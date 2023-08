LIVE Italia-Lituania 7-0 calcio femminile in DIRETTA: larga vittoria per la nazionale azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.58 Dominio della nazionale azzurra che esce vincitrice dopo una facile partita contro una Lituania molto giovane in campo. Scontro fondamentale per il primo posto con la Svizzera nella prossima partita, dove servirà vincere con qualsiasi risultato.

94′ Finisce la partita, Italia-Lituania 7-0.

92′ Goooooooooooooool, Bonetti, primo gol con la nazionale maggiore per Bonetti che con il piatto mette dentro sul secondo palo, Italia-Lituania 7-0.

90′ Gooooooooooooooooool, Bergamaschi, Bartoli conquista il pallone dopo un grave errore del portiere e serve l’esterno che mette in rete, Italia-Lituania 6-0.

88′ Goooooooooooooool, Sabatino, di testa l’attaccante riesce a girare in porta, Italia-Lituania 5-0.

86′ Sabatino di piatto non riesce a mettere in rete.

84′ Dentro Galkina, fuori Sarkanaite nella Lituania.

82′ Discesa di Bergamaschi che non trova una compagna in area.

80′ Bergamaschi spara fuori il pallone da pochi passi.

78′ Palo di Giugliano dal limite.

76′ Fuori Rosucci, dentro Filangeri nell’Italia.

74′ Dentro Kyzaite, fuori Sabatauskaite nella Lituania.

72′ Fuori Caruso e dentro Greggi nell’Italia.

70′ Pressa ancora l’Italia che vuole la quinta rete.

68′ Giuliano trova la barriera su punizione.

66′ Fuori Rogaciova e Piesliakaite, dentro Ruzgute e Neverdauskaite nella Lituania.

64′ Sinistro di Bonetti che finisce sulle mani del portiere.

62′ Dentro Sabatino e Bonetti, fuori Girelli e Bonansea nell’Italia.

60′ Gooooooooooooool, Cernoia, su punizione trova le mani del portiere che non riesce a resistere al tiro, Italia-Lituania 4-0.

58′ Girelli di testa ancora una volta sfiora la rete.

56′ Lazdauskaite prova il tiro dalla distanza, vola Giuliani che era al limite dell’area.

54′ Italia che pressa ancora, vuole la quarta rete.

52′ Ricordiamo che la Svizzera ha pareggiato con la Romania, eliminando così l’obbligo di segnare con due reti di scarto.

50′ Girelli di testa non trova il secondo palo.

48′ Fuori Gama e dentro Bartoli nell’Italia.

46′ Inizia la ripresa!

19.50 Finisce il primo tempo, Italia-Lituania 3-0 femminile. Molto bene l’Italia che segna anche meno di quanto abbia prodotto in questa prima frazione.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Goooooooooooooooooool, Carusoooooooooooooo, doppietta della giocatrice della Juventus che trova il varco giusto per siglare il tris, Italia-Lituania 3-0.

43′ Ancora Bonansea se ne va sulla destra, ma non riesce a trovare il passaggio finale.

41′ Goooooooooooooool, Bergamaschi, arriva il raddoppio dopo una bell’assist di Cernoia che trova il terzino tutto solo in porta, Italia-Lituania 2-0.

39′ Caruso con il destro manda alto il pallone.

37′ Ancora Rosucci da fuori, pallone che viene parato.

35′ Lituania che prova ora timidamente a venire fuori dall’area di rigore.

33′ Ancora Gama, calcia a pochi passi dalla porta dopo un corner, ma il pallone finisce alto.

31′ Italia che perde un po’ le misure del gioco.

29′ Intanto nell’altra partita, la Romania sta pareggiando per 1-1 con la Svizzera.

27′ Lituania che prova a resistere come può.

25′ Barbara Bonansea sulla sinistra riesce a vincere tutti i duelli, ma sbaglia il passaggio finale.

23′ Tacco di Girelli, pallone troppo lento per finire in porta.

21′ Tiro di Sara Gama che viene respinto dalla difesa.

19′ Fermata in contropiede Boattin, giallo per Rogaciova.

17′ Italia che continua il pressing asfissiante.

15′ Rosucci da fuori area per poco non trova la rete.

13′ Boattin da pochi passi non riesce a trovare il secondo palo.

11′ Lituania molto in difficoltà sia in fase di possesso che di non possesso.

9′ Palo di Rosucci da fuori area.

7′ Caruso questa volta di destro a giro manda fuori di poco.

5′ Gooooooooooooooooool, Caruso, Giugliano per Caruso che di destro non sbaglia davanti al portiere, Italia-Lituania 1-0.

3′ Bonansea se ne va sulla sinistra, cross in mezzo fermato dalla difesa della Lituania.

1′ Inizia la partita

18.55 Inni nazionali in corso.

18.50 Mancano cinque minuti all’ingresso in campo delle nazionali.

18.45 9 sono le giocatrici della Juventus convocate, mentre sono 8 quelle della Roma, 4 del Milan.

18.40 La Svizzera ha tre punti in più dell’Italia, conquistati proprio contro le azzurre nel match d’andata del girone.

18.35 Ecco le formazioni ufficiali:

Italia: Giuliani, Bergamaschi, Gama, Linari, Boattin, Cernoia, Giugliano, Rosucci, Bonansea, Caruso, Girelli.

Lituania: Lukjancuke, Valikoniene, Piesliakaite, Luizinaite, Zizyte, Rogaciova, Sabatauskaite, Mikutaite, Vaitukaityte, Sarkanaite, Lazdauskaite.

18.30 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Lituania match di qualificazione Mondiale femminile 2023.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Lituania femminile match di qualificazioni mondiali 2023, le azzurre puntano ad una larga vittoria.

La nazionale italiana è seconda nel girone G con 15 punti, appena dietro di tre punti dalla Svizzera (match perso nello scontro diretto d’andata). Prima della sfida contro la Svizzera di ritorno, in programma giorno 12 del mese corrente, c’è quindi da sconfiggere la Lituania allo stadio Tardini di Parma. L’andata è finita 5-0 per l’Italia.

L’elenco delle convocate:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Agnese Bonfantini (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (Roma).

Partita: Italia-Lituania Femminile

Evento: Qualificazioni Mondiali 2023

Data: 08/04/2022

Ore: 19.00

Dove vederla: Rai 2

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Lituania femminile match di qualificazioni mondiali 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.