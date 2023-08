LIVE Magnesi-Contreras, Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA: vince l’azzurro un match spettacolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.00 Che spettacolo, Magnesi vince dominando e subendo anche qualche colpo del messicano. Ma l’italiano vince a 59 secondi del quinto round per ko. Michael Magnesi si conferma Campione del Mondo IBO superpiuma.

23.58 SPUGNA GETTATA, VINCE MAGNESI UN MATCH SPETTACOLARE.

ANCORA A TERRA CONTRERAS, dopo il secondo pugno.

CONTRERAS A TERRA AL PRIMO COLPO.

Inizia il quinto round.

Finisce il quarto round, è di Magnesi senza ombra di dubbio.

Spettacolare combo di Magnesi, tre colpi a segno.

Uno-due di Magnesi spettacolare.

Gancio destro di Magnesi.

Il match non ha un solo attimo di pausa, Contreras ora ha un momento estremamente favorevole.

Inizia il quarto round.

Finisce un terzo round meraviglioso, assolutamente di Magnesi nonostante i colpi finali di Contreras sull’occhio.

Magnesi non si ferma, ma Contreras si riprende una serie di colpi devastanti.

Contreras vacilla.

Jab di Magnesi a segno.

Magnesi mette a segno due colpi velocissimi.

Inizia il terzo round.

Finisce il secondo round, probabilmente di Contreras ma molto equilibrato.

Match durissimo, colpi a ripetizione da parte di entrambi.

Magnesi resiste alla scarica di colpi del messicano.

Contreras mette alle corde Magnesi.

Gancio destro e sinistro di Magnesi.

Magnesi mette all’angolo Contreras, ma il messicano assorbe bene i colpi.

Inizia il secondo round, attenzione ai colpi diretti di Contreras.

Finisce il primo round con una risposta di Contreras, primo round assolutamente di Magnesi.

Combo spaventosa di Magnesi.

Sinistro pesante di Magnesi.

Risponde con un dritto Contreras.

Gancio destro di Magnesi.

Magnesi è devastante con un colpo allo stomaco.

Montante sinistro sotto di Magnesi.

Match subito a ritmi altissimi, gancio di Magnesi.

23.40 INIZIA IL MATCH

23.37 Inni nazionali in corso.

23.35 Contreras invece, il messicano ha un record di 24-11-1.

23.33 Vengono presentati i pugili. Ricordiamo record di 20 vittorie immacolato per Magnesi.

23.30 Entra nell’angolo il campione del mondo IBO categoria superpiuma il nostro azzurro Magnesi!!!

23.25 Entra nell’angolo blu, il messicano Contreras.

23.21 Si aspetta l’annuncio dell’ingresso nel ring dei due pugili.

23.17 Intanto si esibisce sul ring Ozymandias con la canzone Jeeg Robot.

23.15 Ricordiamo che Magnesi ha un record di 20 senza sconfitte, talento purissimo l’azzurro.

23.10 Titolo del mondo junior dei pesi leggeri vince con decisione unanime Gasparri, ora tocca al MAIN EVENT!

23.05 Finisce l’incontro, match obiettivamente vinto da Gasparri. Si attende l’ufficialità.

23.02 Manca un minuto alla fine, Gasparri controllo solamente l’incontro.

23.00 Garces ora deve per forza andare per il ko se non vuole perdere contro il nostro azzurro Gasparri.

22.57 Gasparri al momento è ancora in vantaggio nonostante il ritorno di Garces, siamo al nono round.

22.55 Jab ancora spettacolare di Gasparri, Garces ha comunque capacità molto alta di assorbire colpi.

22.52 Gasparri riprende a fare la sua boxe, ma pochi colpi efficaci in questo settimo round.

22.50 Garces ora appare più pimpante di Gasparri.

22.48 Appaiono molto stanchi ora Gasparri e Garces.

22.45 Inizia la sesta ripresa, siamo nella seconda parte del match.

22.40 Il match è totalmente nel controllo di Gasparri.

22.37 Spettacolare colpo di Gasparri che potrebbe finire il match con un ko se trova la via giusta.

22.35 Magnifica combinazione di Gasparri, siamo al terzo round.

22.33 Anche il secondo round ancora Gasparri con il jab colpisce bene.

22.31 Gasparri molto bene in questo primo round, lavora bene con il diretto destro.

22.28 Siamo al primo round del match tra Gasparri e Garces.

22.26 L’attesa è alta per l’incontro che vale la cintura dei pesi superpiuma IBO.

22.23 In questo momento è in corso il penultimo incontro.

22.20 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Magnesi vs Contreras.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Michael Magnesi vs Dennis Contreras per il Campionato mondiale IBO superpiuma

Il lupo solitario Michael Magnesi torna sul ring da Campione del Mondo IBO per difendere il titolo dei superpiuma contro il messicano Dennis Contreras. Il match si terrà a Civitavecchia, Il ventinovenne messicano Dennis “El Martillo” Contreras ha un record di 24-11-1. Mentre il campione italiano Michael Magnesi ha un record di 20 vittorie immacolato con 12 per ko.

Le dichiarazioni di Magnesi alla vigilia del match: “Combatto a casa mia, non posso deludere nessuno – ha rivelato Magnesi – So bene cosa devo fare e come farlo. Di certo sarà un match duro, lo sono tutti gli incontri, ma il Lupo Solitario non si ferma. Ogni combattimento per me è solo una nuova sfida da affrontare e da vincere. In più questa volta avrò il pubblico, il mio pubblico, a sostenermi dal vivo”.

La diretta televisiva è affidata al canale di Eurosport 2 e Discovery Plus +.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di testuale di Michael Magnesi vs Dennis Contreras per il Campionato mondiale IBO superpiuma: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il main event sarà tra le ore 22.00 e le 23.00.

In precedenza, a partire dalle ore 19.30:

Welter – Pietro Rossetti-Nika Nakashidze (GEO)

Cruiser – Luca D’Ortenzi-Jiri Svacina (CZE)

Welter – Vincenzo Bevilacqua-Sandro Jajanidze (GEO)

Supermedi – Yuri Lupparelli-Giorgi Kandelaki (GEO)

Superwelter – Francesco Sarchioto-Eber Tovar (COL)

Superleggeri – Patrizio Santini-Nestor Maradiaga (NIC)

