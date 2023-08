Giro di Sicilia 2022, Daniele Bennati: “Il successo è di tutta la squadra, mi sono emozionato oggi”

Si apre nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana maschile di ciclismo su strada al Giro di Sicilia 2022, con il trionfo in volata di Matteo Malucelli sul traguardo di Bagheria dopo 199 km privi di grandi asperità percorsi in 4 ore, 31 minuti e 36 secondi.

Secondo successo stagionale per lo sprinter forlivese classe 1998, ritrovatosi senza squadra negli ultimi mesi dopo l’esclusione della GazProm Rusvelo dalle competizioni internazionali UCI a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Malucelli ha sfruttato al meglio quindi l’occasione concessagli dal Commissario Tecnico azzurro Daniele Bennati per correre con la maglia della Nazionale.

“Sono contentissimo per come è nata la vittoria e per questi ragazzi di cui conosciamo bene la storia. In gara sappiamo che vince uno solo, ma il successo è di tutta la squadra. Ammetto che mi sono emozionato, anche se sappiamo che i nostri obiettivi sono altri. Voglio sottolineare il fatto che Malucelli non correva da mesi e ed è stato bravo a farsi trovare pronto“, le dichiarazioni di Bennati al sito federale.

Malucelli ha preceduto allo sprint Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè), diventando leader della generale e ottenendo così la maglia giallo rossa in vista della tappa di domani.

