagna, vincente playoff Costa Rica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone

GRUPPO F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GRUPPO G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GRUPPO H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Foto: Lapresse