Fury-Whyte, Mondiale WBC pesi massimi 2022: programma, orario, tv, streaming

Tyson Fury all’ultimo ballo? Può essere, e l’ha detto lui stesso. Intanto vuole riconfermare lo status di Campione del Mondo WBC, e di fronte a lui c’è un connazionale agguerrito, Dillian Whyte. Il ring è quello di Wembley, quello vero, che ha già ospitato tanti combattimenti di immenso valore.

Si tratta del primo combattimento su suolo britannico del “Gypsy King” da quando, nel 2018, si impose su Francesco Pianeta. I biglietti per l’evento sono andati esauriti nel giro di appena tre ore. Stranamente, però, l’uomo di casa è proprio “The Body Snatcher”, che è nato nella parte sud di Londra, a Brixton. Sono solo due gli uomini ad aver sconfitto Whyte, e cioè Anthony Joshua e Alexander Povetkin (il russo l’avrebbe poi battuto come rivincita). Mai, invece, Fury è stato sconfitto: al massimo Deontay Wilder ci ha pareggiato.

Il combattimento tra Tyson Fury e Dillian Whyte si terrà sabato 23 aprile a Wembley alle ore 23:55. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su mola.tv, con registrazione gratis. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

FURY-WHYTE: PROGRAMMA

MAIN EVENT

Ore 23:55 Tyson Fury (GBR) vs. Dillian Whyte (GBR); Titolo mondiale WBC Pesi massimi

UNDERCARD

Isaac Lowe (GBR)-Nick Ball (GBR) – Pesi piuma, 12 round

Anthony Cacace (IRE)-Jhonatan Romero (COL) – Pesi superpiuma, 10 round

David Adeleye (GBR)-Chris Healey (GBR) – Pesi massimi, 8 riprese

Tommy Fury (GBR) vs. Daniel Bocianski (POL) – Pesi massimi leggeri, 6 riprese

Karol Itauma (GBR) vs. Michal Ciach (POL) – Pesi massimi leggeri, 6 riprese

Kurt Walker (IRE)-TBC – Pesi superpiuma, 4 riprese

Royston Barney Smith (GBR) vs. Michael Walton (GBR) – Pesi superpiuma, 4 riprese

FURY-WHYTE: STREAMING

DIRETTA STREAMING – mola.tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse