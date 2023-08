LIVE Juventus-Inter 0-1, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: decide il rigore di Calhanoglu. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.58 Partita in cui l’Inter passa solo grazie ad un episodio e ad una difesa estremamente rocciosa. Juventus che domina il gioco e le occasioni ma non riesce a segnare la rete del pareggio.

95′ Finisce la partita, Juventus-Inter 0-1.

94′ Ultimo giro d’orologio.

92′ Ci saranno altri tre minuti di recupero.

90′ Dentro Gosens, fuori Dzeko nell’Inter.

88′ Punizione di Dybala alta sopra la traversa.

86′ Juventus totalmente in attacco, tutto per tutto.

84′ Fuori Cuadrado e Rabiot, dentro Arthur e Bernardeschi nella Juventus.

82′ Conclusione violenta di Dybala che trova Handanovic pronto.

80′ Fallo di mano di Barella che non viene ravvisato.

78′ Entrano Vidal e Gagliardini, fuori Calhanoglu e Brozovic nell’Inter.

76′ Giallo per Calhanoglu che stende Dybala.

74′ Zakaria prende il palo dopo una discesa spettacolare.

72′ Fuori Morata e Alex Sandro, dentro De Sciglio e Kean nella Juventus.

70′ Pronti due cambi nella Juventus.

68′ Morata resta a terra scontro nell’area di rigore dell’Inter.

66′ Possesso palla dell’Inter che prova a calmare la Juventus.

64′ Juventus che gioca bene non riesce ad arrivare al tiro.

62′ Dusan Vlahovic compie una girata spettacolare, fuori di un soffio.

60′ Juventus che pressa ancora altissimo.

58′ Fuori Lautaro Martinez e Dumfries, dentro Correa e Dumfries nell’Inter.

56′ Inzaghi chiama due cambi, tra poco pronti.

54′ Punizione di Dybala che finisce sulla barriera.

52′ Dybala dalla sinistra mette in mezzo, Brozovic evita il tap-in di Vlahovic.

50′ Juventus totalmente in attacco.

48′ Dybala dalla distanza, manda fuori.

46′ Inizia la ripresa!

21.55 Juventus che inizia benissimo la partita e va più volte vicina alla rete, rigore per l’inter che viene sbagliato ma viene ripetuto con grandi proteste annesse. Partita ancora tutta da vivere.

A tra poco per il secondo tempo.

54′ Finisce il primo tempo, Juventus-Inter 0-1.

52′ Vlahovic di sinistro sfiora il secondo palo.

50′ In pratica inizia ora il recupero.

48′ Calhanogluuuuuu, goooool, rigore impeccabile questa volta, Juventus-Inter 0-1.

45′ Calhanoglu sbaglia il rigore ma ci sono le proteste per la ribattuta finita in rete. L’arbitro decide di far ribattere il rigore.

43′ L’arbitro va a rivedere l’episodio. Rigore per l’Inter.

41′ Dumfries va a terra in area, Var in corso.

39′ Juventus che ora gestisce il pallone, ma al contrario dell’Inter mira alla velocità di smistamento.

37′ Brozovic sbaglia il lancia verso Dumfries.

35′ Entra Zakaria, fuori Locatelli nella Juventus, il calciatore esce sulle sue gambe ma piangendo.

33′ Locatelli non riesce più a continuare, gira la testa.

31′ Cuadrado per Morata che chiama Skriniar all’intervento sulla linea.

29′ Dybala prova il tiro di sinistro, para Handanovic.

27′ Giallo per Locatelli, entrata a gamba alta.

25′ Inter che cerca con il possesso di abbassare i ritmi di gioco.

23′ Lautaro rischia l’espulsione con una entrata fuori tempo.

21′ Ritmi altissimi in questa partita, molti falli.

19′ Colpo di testa di Morata che non trova il secondo palo.

17′ Giallo per Rabiot, pestone su Barella.

15′ Cuadrado chiama all’intervento Handanovic.

13′ Locatelli non vede bene, Arthur si comincia a scaldare.

11′ Dybala dalla distanza va vicino al gol con un tiro spettacolare.

9′ Traversa di Chiellini su una respinta di Handanovic!

7′ Skriniar schiaccia di testa, Szczesny respinge in tuffo.

5′ Locatelli riparte con un turbante, Vlahovic con il sinistro spaventa Handanovic.

3′ Piede alto di Lautaro Martinez che viene ammonito, Locatelli viene curato dai medici.

1′ Inizia la partita!

20.45 Intanto, l’artista di origine italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko. Cantante del gruppo Go_A, si stanno sul terreno di gioco, prima del fischio di inizio della partita, cantando “Imagine” di John Lennon. Di fronte all’Allianz Stadium pieno e ai giocatori pronti per dare il via alla partita. Iniziativa a sostegno della popolazione civile ucraina, gravemente colpita dalla guerra attualmente in corso.

20.40 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Serie A.

20.35 Morata viene premiato come miglior giocatore del mese di marzo.

20.30 La difesa può diventare tranquillamente a tre con Cuadrado che si abbassa e Danilo che si accentra vicino De Ligt.

20.24 Inzaghi invece non rischia De Vrij, D’Ambrosio partirà dall’inizio.

20.21 Nedved ai microfoni di Dazn, chiede di non rispondere alla domanda su Dybala, riferendo solamente che il giocatore è pronto per la partita.

20.18 Allegri sceglie un modulo che non si vedeva dall’epoca di Higuain, con Vlahovic unica punta dietro una linea di trequartisti formata da Morata, Dybala e Cuadrado.

20.15 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

20.10 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Juventus-Inter.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Inter match di Serie A 2021/2022, partita decisiva per le due squadre in lotta per i primi posti.

Partita che si prevede spettacolare allo Stadium, con Allegri che ritrova parte della squadra, anche Bonucci sarà in panchina. La formazione dovrebbe essere Szczesny in porta, terzini Danilo e Alex Sandro da destra a sinistra. Centrali De Ligt e Giorgio Chiellini, Rugani prima alternativa. Mediani Zakaria e Locatelli, Rabiot potrebbe partire dalla panchina. La novità è rappresentata da Cuadrado, Dybala e Morata sulla linea della trequarti. Unica punta Dusan Vlahovic. Dalla panchina Arthur, Kean e De Sciglio.

Inzaghi dispone dell’intera rosa praticamente, unico dubbio De Vrij non al meglio. Per quanto riguarda la formazione, in porta Handanovic. Trio di difesa con Skriniar, Bastoni e D’Ambrosio. Esterni Darmian in vantaggio su Dumfries e Perisic a sinistra avanti su Gosens. Centrocampo con Barella, Calhanoglu e il recuperato Brozovic. Attacco titolare con Lautaro Martinez e Dzeko.

Partita: Juventus-Inter

Evento: Serie A 2021/2022

Data: 03/04/2022

Ore: 20.45

Dove vederla: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Morata; Dybala, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Inter match di Serie A 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

