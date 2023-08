LIVE Parigi-Roubaix 2022 in DIRETTA: Van Baarle trionfa in solitaria! Secondo Van Aert, crolla Van der Poel. Lontani gli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.15 La nostra DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le nostre analisi su questa corsa. Un caro saluto e buona Pasqua a tutti!

17.14 Filippo Ganna ha concluso al 35mo posto con un ritardo di 4’47” dal vincitore.

17.13 Continua ad essere impressionante la continuità di Van der Poel nelle classiche monumento: 10 top-10 in 11 corse monumento a cui ha preso parte.

17.12 La sorpresa è stata Tom Devriendt: il belga è arrivato quarto, ottenendo il miglior piazzamento in carriera nel World Tour.

17.10 La vittoria con più margine dal 2010, quando Cancellara anticipò Hushovd di due minuti.

17.08 Mohoric è considerabile il vincitore morale di questa Parigi-Roubaix: lo sloveno è arrivato quinto, ma era partito da lontano e, malgrado una foratura, è tornato all’attacco insieme proprio a Van Baarle. Una condizione fantastica per il vincitore della Milano-Sanremo.

17.06 Un olandese non vinceva dal 2014 quando si impose Niki Terpstra.

17.04 Il primo italiano al traguardo è Pasqualon, diciannovesimo.

17.02 L’edizione più veloce di sempre della Parigi-Roubaix: 45,792 km/h di media. Semplicemente magnifici i corridori che ci hanno regalato uno spettacolo unico.

17.01 Dodicesimo corridore della INEOS che vince in stagione: una squadra abituata a dominare i Grandi Giri che è assoluta protagonista anche nelle classiche.

17.00 Van Baarle è ormai un riferimento nella campagna del nord: anche lo scorso anno era arrivato uno splendido secondo posto al Mondiale.

16.59 Settima vittoria olandese di sempre alla Parigi-Roubaix.

16.58 Questa la classifica finale:

1 VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers 5:37:00

2 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 1:47

3 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 1:47

4 DEVRIENDT Tom Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:47

5 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 1:47

6 PETIT Adrien Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:27

7 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 2:27

8 PICHON Laurent Team Arkéa Samsic 2:27

9 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 2:34

10 LAMPAERT Yves Quick-Step Alpha Vinyl Team 2:59

16.57 Van Baarle vince la sua prima classica monumento della carriera dopo lo splendido secondo posto del Giro delle Fiandre.

16.56 Van der Poel arriva stremato staccandosi da Petit e Stuyven.

16.55 Secondo Van Aert che rientra su Kung, terzo. Quarto Devriendt e quinto uno straordinario Mohoric.

16.54 Si studiano i quattro corridori che si giocano il podio.

16.53 VINCE DYLAN VAN BAARLE!! UN CAPOLAVORO ASSOLUTO DELL’OLANDESE CHE TRIONFA NELLA 119° PARIGI-ROUBAIX!

16.52 Entra nel velodromo Dylan Van Baarle! Si può godere il traguardo più importante della carriera.

16.51 Negli ultimi 2000 metri Dylan Van Baarle.

16.50 Attacca Kung e gli va dietro Van Aert: Mohoric non molla. Lo sloveno ha fatto una corsa pazzesca.

16.49 La INEOS continua a dominare le classiche: dopo la Freccia del Brabante e l’Amstel Gold Race anche la firma alla Parigi-Roubaix.

16.48 1’15” di gap per gli inseguitori: Van Baarle si può godere la passerella finale.

16.47 ULTIMI CINQUE CHILOMETRI PER DYLAN VAN BAARLE!

16.46 Ripreso Mohoric da Van Aert, Kung e Devriendt.

16.45 Lampaert ha toccato il braccio di uno spettatore.

16.44 CHE VOLO DI LAMPAERT!! MAMMA MIA CHE TORSIONE! E’ andata bene al belga che si rialza subito.

16.42 Mohoric e Lampaert potrebbero essere ripresi da Kung e Van Aert.

16.41 Sembrano aver mollato Mohoric e Lampaert che scivolano a 50 secondi.

16.40 10 CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE!

16.39 La INEOS (Sky) non ha mai vinto la Parigi-Roubaix: oggi potrebbe essere la prima volta.

16.38 Non c’è più grande accordo tra Mohoric e Lampaert.

16.37 Van Baarle ha venti secondi di vantaggio su Mohoric e Lampaert.

16.36 Non è convinto l’inseguimento di Kung e Van Aert.

16.35 Si è svegliato Van der Poel! L’imperatore olandese si è lanciato alla rincorsa con l’orgoglio e la classe che lo contraddistinguono.

16.34 Mohoric e Lampaert non mollano e provano a tornare su Van Baarle.

16.33 Van der Poel riprende Stuyven e prova a tornare su Van Aert.

16.32 Van Baarle aumenta il suo vantaggio sul Carrefour de l’Arbre rispetto a Van Aert.

16.32 VAN BAARLE VA! Solo Mohoric rimane vicino all’olandese della Ineos.

16.31 A terra Turner!

16.31 E’ il momento del Carrefour de l’Arbre!

16.30 Esce dal settore di pavé Van Baarle, Mohoric e Lampaert sono a cinque secondi.

16.29 Devriendt si stacca, mentre Van Baarle prova a prendere qualche metro di vantaggio.

16.28 Allungo di Van Baarle e risponde Mohoric. Da dietro reagiscono Kung e Van Aert.

16.27 Settore numero 5: Camphin-en-Pévèle.

16.26 Foratura per Jasper Stuyven!

16.26 20 chilometri all’arrivo!

16.25 Hanno rallentato davanti e il gruppo Van Aert sta ricucendo.

16.24 CHE LEGNATA DI VAN AERT! Il campione belga prova a muoversi!

16.23 Prova ad attaccare Stuyven da dietro! Non reagiscono Van Aert e Van der Poel.

16.22 Settore 6: Bourghelles à Wannehain. Sempre più vicino Carrefour de l’Arbre.

16.21 Il gruppo di Van der Poel è quasi a 40 secondi!

16.20 Van Baarle rientra su Lampaert, Devriendt e Mohoric.

16.19 Kung potrebbe diventare un alleato di Van Aert e Van der Poel per l’inseguimento.

16.18 Van Baarle prova a riaccordarsi a questo terzetto nel tratto di pavé.

16.17 Settore 7: Cysoing à Bourghelles!

16.16 Van Baarle è a 10 secondi da questo gruppo, Van der Poel e Van Aert a 20.

16.15 ATTACCO A SORPRESA! Lampaert e Mohoric ripartono ancora e raggiungono Devriendt!

16.14 Riparte ancora Van Baarle! Subito rintuzzato da Van der Poel.

16.13 Questa la situazione in corsa:

1

DEVRIENDT

2

+0:18

VAN DER POEL

KÜNG

TURNER

VAN BAARLE

LAMPAERT

STUYVEN

PETIT

PICHON

MOHORIČ

VAN AERT

16.12 Foratura per Pichon! Il francese getta la spugna a 30 chilometri dalla fine!

16.11 Ancora Van Baarle prende l’iniziativa! Subito francobollato da Van Aert.

16.10 Attacca ancora Wout Van Aert! Il belga sta provando in tutti i modi a fare la differenza.

16.09 Seconda parte del settore 8: Templeuve (Moulin-de-Vertain).

16.08 Settore 8 di pavé: Templeuve (L’Épinette), lungo appena 200 metri.

16.07 Quello che ha speso meno per ora probabilmente è Mathieu Van der Poel: l’olandese potrebbe essere il più fresco.

16.06 Accelerazione di Kung: subito a ruota Van Aert e Mohoric.

16.05 Rientra nel gruppo dei big Van Aert.

16.04 Mohoric quindi ripreso dal gruppo di Van der Poel: lo sloveno adesso può rifiatare.

16.03 FORATURA PER MOHORIC! Neanche lo sloveno si salva, rimane solo Devriendt davanti.

16.02 Sta spendendo tantissimo Van Aert per rientrare.

16.01 Van Aert paga una quindicina di secondi da Van der Poel.

16.00 Dietro stanno tirando il fiato: tira Pichon.

15.59 Settore numero 9: Pont-Thibault à Ennevelin.

15.58 Foratura per Van Aert! Che sfortuna per il belga!

15.57 40 chilometri all’arrivo!

15.56 Molto più indietro tutti gli altri: da questi nomi uscirà il vincitore di questa Parigi-Roubaix.

15.55 Settore 10: Mérignies à Avelin.

15.54 Il terzetto rientra su Pichon e Van Baarle.

15.53 C’è l’interesse per Van Aert, Van der Poel e Kung di andare a tutta per provare a rientrare su Van Baarle e Mohoric.

15.52 RIENTRA SUBITO VAN DER POEL! Anche Kung a ruota: sono in tre.

15.51 ATTACCA VAN AERT!! Il campione nazionale belga rompe gli indugi al termine di Mons-en-Pévèle!

15.50 Si stacca Pichon: solo Devriendt rimane insieme a Mohoric!

15.49 Van Baarle è sempre più vicino ai battistrada: 33 secondi di ritardo.

15.48 Trentin non riesce a tornare sotto dopo la foratura.

15.47 Segmento molto scoperto e il vento si fa sentire.

15.46 A brevissimo c’è il settore 11: Mons-en-Pévèle, il secondo a cinque stelle di difficoltà.

15.45 50 CHILOMETRI ALLA CONCLUSIONE!

15.44 Foratura per Matteo Trentin alla fine del segmento di lastricato! Sfortuna nerissima!

15.43 Finisce questo tratto di pavé per Mohoric, Devriendt e Pichon.

15.42 Van Baarle prende un po’ di vantaggio sul gruppo Van Aert e Van der Poel.

15.41 Nella seconda parte del gruppo ci sono Ganna, Stybar e Gilbert.

15.40 Ad una ventina di secondi da Van der Poel e Van Aert c’è la seconda parte del gruppo.

15.39 Settore numero 12: Auchy à Bersée, quattro stelle di difficoltà.

15.38 Bravo Matteo Trentin che è rimasto nel gruppo di Van Aert.

15.37 Rientra in cinque pedalate Mathieu Van der Poel sul gruppo di Van Aert. Condizione stratosferica dell’olandese.

15.36 Insieme a Van Aert ci sono anche Van Baarle e Senechal.

15.35 C’è anche Van der Poel nelle prime posizioni.

15.34 Van Aert ha frazionato il gruppo con questa azione: momento focale di questa 119° edizione della Parigi-Roubaix.

15.33 Diminuisce sensibilmente il vantaggio dei tre fuggitivi: 1’30”.

15.32 Si stacca Kwiatkowski!

15.31 FORCING DELLA JUMBO-VISMA! Van Hooydonck si mette davanti e a ruota c’è Wout Van Aert.

15.30 Al comando delle operazioni ci sono sempre Mohoric, Devriendt e Pichon: gruppo a due minuti.

15.29 60 chilometri all’arrivo!

15.28 Fra poco comincerà il settore 13: Orchies.

15.26 Nella prima parte del gruppo tirano gli uomini della INEOS Grenadiers, ma Filippo Ganna è rimasto più indietro.

15.25 Già oltrepassate da una decina di minuti le quattro ore di corsa.

15.24 Settore 14: Beuvry à Orchies.

15.23 Si è fiondato al suo inseguimento Tim Merlier per fare da stopper per il capitano Van der Poel.

15.21 Parte in contropiede Matteo Trentin! Sfrutta il momento del rifornimento per provare ad anticipare!

15.20 Ripresi Ballerini e Bissegger dal gruppo di Van der Poel e Van Aert.

15.19 Meno di 70 chilometri all’arrivo sul velodromo di Roubaix!

15.18 Ripreso dal gruppo principale Casper Pedersen.

15.17 Aumenta a 2’30” il margine di Mohoric, Devriendt e Pichon.

15.15 Wout Van Aert è rientrato nelle prime posizioni del gruppo.

15.14 Prova a prendere l’iniziativa la INEOS Grenadiers di Filippo Ganna per riprendere i battistrada che sono a 2’20”.

15.13 Finisce il settore 16 del pavé per i fuggitivi.

15.12 Si forma un quartetto all’inseguimento della fuga: Ballerini, Bissegger, Casper Pedersen, Connor Swift.

15.11 Rientra subito nel gruppo Stefan Kung che è ripartito molto velocemente.

15.10 Settore numero 16 per i battistrada: Warlaing à Brillon.

15.09 PROBLEMI ANCHE PER STEFAN KUNG! Nessuno è superstite alla Parigi-Roubaix!

15.08 Provano a ripartire dal gruppo Swift, Ballerini e Bissegger.

15.07 Mohoric è alla terza partecipazione alla Roubaix: un 70° posto e un ritiro. Oggi la prospettiva di fare qualcosa di eccezionale.

15.06 Gruppo trainato ora dagli uomini della Groupama-FDJ di Stefan Kung.

15.04 Politt e Ballerini sono stati ripresi dal gruppo: davvero sfortunato il canturino della Quick-Step che ha forato nella Foresta di Arenberg quando era in fuga.

15.03 80 chilometri alla conclusione! E’ già ampiamente entrata nel vivo la corsa.

15.02 Nel plotone ci sono un’ottantina di corridori presenti.

15.01 Inizia il settore 17: Hornaing à Wandignies.

15.00 Evidentemente per Van Aert si trattava solo di un guasto meccanico, ma la condizione non è male.

14.59 Ritorna nel gruppo principale Wout Van Aert! Preziosissimo il lavoro di Edoardo Affini.

14.57 Nel gruppo principale ci sono tanti favoriti ad eccezione di Van Aert e Mads Pedersen.

14.56 A breve si ritornerà ad un tratto da quattro stelle: Hornaing à Wandignies lungo 3,7 chilometri.

14.55 Appena affrontato il settore 18: Wallers à Hesmes.

14.54 Van Aert ha avuto anche problemi meccanici ed è stato costretto a cambiare bicicletta.

14.52 Ganna ripreso dal gruppo di Van der Poel, mentre è già molto staccato Van Aert.

14.51 Davanti rimangono in tre: si stacca anche Casper Pedersen per problemi meccanici.

14.49 C’è anche Kung in questo drappello.

14.48 Si stacca Politt che viene raggiunto da un plotoncino con Ganna, Kwiatkowski e Stuyven.

14.47 Davide Ballerini è stato ripreso da Swift e Politt.

14.45 Van Aert fatica a tenere il passo del gruppo: la condizione non è delle migliori al rientro dal Covid.

14.44 Problemi anche per Timo Roosen e Matteo Trentin.

14.43 FORATURA PER DAVIDE BALLERINI! Che sfortuna!

14.42 Gruppo a 1’40” dalla fuga all’inizio del settore 19.

14.41 COMINCIA LA FORESTA DI ARENBERG! Il punto più epico ed iconico della “regina delle classiche”.

14.40 Florian Veermersch riesce a rientrare nel plotone principale dopo un lungo e duro inseguimento.

14.39 Foratura anche per Niki Terpstra!

14.37 La foresta di Arenberg è il primo settore di pavé da cinque stelle di difficoltà.

14.36 Finisce il settore 20, quello di Haveluy à Wallers. Si avvicina la foresta di Arenberg.

14.35 Dietro ai fuggitivi ci sono Swift e Politt a 40 secondi, mentre a 1’05” c’è il gruppo Van der Poel e Ganna.

14.34 Ci sono quindi Mohoric, Ballerini, Devriendt, Pichon e Casper Pedersen.

14.32 Ricongiungimento! Il gruppo Van der Poel riprende il gruppo Ganna.

14.31 Si sono sganciati Connor Swift e Nils Politt dal gruppo di Ganna per provare a rientrare sui cinque battistrada.

14.29 Riesce a ripartire rapidamente Van Baarle cambiando bicicletta.

14.28 Il gruppo Van der Poel è ad un minuto: adesso lavorano Alpecin-Fenix e FDJ.

14.27 Non c’è grande accordo nel gruppo di Ganna per rientrare sui fuggitivi e il fuoriclasse italiano perde un pezzo importante come Dylan Van Baarle per un problema meccanico.

14.26 Il gruppo di Ganna paga 25 secondi.

14.25 Insieme a Mohoric ci sono il nostro Davide Ballerini, Casper Pedersen, Tom Devriendt e Laurent Pichon.

14.23 Ha sorpreso un po’ tutti lo sloveno che è partito alla fine del settore del pavé.

14.22 ACCELERA MOHORIC! Il campione sloveno, vincitore della Milano-Sanremo, tenta un’azione a sorpresa.

14.20 Nel gruppo di testa è presente fra gli altri anche Philippe Gilbert, all’ultima Parigi-Roubaix della carriera.

14.18 Dopo tre ore di corsa la media oraria è di 46,9 km/h: i corridori stanno andando fortissimo in questa domenica primaverile.

14.17 Settore numero 21 di pavé: Maing à Monchaux-sur-Écaillon. Poi ci saranno 10 chilometri senza tratti in lastricato.

14.15 Foratura per il belga Jens Reynders (Sport Vlaanderen – Baloise).

14.14 Filippo Ganna riesce a rientrare fra i più diretti inseguitori all’inizio del settore 22.

14.13 Inizio del settore 22 del pavé: Quérenaing à Maing.

14.11 Ganna ha perso 20 secondi nei confronti del gruppo inseguitori.

14.10 Dovrà spendere altre energie il campione del mondo a cronometro per rientrare nel gruppo di testa.

14.09 ANCORA UN PROBLEMA MECCANICO PER FILIPPO GANNA!

14.08 Non è particolarmente sostenuta l’andatura nel gruppo di Van der Poel: stanno rientrando corridori da dietro. Si mette davanti Dillier per provare ad alzare il ritmo.

14.06 Adesso sale a 20 secondi il margine di Reynders quando si entra nel settore 23: Verchain-Maugré à Quérenaing.

14.04 Reynders ha preso una decina di secondi di vantaggio sul primo gruppo e prova ad incrementare.

14.02 Rientra nel plotone principale Mads Pedersen insieme ad Alexander Kristoff.

14.00 Il gruppo di testa conta ora oltre 30 unità, mentre si entra nel settore 24, Saulzoir à Verchain-Maugré, **.

13.59 Ci viene segnalato il ritiro di uno dei potenziali protagonisti, Anthony Turgis della TotalEnergies, coinvolto nella maxicaduta precedente.

13.58 Foratura per Tim Declerq mentre il secondo gruppo riesce a ricongiungersi con la testa della corsa. La situazione ora vede di nuovo due gruppi ben distinti.

13.57 Nel gruppo “Mohoric” presente anche il capitano della Bora, Nils Politt.

13.56 Il secondo gruppo è tirato proprio da Matej Mohoric, che chiede agli altri di girare.

13.55 Questi i corridori nel gruppo di testa: Timo Roosen, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Filippo Ganna, Ben Turner, Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) Davide Ballerini, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Jannik Steimle (Quick-Step Alpha Vinyl), Maciej Bodnar, Daniel Oss, Niki Terpstra (TotalEnergies), Nikias Arndt (Team DSM), Sebastian Langeveld, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Max Kanter (Movistar Team), Jens Reynders (Sport Vlaanderen)

13.53 Il gruppo di testa conta ora 18 unità. Solo 15″ i secondi di vantaggio sul primo gruppo inseguitori, mentre il gruppo con Van der Poel e Van Aert è a 1’35”.

13.52 Inizia il settore 25, Haussy, **.

13.51 Ci viene segnalata la presenza di un gruppo all’inseguimento tra la testa e il gruppo Van der Poel. Ci sono all’interno corridori che erano nel primo gruppo come Matej Mohoric.

13.50 Il gruppo di Ganna ha ormai Terpstra nel mirino, l’avventura solitaria del vincitore del 2014 sta per finire.

13.49 Anche Stefan Küng si mette a tirare nel gruppo dietro ma per ora il ritardo non scende.

13.47 Finito il tre stelle di Saint-Martin-sur-Écaillon. Il prossimo settore sarà Haussy, 800 metri piuttosto semplici.

13.46 Greg Van Avermaet tira il terzo gruppo, ancora a 1’30” dalla testa.

13.44 Terpstra mantiene 25″ sugli inseguitori, che sono i seguenti: Timo Roosen, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Filippo Ganna, Ben Turner, Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), Davide Ballerini, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Jannik Steimle (Quick-Step Alpha Vinyl), Maciej Bodnar, Daniel Oss (TotalEnergies), Nikias Arndt (Team DSM), Sebastian Langeveld, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Max Kanter (Movistar Team) and Jens Reynders (Sport Vlaanderen).

13.42 Siamo al settore 26, da Vertain a Saint-Martin-sur-Écaillon, ***.

13.41 Il terzo gruppo, con Van der Poel, Van Aert e tanti altri corridori importanti è segnalato a 1’20”. Probabilmente le cadute hanno rallentato tantissimo questi corridori, che erano arrivati anche a 30″.

13.40 Rientrano altri corridori sui primi inseguitori, ci sono anche Ganna e Daniel Oss, segnalati a 23″ dal battistrada.

13.38 Foratura per Christophe Laporte. All’inseguimento di Terpstra sono rimasti in 12, tra cui c’è anche il nostro Davide Ballerini.

13.37 La situazione è estremamente caotica. In testa c’è Terpstra a 142 km dal traguardo. Al suo inseguimento quello che rimane del primo gruppo. Dietro tanti corridori sparsi per la strada prima del secondo gruppo, sempre con Van Aert e Van der Poel.

13.36 La caduta ha rallentato tantissimi uomini, essendo avvenuta in un tratto molto stretto. Terpstra prova ad approfittarne mentre finisce il quarto settore di pavé.

13.35 Inizia ora il settore 27: Saint-Python, **. Ci prova Niki Terpstra!

13.34 Maxi caduta nel primo gruppo! Tantissimi i corridori coinvolti tra cui anche Matej Mohoric e Michal Kwiatkowski!

13.33 Potrebbe arrivare a breve il ricongiungimento, non sembra esserci in testa la volontà di riaccelerare. Distacco sceso a 35″.

13.32 Finito il quattro stelle di Saint-Python, Filippo Ganna è già in testa al gruppo!

13.31 Lavorone dietro per il Team DSM che sta riportando gli inseguitori sulla testa in questo durissimo settore.

13.30 Il secondo gruppo sta andando ora molto forte, distacco sceso a 45″.

13.30 CHE GAMBA PIPPO GANNA! Rientra immediatamente sul gruppo di testa mostrando una forza e una qualità incredibile!

13.28 Foratura anche per il secondo dello scorso anno, Florian Vermeersch. Nel frattempo attacca Tim Declerq!

13.27 Ganna sta tentando di rientrare sul primo gruppo nel duro settore di Saint-Python. Fortissima l’andatura del campione del mondo a cronometro, ma sono tante energie che se ne vanno.

13.27 Attacco di Luke Durbridge della BikeExchange davanti. Per ora non insegue la Ineos.

13.26 Inizia ora il settore 28, i durissimi 3,7 km da Quiévy à Saint-Python, ****!

13.26 L’italiano può sicuramente rientrare ma ora l’Ineos potrebbe avere meno interesse a tirare.

13.25 Foratura per Filippo Ganna! Enorme sfortuna per il verbanese…

13.25 Sembra di essere alle Strade Bianche tanto delle polvere che si alza.

13.24 Altre cadute in entrambi i gruppi, le pietre sono molto polverose e quindi molto scivolose.

13.23 Inizia il settore 29 di 1,8 km!

13.22 Ancora una caduta, stavolta coinvolto Edward Theuns. Grande sfortuna per gli uomini della Trek-Segafredo.

13.21 Ricordiamo che con il numero di “*” si indica la difficoltà assegnata dall’organizzazione al settore di pavé.

13.20 Tra 1 km il secondo settore, il numero 29: Viesly à Quiévy, ***.

13.19 Leggero rallentamento nel gruppo di testa al termine del primo settore, ma dietro per ora non sembrano esserci le forze per rientrare. Ovviamente la corsa è ancora lunghissima e il difficile deve ancora arrivare.

13.18 Finito tra la polvere il primo settore per gli uomini di testa. Dietro sono gli uomini della FDJ a fare l’andatura sulle pietre.

13.17 Anche Kasper Asgreen tra i corridori coinvolti nella caduta. La corsa potrebbe aver già perso due grandi protagonisti, i due danesi.

13.16 La TotalEnergies prende in testa il pavè nel primo gruppo. Dietro si portano nelle prime posizioni Van Aert e Van der Poel.

13.15 Brutta caduta nel gruppetto all’inseguimento. Coinvolto anche Mads Pedersen!

13.14 CI SIAMO! Inizia il settore 30: Troisvilles a Inchy, ***.

13.13 1 km all’inizio delle pietre! Grande tensione in gruppo, tutti vogliono prenderlo in testa!

13.10 Nel secondo gruppo lavora quasi esclusivamente la Alpecin-Fenix di Van der Poel. Si nasconde invece la Jumbo-Visma di Van Aert, chissà se il belga stia facendo strategia o se effettivamente il covid abbia lasciato strascichi importanti.

13.08 Si inizierà tra 5 km con il primo settore di pavè, il numero 30. Ricordiamo che i settori sono numerati in ordine decrescente. Si parte con un 3 stelle, da 2,2 km da Troisvilles a Inchy.

13.05 Grande lavoro in testa alla corsa anche da parte della QuickStep, nonostante il danese Kasper Asgreen sia nel gruppo dietro. Probabilmente gli altri uomini del team belga, come Florian Senechal, stanno molto bene.

13.02 Il distacco del gruppo Van der Poel-Van Aert è sempre di 1’20”. Vedremo se arrivate le pietre i due fenomeni si metteranno in proprio nell’inseguimento.

13.00 172 km al traguardo. Tra 10 km il primo settore di pavè.

12.57 Tra i big davanti, oltre al sogno azzurro Filippo Ganna (c’è anche Davide Ballerini), ci sono Matej Mohoric, Dylan Teuns, Jasper Stuyven, Dylan van Baarle e Yves Lampaert.

12.54 Gli inseguitori sono sempre a 1’15”.

12.52 180 chilometri all’arrivo.

12.49 Situazione che rimane stabile, ci avviciniamo velocemente al momento decisivo della gara.

12.47 I corridori più anziani in gara:

1 GILBERT Philippe 39y + 286d 2 LEMOINE Cyril 39y + 45d 3 WURF Cameron 38y + 257d 4 ERVITI Imanol 38y + 153d 5 TERPSTRA Niki 37y + 334d

12.44 Una ventina di chilometri al primo settore di pavé, già sulle pietre potrebbe cambiare la situazione.

12.42 Sempre la Ineos Grenadiers a lavoro, 1’15” il vantaggio sugli inseguitori.

12.39 Passano le ammiraglie, ora i corridori alle spalle potrebbero recuperare qualcosa.

12.36 Riepiloghiamo la situazione: in un tratto con vento laterale si è spezzato il gruppo in due tronconi sotto la spinta della Ineos Grenadiers. Ganna con tutta la sua squadra è davanti, dietro sono rimasti tanti dei big: da van der Poel a van Aert passando per Pedersen ed Asgreen.

12.33 Non cambia il distacco: 1’15”, i capitani da dietro dovranno muoversi in prima persona per recuperare.

12.31 Anche Mads Pedersen ed Asgreen sono nel gruppo che insegue.

12.29 200 chilometri all’arrivo e la corsa si è già accesa!

12.27 Eccezionale il lavoro della Ineos Grenadiers, collabora anche la Quick-Step: dietro Trek-Segafredo ed Alpecin-Fenix a tirare, distacco di 1’15”.

12.25 A più di 200 chilometri dall’arrivo tutta la Ineos Grenadiers ad attaccare!

12.23 Il gruppo di van der Poel e van Aert dista 40”.

12.22 Ovviamente sono stati raggiunti i tre fuggitivi.

12.21 Girano tutti nel gruppo davanti, scatenati Mohoric e la Ineos Grenadiers con Ganna.

12.19 Anche Wout van Aert nella parte posteriore!

12.18 A TUTTA LA PRIMA PARTE DEL GRUPPO! Sanno che van der Poel è dietro!

12.16 Mathieu van der Poel è rimasto nella seconda parte del gruppo, l’Alpecin-Fenix sarà costretta a tirare.

12.14 Si è spezzato il gruppo! Ci sono i ventagli, davanti la Ineos Grenadiers di Filippo Ganna.

12.12 Vento laterale in gruppo. Squadre importanti in testa al plotone.

12.10 34” di margine per i fuggitivi.

12.08 Ricominciano gli attacchi in gruppo.

12.05 Il gruppo ora sembra essersi rialzato, possono guadagnare minuti i tre davanti.

12.02 30” di vantaggio per i tre davanti, il gruppo non si è calmato.

11.59 Davanti Owain Doull (EF Education-EasyPost), Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) e Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan Team).

11.56 Ora prendono un po’ di spazio tre corridori, forse è l’azione giusta.

11.53 Si susseguono gli attacchi, ma non va via la fuga.

11.50 Praticamente volati i primi 30 chilometri di gara.

11.48 Com’è accaduto l’anno scorso, con Vermeersch che è addirittura giunto secondo sul traguardo dopo esser stato in fuga sin dal mattino, anche quest’anno l’attacco da lontano potrebbe essere decisivo in chiave tattica. Anche per questo il gruppo non lascia andare la fuga ai primi tentativi.

11.46 Tutto da rifare: velocità altissime e gruppo nuovamente compatto.

11.44 Ripartono in due: Tom Scully (EF Education-EasyPost) e Vito Braet (Sport Vlaanderen – Baloise).

11.42 235 chilometri all’arrivo.

11.40 Il gruppo non lascia andare la fuga, nuovamente compatto.

11.38 Il transalpino, nonostante i tanti colpi subiti, riesce stoicamente a ripartire.

11.36 Bruttissima caduta per il francese Clément Davy (Groupama – FDJ).

11.34 Ora c’è l’allungo di due corridori: Mathias Norsgaard (Movistar Team) e Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB). Per loro 15” di margine sul gruppo.

11.30 C’è battaglia per la fuga di giornata, molto probabilmente lo schema tattico di oggi potrebbe essere diverso.

11.28 I grandi favoriti sembrano essere due: Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Sul pavé si ripropone questo infinito duello fra due crossisti straordinari e due fuoriclasse incredibili, fra i quali c’è un grande rispetto reciproco.

11.25 Per ora non va via la fuga di giornata.

11.23 250 chilometri al traguardo.

11.21 Immagini dal via:

11.19 Ovviamente ci sarà gran battaglia per cercare la fuga giusta.

11.17 Iniziano gli scatti, il primo a muoversi un corridore dell’Astana.

11.15 SI PARTE!

11.13 Tutto pronto, siamo vicinissimi al chilometro 0.

11.10 Soli tredici corridori in gara per l’Italia. La Nazione più rappresentata è il Belgio con 46 atleti.

11.08 Ovviamente ora un lungo tratto di trasferimento e alle 11.15 il via ufficiale.

11.06 Corridori che si sono lanciati verso il chilometro 0:

11.03 Tutto pronto per il via:

11.00 Il pensiero dei tifosi azzurri va ovviamente al fenomeno della Bahrain-Victorious, capace di esaltare l’Italia l’anno scorso. L’attacco cardiaco l’ha costretto allo stop, ma ovviamente l’augurio è che tutto possa andare per il meglio.

10.57 Philippe Gilbert alla sua ultima partecipazione con il numero uno sulle spalle e la dedica a Sonny Colbrelli:

10.53 L’ovazione per Wout van Aert:

10.50 Non partirà Chun Kai Feng (Bahrain – Victorious).

10.47 Le varie compagini sono ovviamente nella zona di partenza.

10.44 Partenza prevista alle 11.15.

10.42 Una domenica di Pasqua appassionante a livello ciclistico: 119ma edizione dell’Inferno del Nord.

10.40 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Parigi-Roubaix.

Come vedere la Parigi-Roubaix in tv – Le dichiarazioni di Filippo Ganna

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 119° edizione della Parigi-Roubaix, una delle cinque classiche monumento, corsa unica nel suo genere.

Il ciclismo non si ferma neanche nel giorno della Pasqua e ci offre una corsa dal fascino straordinario. 257 chilometri da Compiègne a Roubaix: 54 chilometri di pavé divisi in 30 settori. Il primo tratto di lastricato ci sarà a 96 chilometri dalla partenza a Troivilles. I corridori affronteranno 11 settori in rapida successione fino ad arrivare alla celebre Trouée d’Arenberg, il primo dei tre settori con cinque stelle. All’uscita dalla foresta, poi, per gli atleti si apriranno circa 50 chilometri senza quasi un attimo di respiro, lungo i quali verranno affrontati ben otto tratti di pavé, nessuno dei quali inferiore alle tre stelle di difficoltà. In particolar modo ci sarà Mons-en-Pévèle, il secondo settore con cinque stelle di difficoltà e altro punto chiave della corsa, dato che al traguardo mancheranno 47 chilometri. A soli 15000 metri dalla conclusione ci sarà il leggendario Carrefour de l’Arbre, il terzo e ultimo dei tratti con cinque stelle di difficoltà. Lungo questi 2100 metri, piuttosto insidiosi nella fase iniziale per la presenza di alcune curve, si è spesso decisa la corsa negli ultimi anni; chi ne avrà di più potrà tentare di attaccare e staccare gli avversari per involarsi verso il traguardo finale del velodromo di Roubaix.

Mancherà il vincitore uscente, il nostro Sonny Colbrelli, lontano dalle corse dopo l’arresto cardiaco che l’ha colpito al Giro di Catalogna. Non ci sarà neanche Gianni Moscon, quarto lo scorso anno dopo un numero straordinario e distante dalla sua condizione di forma ideale. A rappresentare il Tricolore ci sarà invece Filippo Ganna, vincitore di questa corsa fra gli under 23, ma incognita sul pavé da professionista.

I grandi favoriti sembrano essere due: Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert. Sul pavé si ripropone questo infinito duello fra due crossisti straordinari e due fuoriclasse incredibili, fra i quali c’è un grande rispetto reciproco. L’olandese ha vinto il Giro delle Fiandre due settimane fa, mentre il belga rientra dalla positività al Covid e la sua condizione è un’incognita. In grande spolvero sembra essere anche Mads Pedersen: il danese ha centrato la top-10 alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre. Possono trovarsi a loro agio anche due grandi passisti come Kasper Asgreen e Stefan Kung.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della 119° edizione della Parigi-Roubaix, la terza classica monumento della stagione. La partenza è prevista per le 11.00. Buon divertimento!

