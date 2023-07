LIVE Moto2, GP Argentina 2022 in DIRETTA: pole position per Aldeguer! Arbolino terzo, Vietti sesto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.40 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito in questo atipico ma ricchissimo sabato di Moto2. Un augurio di una buona serata a tutte e a tutti!

20.37 Per quanto riguarda gli italiani, dunque, avremo in griglia di partenza Tony Arbolino terzo, in prima fila, Celestino Vietti sesto, seconda fila per il leader della classifica di Moto2; 19esimo Lorenzo Dalla Porta, 21esimo Simone Corsi, 24esimo Niccolò Antonelli, 26° Romano Fenati e infine ventottesimo Alessandro Zaccone.

20.34 Ecco i risultati delle qualifiche e la griglia di partenza per la gara in programma domani:

We have a new #Moto2 polesitter! ???? @Aldeguer54 takes the top spot and starting alongside him on the front row is @Afernandez37 and @TonyArbolino ! ???? #Moto2 | #ArgentinaGP ???????? pic.twitter.com/FuuzWEu88B

20.33 Prima pole in carriera per il sedicenne Fermin Aldeguer, che batte il record di Marc Marquez per il più giovane pilota ad aver conquistato la pole position nella “categoria intermedia”, in Moto2.

20.31 Solo diciassettesimo Pedro Acosta, sorpresa in negativo di questo Q2, quasi un secondo di ritardo da Aldeguer (+0.899).

20.29 In seconda fila, in ordine, Albert Arenas, Jakex Dixon e Celestino Vietti.

20.27 Terzo Tony Arbolino e dunque prima fila per l’azzurro della Elf Marc VDS, +0.207.

20.27 Secondo Augusto Fernandez (RedBull KTM Ajo), +0.150.

20.26 Ed è pole position per Fermin Aldeguer! Prima posizione in griglia di partenza meritatissima per il pilota della MB Conveyors con 1:43.306.

20.25 BANDIERA A SCACCHI! Arrivano gli ultimi tempi ma nessuno sembra impensierire la pole position di Aldeguer!

20.24 Fermin Aldeguer spaziale in questo Q2:

The rookie is currently fastest! ???? #Moto2 | #ArgentinaGP ???????? pic.twitter.com/XViaBQ7qPz

20.23 Non si migliora Augusto Fernandez, a 0.150 da Aldeguer; al momento completa la prima fila l’azzurro Tony Arbolino.

20.22 Si migliora ancora Aldeguer! 1:43.306, quasi imprendibile!

20.22 Molto indietro anche Acosta, solo sedicesimo il rookie della RedBull KTM Ajo.

20.21 Vietti è sceso al momento in settima posizione, 0.321 di ritardo da Aldeguer.

20.20 Tony Arbolino terzo! Prima fila momentanea, 1:43.513.

20.19 Che inizio di qualifiche! Adesso c’è Aldeguer davanti a tutti con 1:43.537, per 0.019 Fernandez è secondo!

20.17 Ma arriva Augusto Fernandez a spodestarlo con un gran tempo! 1:43.456 per il pilota della RedBull KTM Ajo.

20.16 Miglior tempo per Celestino Vietti! 1:43.758, al momento è davanti a tutti!

20.15 Subito davanti a tutti Bo Bendsneyder, 1:43.951.

20.13 A caccia delle pole due azzurri, Tony Arbolino e Celestino Vietti.

20.11 Quindi minuti intensi che delineeranno la griglia di partenza per la gara di domani.

20.10 COMINCIA IL Q2!

20.07 Ecco Cameron Beaubier, il migliore del Q1 che potrà ambire alla pole position insieme a Gonzalez, Van den Goorbergh e Schrotter:

Q1 is now over and @cameronbeaubier ends it in ????

Progressing into Q2 with the American is @18ManuGonzalez, Zonta van den Goorbergh and @MarcelSchrotter! ????#Moto2 | #ArgentinaGP ???????? pic.twitter.com/HMVvFFXmlO

